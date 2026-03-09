“Não tem absolutamente nada contra o Fábio”, afirma advogado sobre investigação

247 - O advogado Marco Aurélio Carvalho afirmou que não existem evidências que sustentem acusações contra Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, a análise das informações financeiras divulgadas recentemente demonstra que o empresário não tem relação com irregularidades investigadas no âmbito da CPI do INSS.

A declaração foi feita durante entrevista ao programa Bom Dia 247, da TV 247. Na conversa, o advogado criticou a divulgação de dados bancários sigilosos e afirmou que os documentos analisados pela defesa reforçam a inexistência de qualquer envolvimento de Fábio Luís com os fatos investigados.

De forma direta, Marco Aurélio resumiu a avaliação da defesa sobre o caso. “Não tem absolutamente nada contra o Fábio. Ele não tem relação direta ou indireta com absolutamente nada que tem a ver com o INSS”, declarou.

Defesa afirma que quebra de sigilo foi injustificada

O advogado afirmou que a defesa recebeu com surpresa e indignação as notícias sobre a investigação e eventuais discussões internas na Polícia Federal sobre medidas contra Fábio Luís. Para ele, nem mesmo a quebra de sigilo bancário deveria ter sido autorizada.

“Não havia motivos nem sequer para a quebra de sigilo. O Fábio não era investigado”, afirmou Marco Aurélio.

Segundo ele, as informações que vieram a público por meio de vazamentos acabaram produzindo efeito contrário ao pretendido pelos acusadores, pois demonstrariam que o empresário não participou de qualquer irregularidade investigada.

“Esses vazamentos criminosos do sigilo do Fábio são reveladores de que ele não teve nenhuma participação direta ou indireta com os malfeitos que estão sendo investigados”, disse.

Movimentações financeiras são compatíveis com renda declarada

Durante a entrevista, Marco Aurélio também contestou interpretações divulgadas na imprensa sobre movimentações financeiras atribuídas a Fábio Luís. Ele explicou que o volume de transações registrado em relatórios financeiros não significa necessariamente que aquele valor estivesse disponível nas contas.

“Eu dizer que movimentou R$ 19 milhões não quer dizer que eu tinha R$ 19 milhões na conta”, afirmou.

De acordo com o advogado, os recursos movimentados seriam compatíveis com as declarações feitas ao fisco. Ele citou ainda algumas fontes de patrimônio do empresário, como herança da ex-primeira-dama Marisa Letícia, antecipação de herança feita pelo presidente Lula e valores provenientes da venda de empresas ligadas a Fábio Luís, entre elas a Gamecorp e a PlayTV.

Marco Aurélio ressaltou que essas empresas já haviam sido investigadas anteriormente. “Foram ampla e profundamente investigadas na época da Lava-Jato. Não se achou absolutamente nada contra o Fábio”, afirmou.

Críticas a vazamentos de dados sigilosos

O advogado também criticou o vazamento de relatórios financeiros para a imprensa, destacando que parte dessas informações chegou primeiro aos veículos de comunicação antes de ser formalmente disponibilizada à defesa.

“Esses dados que vazaram chegaram na mão da imprensa antes de chegar para a gente”, disse.

Segundo ele, a defesa já apresentou representação para que os vazamentos sejam investigados. Marco Aurélio afirmou ainda que há indícios de que parte das divulgações tenha ocorrido em meio a disputas políticas.

“Parte da polícia continua atuando de forma criminosa e clandestina”, declarou.

Pedido de arquivamento da investigação

Diante da análise dos documentos disponíveis, a defesa sustenta que o inquérito deve ser encerrado. Para Marco Aurélio, não há elementos que justifiquem medidas mais duras contra o empresário.

“O que se espera agora da Polícia Federal evidentemente não é um pedido de prisão, mas é um pedido de arquivamento”, afirmou.

O advogado disse ainda que Fábio Luís se colocou à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e que a defesa pretende solicitar perícia técnica sobre os dados financeiros para reforçar a conclusão de que não houve irregularidades.

“O Fábio está absolutamente tranquilo e sereno, quer prestar esclarecimentos e fará isso no momento oportuno para a autoridade competente”, afirmou.