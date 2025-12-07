A opção por Flávio Bolsonaro: entre o desespero e o desastre

A Implosão do Projeto Tarcísio

O problema para a extrema direita de um candidato para as eleições de 2026 é que o “projeto Tarcísio” para concorrer à presidência do Brasil não funcionou. A construção da sua imagem – moderado na economia, duro na segurança, tecnocrata por fora, “liberal” por conveniência – revelou ter os pés de barro. Ele nunca conseguiu se desvincular do bolsonarismo, e ao mesmo tempo nunca conseguiu representá-lo plenamente. Tornou-se um híbrido: não agrada ao centro e não entusiasma a base radical.

A própria celebração acrítica da chacina recente no Rio de Janeiro — citada pelo governador como exemplo de “firmeza” expôs o limite desse projeto. O país está cansado de violência estatal sem resultados. O eleitorado percebe que essa estética da brutalidade não resolve crime organizado, não reorganiza territórios, não cria empregos, não abre horizontes de desenvolvimento. Alimenta apenas manchetes e curtidas em nichos radicais.

Some-se a isso o desgaste acumulado pela economia paulista, a instabilidade interna do bolsonarismo e os próprios cálculos eleitorais de Tarcísio — cada vez mais receoso de virar refém de um projeto de poder que não controla.

A desistência de Tarcísio de Freitas de disputar a presidência em 2026, e concorrer à reeleição para governador de São Paulo, jogou a extrema direita em um estado de desorientação evidente. Sem um quadro tecnocrático que pudesse dialogar com o empresariado, com o eleitorado mais conservador e com o campo institucional, o bolsonarismo se viu diante do próprio impasse: quem poderia representar o movimento sem provocar rejeição massiva?

É nesse vácuo que surge o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho primogênito do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro — que está inelegível e condenado a 27 anos e três meses de prisão.

O vazio de lideranças e a escolha improvisada

A resposta não veio de um projeto, de um programa ou de uma articulação. Veio da biologia: o filho mais velho de Jair, o Flávio. A escolha é reveladora — não nasce da força, mas da necessidade desesperada de manter uma família politicamente relevante após os abalos jurídicos, policiais e históricos que atingem Bolsonaro desde 2023.

O senador Flávio Bolsonaro aparece, portanto, não como candidato natural, mas como remendo político num campo que já não dispõe de musculatura.

Sua candidatura revela aquilo que os estrategistas tentam esconder: a direita organizada perdeu seu eixo e agora tenta se equilibrar em apoios improvisados e lideranças que não se sustentam.

O passado que destrói o futuro

Flávio Bolsonaro carrega um passivo que nenhum candidato viável levaria à disputa presidencial sem enfrentar rejeição severa. E não é um passivo retórico, mas documental, jurídico e amplamente conhecido pela opinião pública.

O caso das rachadinhas, esquema de coleta de dinheiro em espécie, com depósitos fracionados, laranjas e repasses diretos ao então assessor Fabrício Queiroz, não é um detalhe administrativo: é a pedra fundamental da engenharia financeira da família. Revelou o modus operandi, rede de operadores, formas de ocultação e o padrão de captura de recursos públicos para enriquecimento privado. Nenhuma narrativa de “perseguição” conseguiu apagar a robustez das evidências.

A mansão adquirida por Flávio por R$ 6 milhões no Lago Sul, em Brasília, simbolizou o divórcio definitivo entre o discurso moralista e a prática familiar. Uma compra incompatível com sua renda declarada, com explicações cambiantes, e que hoje serve como metáfora perfeita da desconexão entre o bolsonarismo e a vida real das famílias brasileiras.

A compra da mansão milionária em Brasília, foi um divisor de águas. Não apenas pelo valor incompatível com a renda declarada, mas pelos contornos de inverossimilhança:

financiamento curioso,

prestações incompatíveis com o salário,

valorização imediata,

mudança abrupta de padrão de vida.

O caso virou metáfora de um político que ascendeu não por mérito, mas por expedientes nebulosos.

A franquia de chocolates usada como fachada para movimentações financeiras atípicas é um dos episódios mais emblemáticos do bolsonarismo raiz:

um negócio pensado não para vender produtos, mas para justificar movimentações financeiras atípicas. Tornou-se símbolo permanente de lavagem de dinheiro, fraude e marketing vazio.

O episódio da “Kopenhagen” consolidou a percepção pública de que Flávio utiliza estruturas privadas. A combinação de baixa lucratividade com entrada e saída de capital incompatíveis com o fluxo real da loja transformou o caso numa anedota nacional. A frase “a loja de chocolates do Flávio” tornou-se sinônimo de operação irregular mascarada de empreendimento familiar.

Ao longo da carreira, Flávio também acumulou operações imobiliárias marcadas por lucros instantâneos, compras e vendas com grande variação de preço e narrativas frágeis sobre origem de recursos.

O conjunto cria a imagem do político que prospera sem lógica econômica — uma imagem devastadora para qualquer aspiração presidencial.

Nada disso desapareceu.

Nada disso foi esclarecido.

Nada disso foi politicamente superado.

Para milhões de brasileiros, Flávio é simplesmente o “senador da rachadinha” — um rótulo que nenhum marqueteiro remove.

A ascensão de Flávio como “opção” para 2026 não é fruto de força política. É fruto de desespero. Com Bolsonaro pai inelegível, Tarcísio esvaziado, e a extrema direita perdendo musculatura institucional, restou à família recorrer ao herdeiro 01 — aquele que carrega o histórico político mais problemático, o mais vulnerável e eleitoralmente mais frágil.

Flávio é o oposto do quadro ideal para reconstruir um campo político: ele simboliza tudo o que afundou o bolsonarismo.

Os Outros Filhos: A Tragédia em Série

Se Flávio é o núcleo duro da decadência, os outros filhos apenas ampliam a sensação de colapso:

Carlos, preso no labirinto de sua guerra particular contra instituições, jornalistas e até aliados — um personagem instável e digitalmente tóxico, incapaz de organizar sequer a própria carreira;

Eduardo, cuja ambição internacional se dissolveu em vexames diplomáticos, fracassos analíticos e um comportamento que mistura deslumbramento e despreparo. Sua imagem está ligada a Trump e às tarifas que desorganizaram o setor exportador brasileiro;

Renan, um garoto sem qualquer expressão.

É uma dinastia que se esgota.

Um conjunto de figuras incapazes de projetar futuro.

E Flávio é a tentativa de salvar o que já está perdido.

Nenhum deles possui densidade política, projeto de país ou capacidade de articulação. O que resta é o espetáculo — e espetáculo não ganha eleição presidencial.

A conclusão que se impõe

A emergência de Flávio como “plano B” evidencia que o bolsonarismo está sem plano algum. Não se trata de sucessão: trata-se de sobrevivência. A família tenta reconstruir sua relevância com personagens marcados por escândalos, inconsistências e limitações gritantes.

Dizer que o projeto Tarcísio fracassou é correto. Mas o que vem depois é pior:

a extrema direita brasileira ficou reduzida a uma dinastia política sem talento, sem credibilidade e sem horizonte.

Dois mil e vinte e seis será uma eleição de agendas — e Flávio não tem agenda. Não tem programa econômico. Não tem projeto de país. Não tem discurso para além da retórica ressentida do bolsonarismo.

O mito da moderação: Flávio é um radical mal disfarçado

A tentativa de apresentar o senador como “Bolsonaro moderado” falha por motivos simples:

Flávio nunca fez autocrítica do extremismo,

nunca repudiou ataques às instituições,

nunca rompeu com a politização das Forças Armadas,

nunca se afastou das milícias digitais,

e nunca propôs uma direita democrática e moderna.

O verniz de moderação é apenas um disfarce.

Em seu núcleo, Flávio pertence ao mesmo projeto que levou o Brasil ao caos de 2019–2022.

A comparação com Tiririca, que circula nas redes, não é gratuita: Tiririca tinha carisma; Flávio tem passivos.

O bolsonarismo se contrai, o país avança

O Brasil de 2026 quer discutir reindustrialização, integração sul-americana, transição energética, política climática, segurança alimentar e reposicionamento geopolítico no mundo multipolar. O país que se move exige líderes capazes de construir, negociar e implementar. O bolsonarismo oferece uma caricatura cansada — um herdeiro sem projeto.

A dinastia termina antes de começar

Flávio Bolsonaro inicia mal porque não há como começar bem carregando tamanha fragilidade política, moral e histórica.

Sua candidatura é a evidência final de que o bolsonarismo deixou de ser projeto e virou remanescente — uma memória de um tempo caótico que o eleitorado já não deseja reviver.

Flávio não ameaça Lula; Flávio ameaça apenas a própria relevância.