A nova teologia do poder tecnológico

Em palestras privadas dirigidas a elites tecnológicas, acadêmicas e religiosas, Peter Thiel, cofundador da Palantir, discute a hipótese de que um “governo mundial” poderia assumir a forma do Anticristo sob o pretexto de evitar catástrofes globais. Longe de ser uma curiosidade teológica, essa retórica revela algo mais profundo: a emergência de uma doutrina política entre setores centrais do poder tecnológico, que busca deslegitimar a regulação democrática e redefinir o futuro da governança global.

Algumas notas de quem observa esse tema há anos

Desde alguns anos venho acompanhando com atenção a trajetória de Peter Thiel e o papel crescente de empresas como a Palantir na transformação do poder tecnológico contemporâneo. Ao longo desse período, procurei observar como a expansão das plataformas digitais, da inteligência artificial e da análise massiva de dados passou a se entrelaçar cada vez mais com estruturas de segurança, inteligência e disputa geopolítica. O que se observa agora, no entanto, parece marcar um novo momento. A linguagem, os temas e o ambiente político em torno dessas figuras indicam que algo mudou de escala. É justamente essa mudança que torna o debate atual particularmente preocupante.

Quando a elite tecnológica começa a falar em apocalipse

Em março de 2026, enquanto governos discutem regulação da inteligência artificial, riscos nucleares e colapso climático em fóruns multilaterais, um dos homens mais influentes do capitalismo tecnológico contemporâneo reúne discretamente intelectuais, investidores e líderes religiosos para discutir outro tema: o Anticristo. Não se trata de uma conferência aberta nem de um debate acadêmico convencional. Os encontros organizados em torno de Peter Thiel ocorrem a portas fechadas e são destinados a um público cuidadosamente selecionado entre elites tecnológicas, acadêmicas e religiosas. O tema central dessas conversas não é apenas teológico. É político. A hipótese discutida é a de que o maior perigo para a civilização contemporânea poderia surgir sob a forma de um governo mundial legitimado pela promessa de impedir catástrofes globais.

A ideia, à primeira vista excêntrica, ganha outro peso quando se observa quem a formula. Thiel não é um comentarista marginal nem um pensador religioso isolado. Cofundador da empresa de análise de dados Palantir Technologies, investidor central do Vale do Silício e figura influente na articulação entre capital de risco, política e segurança nacional nos Estados Unidos, ele ocupa uma posição singular dentro do poder tecnológico contemporâneo. Quando alguém com essa trajetória decide enquadrar debates sobre clima, inteligência artificial ou governança global em termos escatológicos, o gesto não pode ser reduzido a curiosidade intelectual. Ele revela uma mudança de linguagem dentro de uma fração poderosa das elites do capitalismo digital.

Nos últimos anos, parte do Vale do Silício passou a abandonar a retórica tradicional da inovação neutra e do progresso inevitável. Em seu lugar surge um vocabulário mais carregado de significado civilizacional: risco existencial, colapso sistêmico, salvação tecnológica e, agora, imagens retiradas diretamente da tradição religiosa ocidental. O deslocamento não é trivial. Durante décadas, o poder tecnológico buscou legitimidade na promessa de eficiência, crescimento e disrupção. Quando figuras centrais desse universo passam a falar em termos de redenção e ameaça apocalíptica, algo mudou no modo como esse poder percebe o mundo e a si mesmo.

É nesse ponto que o episódio ganha dimensão histórica. As palestras de Thiel não são importantes pelo conteúdo teológico em si, mas pelo que revelam sobre a mentalidade de uma elite que controla infraestruturas decisivas da economia digital, da inteligência artificial e da segurança global. A pergunta que emerge dessas reuniões privadas é simples e inquietante: o que significa, para a política internacional, quando frações estratégicas do poder tecnológico começam a interpretar o futuro não apenas como disputa econômica ou geopolítica, mas como batalha civilizacional entre ordem e catástrofe?

Responder a essa pergunta exige abandonar a leitura superficial que trata o caso como extravagância de bilionário. O que aparece ali é um sintoma mais profundo: a tentativa de reinterpretar as grandes disputas do século XXI, como tecnologia, governança global, soberania e regulação, em linguagem quase teológica. Esse movimento marca a passagem de uma ideologia tecnológica baseada no mercado para algo mais ambicioso: uma narrativa de destino histórico capaz de justificar a expansão e a defesa de um novo tipo de poder. É justamente nesse ponto que a figura de Peter Thiel deixa de ser um caso curioso e passa a ocupar um lugar central no debate político do nosso tempo.

Peter Thiel não é um excêntrico: é a expressão de um bloco de poder

Para compreender o significado político dessas palestras, é preciso começar por um ponto essencial. A fala de Peter Thiel não pode ser tratada como opinião isolada de um bilionário interessado em especulações religiosas. Thiel ocupa uma posição muito específica dentro da estrutura de poder do capitalismo tecnológico contemporâneo. Ele pertence à geração de empresários que ajudou a consolidar o Vale do Silício como um dos centros decisivos de poder econômico e político do século XXI. Cofundador do PayPal e um dos investidores mais influentes do ecossistema de capital de risco norte-americano, ele integra um círculo de empresários que participou diretamente da transformação das plataformas digitais em uma das principais forças organizadoras da economia global.

Essa posição econômica foi acompanhada por influência política crescente. Ao longo das últimas décadas, Thiel investiu em empresas estratégicas, financiou campanhas eleitorais e ajudou a construir pontes entre o mundo do capital tecnológico e setores emergentes da direita americana. Nesse ambiente, formou-se uma cultura política muito particular. Diferentemente da imagem tradicional de um Vale do Silício liberal e cosmopolita, uma parte relevante dessa elite passou a desenvolver uma visão profundamente crítica da regulação estatal, do multilateralismo e das instituições internacionais. Dentro desse universo intelectual, a ideia de que governos e organismos globais representam uma ameaça potencial à inovação tecnológica tornou-se um elemento recorrente.

O ponto decisivo dessa trajetória aparece na criação da Palantir Technologies, empresa fundada por Thiel em 2003 com a proposta de aplicar análise massiva de dados a problemas de inteligência, segurança e tomada de decisão estratégica. Desde então, a Palantir se transformou em uma das empresas mais influentes na interface entre tecnologia, inteligência e poder estatal. Seus sistemas são utilizados por agências governamentais, forças armadas e estruturas de segurança em diferentes países. Na prática, isso significa que uma parte crescente da capacidade de interpretar dados estratégicos, detectar padrões e orientar decisões operacionais passou a depender de plataformas tecnológicas privadas.

Esse contexto ajuda a compreender por que as reflexões recentes de Thiel chamaram tanta atenção. Quando um empresário situado no coração da indústria de dados, da inteligência artificial e da segurança global passa a discutir a possibilidade de um Anticristo associado à ideia de governo mundial, o gesto não pode ser reduzido a curiosidade intelectual. Ele revela algo sobre o ambiente político e cultural que cerca uma fração poderosa das elites tecnológicas contemporâneas. A linguagem escatológica surge, nesse caso, como parte de uma narrativa mais ampla que expressa desconfiança crescente em relação a qualquer forma de autoridade pública capaz de impor limites ao poder privado.

O mais significativo é que esse tipo de discurso não aparece no vazio. Ele emerge de um campo de interesses muito concreto, no qual plataformas digitais, infraestrutura de dados, investimento tecnológico e influência política se entrelaçam. Nesse contexto, a figura do Anticristo deixa de ser apenas um símbolo religioso e passa a funcionar como metáfora política para aquilo que esse universo de poder identifica como ameaça. Não se trata necessariamente de um inimigo militar ou ideológico clássico. O adversário passa a ser a possibilidade de coordenação internacional, regulação democrática e governança global capazes de estabelecer limites reais à expansão das grandes plataformas tecnológicas. É nesse ponto que a retórica espiritual se transforma em linguagem política.

A escatologia como arma contra a governança global

A interpretação do Anticristo apresentada por Peter Thiel não surge como simples reflexão religiosa. Ela aparece dentro de um debate muito específico do nosso tempo: o crescimento das discussões internacionais sobre governança global diante de riscos tecnológicos e ambientais cada vez mais complexos. Nos últimos anos, organizações multilaterais, universidades e centros de pesquisa passaram a discutir com mais intensidade a necessidade de coordenação internacional para lidar com ameaças que ultrapassam as fronteiras nacionais, como o desenvolvimento acelerado da inteligência artificial, a proliferação nuclear e a crise climática. Nesse ambiente, tornou-se comum ouvir propostas de novas formas de regulação global, cooperação científica e mecanismos de supervisão internacional para tecnologias de alto impacto.

É justamente nesse ponto que a leitura apresentada por Thiel introduz um deslocamento significativo. Em vez de tratar essas propostas como tentativas de gestão coletiva de riscos sistêmicos, ele sugere que um governo mundial poderia emergir sob o pretexto de proteger a humanidade. Nessa narrativa, o poder centralizado que promete evitar catástrofes globais poderia, na verdade, transformar-se na maior ameaça à liberdade política da história. A figura do Anticristo aparece então como metáfora dessa possibilidade: um poder planetário que se legitima em nome da segurança, da estabilidade e da sobrevivência coletiva.

Esse tipo de argumento tem raízes profundas em correntes do pensamento conservador ocidental que, desde a Guerra Fria, desconfiam de instituições multilaterais e de projetos políticos universalistas. A ideia de que organizações internacionais podem evoluir para estruturas de poder supranacionais e autoritárias circula há décadas em setores da direita religiosa e política nos Estados Unidos e na Europa. O que chama atenção no caso atual é o modo como essa tradição discursiva passa a ser reinterpretada dentro do universo do capitalismo tecnológico. O temor que antes era dirigido ao socialismo internacional ou às burocracias estatais passa agora a ser direcionado contra a possibilidade de regulação global da tecnologia.

Essa mudança revela uma tensão central do nosso tempo. À medida que empresas privadas acumulam capacidades tecnológicas cada vez mais amplas, cresce também a pressão internacional por mecanismos de supervisão e regulação capazes de limitar riscos sistêmicos. Para uma parte da elite tecnológica, no entanto, essa tendência é percebida como ameaça direta à autonomia do setor privado e ao ritmo de inovação que caracteriza a indústria digital. Nesse contexto, a crítica à governança global passa a ganhar uma dimensão quase existencial. Não se trata apenas de discordância política, mas da construção de uma narrativa que apresenta qualquer tentativa de coordenação internacional como prenúncio de tirania.

Quando essa crítica assume linguagem escatológica, o efeito político se amplia. A disputa deixa de ocorrer apenas no terreno técnico ou institucional e passa a ser enquadrada como confronto entre civilização e dominação. Ao associar a ideia de governo mundial à figura do Anticristo, o debate sobre regulação tecnológica é deslocado para um campo simbólico muito mais radical. Nesse terreno, propostas de cooperação internacional deixam de ser vistas como instrumentos de gestão coletiva e passam a ser interpretadas como sinais de um projeto de poder que ameaça a própria ordem política global.

Palantir, guerra e a nova metafísica do poder tecnológico

Para entender plenamente o significado dessa retórica, é preciso voltar ao terreno onde o poder contemporâneo se exerce de maneira concreta. O discurso de Peter Thiel sobre civilização, liberdade e ameaça global não nasce em um ambiente abstrato de reflexão filosófica. Ele emerge do interior de uma indústria profundamente integrada à segurança nacional, à inteligência e às tecnologias de decisão estratégica. Nesse universo, poucas empresas simbolizam melhor essa convergência do que a Palantir Technologies.

Fundada no início dos anos 2000, em um momento marcado pelo trauma geopolítico do 11 de setembro e pela expansão do aparato de segurança dos Estados Unidos, a Palantir foi concebida com um objetivo claro: transformar grandes volumes de dados em instrumentos operacionais de inteligência e segurança. Seus sistemas foram desenvolvidos para identificar padrões invisíveis em massas de informação, cruzar bases de dados complexas e produzir mapas analíticos capazes de orientar decisões em contextos de risco elevado. Desde então, a empresa se consolidou como um dos principais fornecedores de plataformas de análise estratégica para governos, agências de inteligência e estruturas militares.

Essa inserção não é apenas conceitual. A Palantir nasceu com apoio da In-Q-Tel, braço de investimento ligado à comunidade de inteligência dos Estados Unidos, e aprofundou nos últimos anos sua integração com o aparato militar americano. Em 2024, a empresa recebeu um contrato de US$ 480 milhões do Pentágono para o Maven Smart System, plataforma voltada à integração e análise de dados para fins operacionais, e em 2025 o Exército dos EUA consolidou contratos que podem chegar a US$ 10 bilhões ao longo de dez anos. Ao mesmo tempo, a guerra na Ucrânia reforçou o papel da empresa como fornecedora de infraestrutura analítica em ambiente de conflito, evidenciando que seu poder já não se limita ao universo corporativo, mas atravessa diretamente os circuitos contemporâneos da guerra e da inteligência.

Essa posição coloca a empresa no centro de uma transformação silenciosa da política internacional. Em um mundo cada vez mais estruturado por fluxos massivos de informação, a capacidade de interpretar dados tornou-se uma das formas mais decisivas de poder. Quem controla as plataformas capazes de organizar, cruzar e interpretar esses dados passa a influenciar diretamente a forma como ameaças são identificadas, prioridades são definidas e operações são conduzidas. Nesse cenário, empresas privadas de tecnologia deixam de ser apenas fornecedoras de ferramentas e passam a participar, de maneira cada vez mais direta, da arquitetura de segurança global.

É nesse ponto que a linguagem escatológica ganha uma dimensão nova. Quando figuras centrais desse universo tecnológico passam a falar em termos de civilização ameaçada, tirania global e batalha histórica pela liberdade, a retórica espiritual não está separada da realidade material do poder. Ela surge em um contexto em que empresas de tecnologia ocupam posições estratégicas dentro das estruturas de defesa e inteligência, participando da produção de conhecimento operacional que orienta decisões políticas e militares.

Essa convergência entre tecnologia, segurança e narrativa civilizacional revela algo importante sobre o momento atual. Durante grande parte do século XX, a legitimidade do poder ocidental foi construída em torno da promessa de progresso econômico, crescimento científico e estabilidade institucional. Hoje, diante de crises tecnológicas, ambientais e geopolíticas cada vez mais complexas, essa narrativa começa a se deslocar. Em seu lugar surge uma linguagem mais carregada de dramaticidade histórica, na qual tecnologia, segurança e destino civilizacional passam a ser apresentados como elementos inseparáveis.

Nesse ambiente, a retórica sobre o Anticristo e o governo mundial não funciona apenas como reflexão religiosa. Ela ajuda a construir uma narrativa mais ampla sobre o papel histórico das elites tecnológicas. A mensagem implícita é clara: diante de um mundo marcado por riscos sistêmicos e incertezas profundas, aqueles que controlam as infraestruturas tecnológicas mais avançadas seriam também os guardiões da liberdade contra a possibilidade de um poder global centralizado. É assim que o discurso espiritual se transforma em justificativa política para a expansão e a defesa de um novo tipo de poder, baseado menos em territórios e mais em plataformas, dados e algoritmos.

O que isso anuncia para o Brasil e para o Sul Global

A interpretação política dessas ideias ganha contornos ainda mais claros quando observada a partir de fora do eixo central do poder tecnológico. Para países como o Brasil e para o conjunto do Sul Global, o debate sobre governança tecnológica nunca foi apenas uma questão filosófica ou institucional. Ele envolve disputas concretas sobre soberania, infraestrutura digital, controle de dados e capacidade de decisão estratégica em um sistema internacional cada vez mais moldado por plataformas tecnológicas privadas.

Nas últimas duas décadas, empresas de tecnologia sediadas nos Estados Unidos passaram a ocupar posições decisivas em setores que antes eram considerados prerrogativas exclusivas dos Estados. Infraestruturas de nuvem, sistemas de inteligência artificial, plataformas de análise de dados e redes globais de comunicação tornaram-se componentes essenciais da economia, da segurança e da governança contemporâneas. Em muitos casos, países periféricos ou semiperiféricos passaram a depender dessas estruturas para operar sistemas administrativos, políticas públicas e até mecanismos de segurança nacional.

Esse processo cria uma assimetria estrutural. Enquanto o discurso dominante apresenta essas tecnologias como instrumentos neutros de eficiência e inovação, a realidade revela uma concentração crescente de poder informacional nas mãos de um pequeno grupo de corporações transnacionais. Quem controla os sistemas capazes de armazenar, processar e interpretar grandes volumes de dados passa a exercer influência direta sobre as formas de organização econômica, política e social do século XXI. Para países do Sul Global, isso significa enfrentar um novo tipo de dependência, menos visível que as antigas formas de dominação econômica, mas igualmente profunda.

É nesse contexto que a retórica que associa governança global a ameaça civilizacional ganha significado estratégico. Ao transformar propostas de coordenação internacional e regulação tecnológica em sinais de tirania potencial, parte das elites tecnológicas procura enfraquecer justamente os mecanismos que poderiam limitar a concentração de poder nas grandes plataformas digitais. O resultado é um cenário no qual a expansão tecnológica privada se apresenta como inevitável, enquanto qualquer tentativa de estabelecer regras coletivas é tratada como risco político.

Para países como o Brasil, a consequência dessa dinâmica é particularmente sensível. O país se encontra em uma posição intermediária no sistema internacional: possui escala econômica, capacidade científica e peso político suficientes para participar das disputas tecnológicas globais, mas ainda depende fortemente de infraestruturas digitais controladas por atores externos. Nesse equilíbrio delicado, o debate sobre soberania informacional e regulação tecnológica torna-se decisivo para o futuro da autonomia nacional.

Quando setores centrais do poder tecnológico passam a enquadrar essas discussões em termos quase escatológicos, o efeito vai além da retórica. Ele ajuda a moldar o ambiente ideológico no qual decisões políticas são tomadas, influenciando a maneira como governos, instituições e sociedades percebem o próprio problema da regulação tecnológica. É nesse ponto que a discussão sobre Anticristo e governo mundial deixa de parecer uma curiosidade teológica e passa a funcionar como sintoma de uma disputa muito mais ampla sobre quem definirá as regras do sistema internacional na era da inteligência artificial, dos dados e das plataformas digitais.