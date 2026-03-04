“Na decisão, o relator descreve a existência de uma “estrutura de vigilância e coerção privada”, denominada “A Turma”, destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos do conglomerado financeiro.

De acordo com a apuração, esse braço operaria com ações de monitoramento, coleta de dados e pressão sobre pessoas vistas como prejudiciais aos interesses do grupo econômico ligado ao Banco Master. Entre os alvos mencionados estariam jornalistas, concorrentes empresariais e ex-funcionários”

O fragmento acima advém de decisão do ministro relator André Mendonça, em relação ao caso Vorcaro. O banqueiro foi preso hoje, de novo.

As investigações revelaram a existência de uma “turma” atuante na formatação de toda sorte de ilicitudes: incluindo ameaças à vida de jornalistas.

O refinamento que compunha tal estrutura inclui até mesmo um núcleo de intimidação, tudo em prol do deus-capital.

São estes exemplos que ofertam parâmetros para a aniquilação de uma sociedade, que estupra e mata.

Veja o caso dos estupradores de Copacabana: “O terceiro foragido no caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, no Rio de Janeiro, se entregou à Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (4), acompanhado do advogado. Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, é filho do ex-subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo do Rio de Janeiro, José Carlos Simonin. Ele foi demitido ontem (03) , diz a Agência Brasil de Notícias

Os homens verdadeiramente honestos e bons são procurados com lupa, e com certeza ganham um salário de fome, ou dormem ao relento. Sabe por que, caro leitor?

Eles não entraram para “a turma” da Casa Grande...