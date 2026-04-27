A nova fronteira da guerra global

Ao atingir gasodutos, cabos, refinarias e sistemas financeiros, os conflitos atuais expõem uma disputa estrutural. Não se trata apenas do que circula, mas de quem decide o que pode circular.

A guerra já mudou de natureza

A leitura dominante sobre os conflitos contemporâneos ainda está ancorada em um paradigma que já não dá conta da realidade. A ideia de guerra como disputa territorial direta, com fronteiras claramente delimitadas e confrontos convencionais entre Estados segue presente no imaginário político e midiático. No entanto, os acontecimentos das últimas décadas vêm deslocando esse eixo de forma silenciosa, porém consistente.

O que se observa não é o desaparecimento dos conflitos, mas a sua reorganização em torno de outro fundamento. A disputa deixa de se concentrar no controle de áreas geográficas específicas e passa a incidir sobre algo mais difuso e, ao mesmo tempo, mais estruturante: a circulação. Energia, mercadorias, dados, capitais e informações tornaram-se os elementos centrais de uma dinâmica global profundamente interdependente. Nesse contexto, interromper, redirecionar ou encarecer esses fluxos pode produzir efeitos mais decisivos do que a ocupação de um território.

Essa mudança não ocorreu de forma abrupta. Ela se consolidou progressivamente, acompanhando a própria transformação do capitalismo em um sistema cada vez mais integrado, logístico e financeirizado. À medida que cadeias produtivas se espalharam pelo mundo, que a energia passou a depender de rotas críticas e que a economia digital se estruturou sobre redes físicas invisíveis, a vulnerabilidade do sistema deixou de estar apenas na produção e passou a residir na circulação.

O resultado é um cenário em que conflitos aparentemente desconectados revelam uma lógica comum. Tensões em estreitos marítimos, disputas por corredores logísticos, sanções econômicas, ataques a infraestruturas energéticas e pressões sobre sistemas financeiros não são episódios isolados. Eles fazem parte de um mesmo movimento de reorganização do poder global.

A guerra, nesse novo contexto, não desapareceu. Ela apenas mudou de forma.

A tese da guerra por rotas e fluxos

Essa leitura não surge como uma formulação abstrata ou uma hipótese isolada. Ela é resultado de uma observação continuada de processos que, ao longo do tempo, passaram a revelar um padrão. Em diferentes contextos, com atores distintos e em regiões aparentemente desconectadas, a mesma lógica se repetia: a centralidade das rotas, dos corredores e das infraestruturas de circulação.

Ao acompanhar esses movimentos, tornou-se cada vez mais evidente que a disputa geopolítica contemporânea não se explicava plenamente pelos marcos tradicionais. A recorrência de tensões em pontos de estrangulamento marítimo, a crescente importância de corredores logísticos intercontinentais, o papel estratégico de cabos submarinos e a intensificação de sanções voltadas a cadeias de circulação indicavam que havia algo mais profundo em curso.

Essa percepção foi se consolidando gradualmente, sem necessidade de afirmações categóricas ou rupturas retóricas. O próprio desenrolar dos acontecimentos passou a oferecer as evidências. O que antes poderia ser visto como uma leitura alternativa começou a se confirmar como uma chave interpretativa capaz de conectar fenômenos dispersos em uma mesma estrutura.

A materialidade dessa disputa pode ser observada na pressão simultânea sobre os principais eixos de circulação global. Do Estreito de Hormuz ao Estreito de Malaca, passando pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez, as rotas energéticas e comerciais operam sob tensão permanente. No Atlântico Sul, a crescente centralidade estratégica da região recoloca o controle das conexões oceânicas no centro do tabuleiro. No Ártico, a abertura de novas rotas marítimas reconfigura disputas de longo prazo. Em torno de Taiwan, a vulnerabilidade de cabos submarinos e corredores marítimos revela o quanto a circulação de dados e mercadorias se tornou um ponto sensível do sistema.

Esses movimentos não são isolados. Eles indicam que a disputa já se distribui de forma global, atingindo simultaneamente energia, logística e infraestrutura informacional. O que está em jogo não é apenas a segurança de cada rota, mas a estabilidade do conjunto. Quando múltiplos pontos críticos passam a operar sob pressão ao mesmo tempo, a circulação deixa de ser um dado e passa a ser um problema estratégico.

Nesse sentido, a tese da guerra por rotas e fluxos não pretende substituir integralmente as análises anteriores, mas ampliá-las. Ela parte do reconhecimento de que o território continua relevante, mas deixa de ser o elemento central. O foco desloca-se para aquilo que atravessa o território, que o conecta a outros espaços e que sustenta a dinâmica material do sistema global.

O que se observa hoje é a maturação desse processo. As tensões acumuladas, os conflitos recentes e a reorganização das cadeias globais não apenas reforçam essa leitura, mas a colocam em evidência. A disputa pelas condições de circulação deixou de ser um aspecto secundário e passou a ocupar o centro da cena geopolítica.

O mundo como sistema de circulação

Para compreender plenamente essa transformação, é necessário observar o funcionamento material do sistema global. O capitalismo contemporâneo não se sustenta apenas na produção, mas na capacidade de fazer com que essa produção circule de forma contínua, previsível e em larga escala. É a circulação que realiza o valor, conecta mercados, integra cadeias produtivas e garante a reprodução do sistema.

Energia extraída em uma região alimenta indústrias em outra. Componentes fabricados em diferentes países convergem para montagem em centros específicos. Dados atravessam oceanos em frações de segundo, sustentando operações financeiras, plataformas digitais e infraestruturas críticas. Capitais se deslocam entre mercados em busca de rendimento, estabilidade ou proteção. Nada disso ocorre de forma isolada. Trata-se de um sistema profundamente interdependente, no qual cada fluxo depende de múltiplos outros para se manter funcional.

Essa interdependência, que durante décadas foi apresentada como sinônimo de estabilidade, revela também sua fragilidade estrutural. Quanto mais integrado o sistema, mais sensível ele se torna a interrupções. Pequenas disfunções em pontos estratégicos podem produzir efeitos em cadeia, ampliando custos, gerando escassez e reconfigurando relações de poder. A eficiência da circulação passa a ser, ao mesmo tempo, sua maior força e sua principal vulnerabilidade.

Nesse contexto, as infraestruturas que sustentam esses fluxos ganham centralidade absoluta. Estreitos marítimos, canais artificiais, portos, ferrovias, gasodutos, oleodutos, cabos submarinos, satélites, data centers e sistemas de pagamento não são apenas elementos técnicos. São os suportes materiais de uma dinâmica global que depende da continuidade desses movimentos.

É por isso que a disputa se desloca. Não se trata apenas de quem produz ou consome, mas de quem controla, protege, ameaça ou reconfigura os caminhos por onde essa produção circula. Quando a circulação se torna o eixo do sistema, o poder passa a residir, cada vez mais, na capacidade de intervir sobre ela.

A guerra global pelas rotas já está em curso

Se a circulação se tornou o eixo do sistema, a disputa sobre ela já não pode ser tratada como hipótese. Ela se manifesta de forma concreta, simultânea e distribuída em diferentes regiões do mundo. O que antes poderia ser interpretado como crises localizadas revela, quando observado em conjunto, um padrão de tensão contínua sobre os principais eixos de passagem do sistema global.

Nos pontos de estrangulamento marítimo, onde grande parte da energia e das mercadorias circula, a instabilidade tornou-se recorrente. Estreitos estratégicos concentram pressões militares, diplomáticas e econômicas que impactam diretamente o fluxo global. Rotas fundamentais para o comércio entre continentes operam sob risco permanente, seja por conflitos diretos, seja por ações que elevam custos, aumentam o tempo de deslocamento e reduzem a previsibilidade.

Ao mesmo tempo, corredores logísticos e portos estratégicos entram em disputa como peças-chave de reorganização geoeconômica. Projetos de infraestrutura deixam de ser apenas iniciativas de desenvolvimento e passam a representar tentativas de reposicionamento no sistema global de circulação. O controle ou a influência sobre esses pontos define não apenas acesso a mercados, mas também capacidade de projetar poder.

A camada informacional segue a mesma lógica. Cabos submarinos, que sustentam a quase totalidade do tráfego internacional de dados, tornam-se pontos sensíveis de uma disputa silenciosa. Danos, interferências e tensões envolvendo essas infraestruturas indicam que a circulação de informações, essencial para o funcionamento econômico contemporâneo, também está inserida nesse cenário de conflito.

O mais relevante é que essas pressões ocorrem de forma simultânea. Energia, logística, dados e comércio são afetados em diferentes pontos do sistema ao mesmo tempo. Isso altera a natureza do conflito. Não se trata mais de disputas isoladas, mas de uma condição estrutural em que os principais caminhos de circulação global estão sob tensão contínua.

Nesse sentido, a guerra pelas rotas não é uma possibilidade futura. Ela já está em curso.

A soberania de validação

Se a disputa pelas rotas revela onde o sistema global circula, o estágio atual do conflito expõe algo ainda mais decisivo: quem tem o poder de autorizar essa circulação. O controle dos caminhos, por si só, já não é suficiente. O que se torna central é a capacidade de definir quais fluxos são reconhecidos como legítimos, operáveis e seguros dentro do sistema internacional.

É nesse ponto que emerge a soberania de validação.

Não se trata apenas de bloquear ou permitir fisicamente a passagem de mercadorias, energia ou dados. Trata-se de estabelecer as condições sob as quais esses fluxos podem existir plenamente. Um produto pode ser extraído, transportado e demandado, mas, se não puder ser pago, segurado, certificado, rastreado ou aceito por portos e operadores, sua circulação torna-se precária, cara e instável.

Essa forma de poder se exerce por meio de uma arquitetura complexa. Sistemas financeiros definem a possibilidade de liquidação das transações. Seguradoras determinam se o transporte é aceitável do ponto de vista de risco. Certificações técnicas condicionam a operação de navios, cargas e infraestruturas. Normas jurídicas e mecanismos de compliance estabelecem o que é considerado regular ou sancionável. Plataformas digitais e infraestruturas de dados influenciam a visibilidade e a integração dos fluxos no sistema global.

O resultado é um deslocamento qualitativo da disputa. Não se trata apenas de interromper um fluxo, mas de torná-lo problemático em todas as suas dimensões. O custo aumenta, o risco se amplia, a previsibilidade diminui e a integração ao sistema se fragiliza. O fluxo não desaparece necessariamente, mas passa a operar em condições degradadas.

É por isso que a soberania, nesse contexto, assume um novo significado. Não basta possuir recursos, infraestrutura ou capacidade produtiva. É necessário garantir que esses elementos possam ser reconhecidos e aceitos dentro das engrenagens que sustentam a circulação global. Sem isso, a autonomia material se converte em dependência operacional.

A disputa, portanto, desloca-se para o terreno da validação. E é nesse terreno que o poder contemporâneo se reorganiza.

Quando validar não basta

A soberania de validação explica como o poder contemporâneo atua para condicionar a circulação. No entanto, há situações em que esse mecanismo encontra limites. Quando um fluxo resiste à pressão normativa, financeira e operacional, o conflito tende a avançar para outro nível. É nesse ponto que a disputa deixa de operar predominantemente pela validação e passa a incidir diretamente sobre a infraestrutura material que sustenta a circulação.

O caso do Nord Stream é emblemático nesse sentido. Não se tratava apenas de uma rota energética, mas de uma conexão estrutural entre dois polos centrais do sistema global. Sua destruição não eliminou a existência do gás, tampouco a demanda por energia. O que foi interrompido foi o canal que tornava essa relação possível em condições estáveis e previsíveis. Ao atingir o gasoduto, o conflito deslocou-se da tentativa de condicionar o fluxo para a eliminação do próprio meio que o viabilizava.

Esse movimento não é isolado. Ataques a refinarias, pressões sobre portos, danos a cabos submarinos e operações que afetam corredores logísticos indicam que a infraestrutura da circulação passou a ser tratada como alvo direto. A lógica é consistente: quando não é possível controlar plenamente um fluxo por meio da validação, busca-se torná-lo inviável pela deterioração ou destruição de suas condições materiais.

Essa escalada revela uma característica importante do momento atual. A guerra não substitui a validação, nem a validação substitui a guerra. Elas operam de forma complementar. Em muitos casos, a pressão começa nos mecanismos de validação, eleva custos, aumenta riscos e restringe a operação. Quando isso não produz o efeito desejado, o conflito pode avançar para intervenções mais diretas.

O resultado é um sistema em que a circulação está permanentemente exposta a múltiplas formas de pressão. Fluxos podem ser aceitos, condicionados, encarecidos, desviados ou interrompidos, dependendo da correlação de forças em cada caso. Essa plasticidade do conflito torna a dinâmica global mais instável e menos previsível.

Nesse contexto, compreender a guerra contemporânea exige observar não apenas onde os fluxos passam ou quem os valida, mas também até que ponto esses mecanismos são suficientes para controlá-los. Quando deixam de ser, a própria infraestrutura entra no campo de batalha.

O Sul Global e a disputa pela existência

A configuração atual da guerra global coloca um desafio específico para os países do Sul Global. Ao longo das últimas décadas, muitos desses países ampliaram sua capacidade produtiva, diversificaram exportações e passaram a ocupar posições relevantes nas cadeias internacionais. No entanto, esse avanço não foi acompanhado, na mesma medida, pela construção de autonomia sobre os mecanismos que validam a circulação.

Isso cria uma assimetria estrutural. Recursos naturais, capacidade industrial e inserção comercial não se traduzem automaticamente em soberania plena. Quando os fluxos dependem de sistemas externos de pagamento, seguros, certificação, tecnologia e reconhecimento jurídico, a autonomia material permanece condicionada. A capacidade de produzir existe, mas a capacidade de operar no sistema global continua subordinada.

Essa condição se torna ainda mais evidente em momentos de tensão. Sanções, restrições tecnológicas, pressões financeiras e barreiras operacionais mostram que a inserção internacional pode ser reconfigurada de forma abrupta. O que parecia integrado pode tornar-se precário. O que circulava com fluidez pode passar a operar sob risco.

Ao mesmo tempo, observa-se o surgimento de tentativas de construção de alternativas. Sistemas de pagamento fora do eixo dominante, redes logísticas paralelas, novos corredores comerciais e acordos em moedas locais indicam um movimento de busca por maior autonomia. Ainda assim, esses esforços convivem com limitações materiais, tecnológicas e políticas que dificultam a consolidação de uma soberania de validação plena.

Nesse cenário, a disputa deixa de ser apenas por desenvolvimento ou crescimento econômico. Ela passa a ser, em um nível mais profundo, pela própria capacidade de existir de forma estável dentro do sistema global. Garantir que fluxos possam ser realizados sem depender integralmente de mecanismos externos torna-se uma condição estratégica.

É nesse ponto que a questão da soberania se redefine. Não se trata apenas de proteger fronteiras ou expandir capacidades produtivas, mas de construir condições para que essas capacidades possam circular, ser reconhecidas e operar com previsibilidade. Em um mundo em que a validação se tornou um campo de disputa, a autonomia depende, cada vez mais, da capacidade de atuar dentro dele.

O poder de autorizar o mundo

A transformação em curso não elimina as formas clássicas de conflito, mas as reordena dentro de uma lógica mais ampla. Territórios continuam importando, recursos continuam sendo disputados, mas já não são suficientes para explicar o funcionamento do poder no sistema internacional. O que se consolidou foi uma estrutura em que a circulação se tornou central, e a validação dessa circulação passou a definir os limites da ação possível.

Nesse cenário, a guerra não precisa ser declarada para produzir efeitos concretos. Ela se manifesta na pressão sobre rotas, na instabilidade de corredores logísticos, na restrição de sistemas de pagamento, na seletividade dos seguros, na certificação técnica, na visibilidade dos dados e, quando necessário, na intervenção direta sobre a infraestrutura. Trata-se de uma disputa contínua, difusa e profundamente integrada ao funcionamento do próprio sistema global.

O que está em jogo não é apenas o controle de fluxos, mas a capacidade de definir sob quais condições esses fluxos podem existir. Essa é a nova fronteira do conflito. Não se trata apenas de quem produz ou transporta, mas de quem autoriza, reconhece e sustenta a operação do mundo tal como ele funciona hoje.

Compreender essa mudança não é apenas um exercício analítico. É uma condição para interpretar o presente e antecipar seus desdobramentos. Em um sistema estruturado pela circulação e regulado pela validação, o poder se reorganiza de forma menos visível, mas não menos decisiva.

A guerra, nesse novo contexto, não desapareceu. Ela apenas se tornou mais sofisticada.

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