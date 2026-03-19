Viana pressiona por prorrogação da CPMI do INSS

247 - O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), senador Carlos Viana (Podemos-MG), voltou a defender, nesta quinta-feira (19), a extensão do prazo de funcionamento do colegiado, cujo encerramento está previsto para 28 de março. A leitura e votação do relatório final, no entanto, seguem marcadas para o dia 26. Ao comentar a ausência de resposta sobre o pedido, Viana foi enfático ao afirmar que “o silêncio (em relação ao pedido de prorrogação) será interpretado como omissão”, relata o Metrópoles.

A cobrança ocorre em meio à falta de posicionamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sobre a possível prorrogação dos trabalhos da comissão. Até o momento, segundo integrantes da CPMI, não houve qualquer sinalização oficial por parte do senador sobre o tema.

O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), também criticou a ausência de resposta da cúpula do Senado. A avaliação entre os membros do colegiado é de que o tempo restante pode ser insuficiente para aprofundar as investigações, especialmente diante da complexidade dos casos analisados.

Diante do impasse, parlamentares apostam em uma eventual decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que analisa um mandado de segurança relacionado ao tema. A expectativa é de que a Corte possa autorizar a postergação das sessões, o que permitiria a continuidade das oitivas e a coleta de novos depoimentos.