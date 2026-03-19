A obsessão da mídia em colocar Fábio Luís na CPMI do INSS e Lula no escândalo Master

É perceptível a convergência editorial das empresas da mídia hegemônica para desgastar o governo e arrastar Lula para o centro das crises com o objetivo de detonar sua reeleição.

Com a expectativa de melhor competitividade eleitoral da oposição bolsonarista e antipetista, a mídia aderiu em peso ao bloco anti-Lula com a arma poderosíssima da prática cotidiana do jornalismo de guerra.

Nesta guerra suja não importa a verdade e a realidade concreta; bem como não importam os fatos objetivos, tais como são, porque o que vale mesmo é atingir e destruir o verdadeiro alvo, que é Lula.

Esta estratégia está claramente evidenciada na obsessão dos grupos de mídia em colocar Fábio Luís na CPMI do INSS e o presidente Lula no escândalo Master.

Fábio Luís não é chamado de “Lulinha” nem mesmo na própria família. Tampouco é chamado dessa maneira nos círculos de amigos e nas relações sociais, mas a imprensa batizou Fábio Luís como o “Lulinha”.

Um contraste e tanto com o tratamento dispensado por essa mesma mídia ao filho do bandido condenado a 27 anos e 3 meses na trama golpista. O primogênito de Jair, que além de não ter sido apelidado de “Bolsonarinho”, também deixou de ser chamado pelo nome completo de Flávio Bolsonaro, como é conhecido em toda sua trajetória política e criminal.

Agora ele é simplesmente Flávio!

Aliás, a amnésia da mídia é preocupante. Ao que parece, o Flávio não é a mesma pessoa das rachadinhas com o Fabrício Queiroz e a família do matador de aluguel Adriano da Nóbrega, e ele não tem o mesmo CPF daquele dono da incrível loja de chocolates da Kopenhagen que adquiriu mais de 100 imóveis com dinheiro vivo e uma mansão em Brasília por uma pechincha financiada com juros camaradas pelo BRB do Ibaneis Rocha.

A jornalista da Globo News Andréia Sadi assumiu de tal modo a tarefa de associar Fábio Luís à roubalheira do INSS no programa Estúdio i de 18/3 que transpareceu estar tomada por uma obsessão maníaca. Com inoportuna insistência, ela forçou grosseiramente os advogados de defesa do Fábio Luís a “confessarem” que o “filho do rapaz” seria, na verdade, o “filho do Lula”.

Em reação ao vazamento criminoso de dados falsos e manipulados pela CPMI, no início de março [5/3] os advogados de Fábio Luís divulgaram nota de esclarecimento com informações detalhadas que desmentiam inteiramente as acusações sobre movimentação financeira.

Apesar disso, no entanto, em nítido abandono das boas normas jornalísticas, no dia seguinte [6/3] às edições impressas da Folha de São Paulo, do Estadão e do Valor Econômico, do Grupo Globo, alardearam nas capas, com pequenas variações de texto, que “Filho de Lula [ou Lulinha] movimentou R$ 19,5 milhões em 4 anos”.

A perseguição a Fábio Luís não tem limites. E até desafia a inventividade dos operadores do jornalismo de guerra. Na edição impressa de 18/3, a Folha de São Paulo estampou na capa que “Lulinha abre ‘empresa de gaveta’ na Espanha”, e dedicou duas páginas inteiras para a reportagem sobre a suposta denúncia.

Seria muito ingênuo considerar mera coincidência que a partir das 12:40h daquele dia 18/3 a manchete de destaque da Folha online passasse a ser: “Presidente da CPMI do INSS cobra investigação sobre empresa de Lulinha na Espanha”.

O empenho em colocar Lula no centro do escândalo Master-bolsonarista segue o mesmo itinerário dessa prática de jornalismo de guerra e de associação funcional entre a mídia hegemônica e a oposição bolsonarista e antipetista.

O ataque mais vil e sujo a Lula nesta atual jornada foi desferido na Globo News, novamente no programa Estúdio i [6/3], quando a Globo entrou em modo Deltan e exibiu um PowerPoint infame com o título “ACESSOS E CONEXÕES DE DANIEL VORCARO” [caixa alta no original] e sugestivamente com uma fotografia do Lula abrindo o organograma.

O esquema mafioso do Master é um invento genuinamente bolsonarista que foi viabilizado no período de Bolsonaro com Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. Os mafiosos cederam jatinho para o Nikolas Ferreira fazer a campanha de reeleição do Bolsonaro e foram os maiores contribuintes individuais das campanhas de Tarcísio e Bolsonaro com milhões de reais.

A máfia do Vorcaro se expandiu por meio de relações com políticos de direita e extrema-direita e foi ajudada por prefeitos e governadores na quase totalidade bolsonaristas que desviaram dinheiros dos fundos de aposentadoria e pensão em troca de títulos podres do Master.

Daniel Vorcaro e o cunhado Fabiano Zettel, da mesma Igreja do Nikolas, ganharam poder e influência fazendo mimos e favores e promovendo festinhas para muita gente do PP, do União Brasil, do MDB, do Republicanos etc, e promovendo eventos no exterior, como aquele em Nova Iorque do Valor Econômico, da Globo, mas a mídia antipetista diz que o culpado é … o Lula!

Há quem considere esse jogo da mídia combinada com atores da cena política para atingir Lula como sinal de anti-jornalismo ou de jornalismo-lixo.

No entanto, é pior que isso, pois há muito profissionalismo e método na prática criminosa de jornalismo de guerra para instrumentalizar a guerra da oposição bolsonarista e antipetista contra o governo Lula.