Agora Lula se torna favorito de vez

Eu sempre afirmei que Lula vai ganhar no primeiro turno. Várias pessoas estranhavam minha afirmação. Afinal, as pesquisas costumam apontar uma situação equilibrada entre os dois candidatos.

Eu afirmava que, quando começasse a campanha, os debates entre Lula e o filho de Bolsonaro seriam um massacre. Enquanto Lula tem um discurso político muito articulado, ao mesmo tempo que pode apresentar resultados extremamente positivos nos planos econômico e social, que herança o filho de Bolsonaro pode apresentar do seu governo, que foi um desastre social?

O que a direita brasileira propõe para o país? Só se ouve o “Fora Lula”, sem dizer o que pretenderiam colocar no seu lugar.

Agora, com a revelação dos diálogos entre Vorcaro e o filho escolhido por Bolsonaro para ser seu candidato, fica escancarado o caráter do candidato bolsonarista, ao mesmo tempo que seus estreitos vínculos — antes negados publicamente por ele — com Vorcaro.

Quando Bolsonaro confirma que esse filho seu deve seguir sendo candidato — ao mesmo tempo que este afirma que a mulher de Bolsonaro, uma opção alternativa, não será candidata —, o páreo fica bem mais fácil para Lula.

Afirmar que esse escândalo não afetaria a candidatura do filho de Bolsonaro, como faz o governador de São Paulo, é fechar os olhos para a realidade, até porque, nesta altura da campanha, a direita brasileira não consegue mudar de candidato.

Esse escândalo será, obrigatoriamente, tema da campanha, diante do qual o filho de Bolsonaro estará sempre na defensiva, em papos de aranha.

A questão, entre outras, é: onde foram parar os vultosos recursos? Não vale o argumento de que seriam recursos privados, porque há provas claras de que os recursos têm origem pública.

Fica definitivamente claro como a direita brasileira é bolsonarista e não consegue se livrar dessa pecha. As tentativas de candidatos de uma suposta terceira via, candidatos de centro, revelam-se, rapidamente, variantes do próprio bolsonarismo.

Com esse novo cenário, Lula se torna, mais ainda, favorito para ganhar as eleições no primeiro turno. Pesquisas anunciadas foram adiadas por falta de conveniência dos que as fazem. Mas, em algum momento, elas terão que ser feitas e inevitavelmente passarão a refletir o favoritismo de Lula.