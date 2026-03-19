Jornal Nacional distorce dados sobre Fábio Luís em reportagem

247 - Uma reportagem exibida pelo Jornal Nacional, da TV Globo, apresentou conclusões equivocadas sobre movimentações financeiras relacionadas a Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT). A matéria utilizou dados vazados da Polícia Federal ao jornal O Estado de São Paulo para sugerir que valores teriam sido destinados ao pagamento de despesas de viagem envolvendo Fábio Luís e a empresária Roberta Luchsinger.

De acordo com os dados apresentados na reportagem, um montante de R$ 641.640 teria sido transferido por Antônio Camilo Nunes, conhecido como “Careca do INSS”, à empresária Roberta Luchsinger, e posteriormente direcionado ao empresário Daniel Peluso, dono da agência de viagens Vulcano. A narrativa sugere que esses recursos teriam sido utilizados para custear viagens de Fábio Luís e Luchsinger.

A controvérsia foi apontada pela Revista Fórum e gira em torno da análise temporal dos registros financeiros. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da Polícia Federal, que embasa as transferências citadas, abrange o período entre 10 de dezembro de 2023 e 10 de junho de 2024. No entanto, o primeiro pagamento relacionado aos serviços da empresa RL Consultoria, sediada em Lisboa, ocorreu apenas em novembro de 2024, fora do intervalo analisado no relatório.

Essa discrepância de datas desmonta a associação direta entre os valores movimentados e as supostas despesas de viagem mencionadas na reportagem televisiva. A ausência de coincidência temporal compromete a interpretação apresentada e enfraquece a hipótese levantada pela matéria.