CPMI do INSS aprova convites para os depoimentos de Galípolo e Campos Neto

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aprovou nesta quinta-feira (19) convites para que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e seu antecessor, Roberto Campos Neto, prestem depoimento ao colegiado. A comissão busca ouvir os dois dirigentes para prestar informações relativas às irregularidades relacionadas a descontos indevidos em empréstimos consignados realizados por instituições financeiras. Como se trata de convites, não há obrigatoriedade de comparecimento. As informações são do SBT News.

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou mais cedo que espera a presença conjunta de Galípolo e Campos Neto em uma mesma sessão. A participação dos dois é considerada relevante para o andamento das investigações. O prazo final para conclusão dos trabalhos da comissão está previsto para sexta-feira (28), caso não haja aprovação do pedido de prorrogação apresentado por integrantes do colegiado.

Segundo Viana, sem a extensão do prazo, o relatório final será apresentado na quarta-feira (25) e submetido à votação na quinta-feira (26), já com acordos previamente definidos. A agenda da CPMI também prevê, para segunda-feira (23), o depoimento da influenciadora Martha Graeff, ex-namorada de Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. Nesta quinta-feira (19), a comissão realiza o depoimento de Artur Ildefonso Brotto Azevedo, CEO do Banco C6 Consignado.