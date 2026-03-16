Defesa diz que filho de Lula foi a Portugal com "Careca do INSS" para visitar fábrica de cannabis medicinal

247 - O advogado Marco Aurélio de Carvalho, consultor jurídico de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, confirmou nesta segunda-feira (16) que o filho do presidente Lula realizou uma viagem a Portugal em novembro de 2024 acompanhado do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS". Segundo informações divulgadas pelo Portal G1, a visita teve como destino uma fábrica dedicada à produção de produtos à base de cannabis medicinal, e ocorreu a convite do próprio Careca.

O advogado foi categórico ao afastar qualquer ligação de Fábio Luís com as irregularidades que estão no centro das investigações sobre desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na avaliação da defesa, a viagem foi um episódio pontual, motivado por interesse pessoal de Fábio Luís no setor farmacêutico, sem qualquer desdobramento contratual ou financeiro.

Em entrevista ao GloboNews Mais, Carvalho detalhou as circunstâncias da viagem. "Fábio viajou com o Antônio Camilo, a convite do Antônio Camilo, então um empresário de sucesso no ramo farmacêutico, que ele conheceu através da sua amiga Roberta Luchsinger, a empresária Roberta. Nunca trabalhou com Antônio Camilo e essa viagem não rendeu, qualquer que tenha sido, contrato de forma direta ou indireta. Ele foi conhecer a extração de canabidiol, demonstrou uma curiosidade, foi convidado e aceitou o convite e viajou para Portugal", explicou o advogado.

O contexto em que a viagem ganhou relevância está diretamente ligado às investigações em curso. A Polícia Federal identificou cinco transferências de R$ 300 mil cada — totalizando R$ 1,5 milhão — de uma empresa vinculada ao Careca para uma empresa de Roberta Luchsinger, empresária que mantém laços de amizade com Lulinha e é descrita como uma das pessoas mais próximas de Renata, esposa de Fábio Luís.

As apurações sobre os desvios no INSS tiveram início formal em abril de 2025, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto. Paralelamente, o Congresso Nacional instalou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para investigar as irregularidades, que envolvem o desvio de recursos destinados a aposentadorias e pensões de beneficiários da previdência social.

Sobre os resultados das investigações em relação ao seu cliente, o advogado foi direto. "A quebra de sigilo não trouxe nenhum fato que pudesse comprometer o Fábio em qualquer dos malfeitos que estão sendo investigados pela CPMI do INSS. Fábio não tem relação direta ou indireta com nada que tenha a ver com INSS", declarou Carvalho.

A defesa sustenta, portanto, que a presença de Lulinha na viagem a Portugal se explica exclusivamente pelo interesse em conhecer o processo de extração de canabidiol — substância derivada da cannabis com aplicações medicinais — e que não há qualquer vínculo entre esse episódio e o esquema de desvios investigado pelas autoridades.