Nassif critica "padrão Jornal Nacional" na cobertura da imprensa sobre Fábio Luís

247 - O jornalista Luís Nassif publicou uma análise crítica nesta quinta-feira (19), no GGN, sobre a cobertura da imprensa brasileira envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), apontando o que classificou como um “padrão Jornal Nacional” na construção de manchetes e narrativas. Segundo ele, veículos têm recorrido a informações não comprovadas e descontextualizadas, com potencial de atingir a imagem do filho do presidente e, por consequência, do governo federal.

Na avaliação de Nassif, a estratégia adotada pela mídia remete a práticas observadas durante a Operação Lava Jato, quando suspeitas ainda em apuração eram amplificadas antes de qualquer comprovação. O jornalista afirma que manchetes recentes reproduzem esse modelo ao sugerir conexões indiretas sem apresentar evidências concretas.

Nassif também questiona o papel de vazamentos de informações preliminares, que, segundo ele, continuam a ocorrer apesar de declarações oficiais contrárias a esse tipo de prática. Para o jornalista, esse processo contribui para a formação de narrativas baseadas em suspeitas, antes que os fatos sejam devidamente comprovados.

Ao longo do artigo, Nassif sustenta que a repetição desse modelo de cobertura representa um risco ao debate público, ao influenciar a opinião da sociedade com base em informações ainda não confirmadas.