André Mendonça na hora da verdade

Desde que chegou ao Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça convive com um rótulo difícil: o de “terrivelmente evangélico”, expressão usada pelo então presidente Jair Bolsonaro ao anunciá-lo para a vaga na Corte. A frase, que pretendia consolidar apoio político e ideológico, acabou criando uma sombra permanente sobre sua atuação. Afinal, um ministro indicado em meio a uma narrativa explicitamente política conseguiria demonstrar independência real diante dos interesses do grupo que o levou ao STF?

Passados alguns anos, Mendonça começa a construir uma trajetória menos previsível do que imaginavam tanto aliados quanto críticos. Em decisões recentes, o ministro tem demonstrado disposição para agir com autonomia, inclusive em casos que atingem personagens relevantes do sistema financeiro e político brasileiro.

A autorização da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, assim como medidas envolvendo seu pai, mostraram um magistrado disposto a respaldar investigações sensíveis. O mesmo ocorreu na operação de busca relacionada ao senador Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil de Bolsonaro e, nessa condição, colega de ministério de André Mendonça.

O episódio reforçou a percepção de que o ministro não pretende exercer um papel meramente ornamental ou submisso às conveniências políticas de ocasião.

Mas o verdadeiro teste ainda está por vir.

Porque independência institucional não se mede apenas quando decisões atingem colegas implicados na maior fraude bancária da história do Brasil. O ponto decisivo ocorre quando a lógica jurídica leva o magistrado a enfrentar justamente o núcleo do poder que ajudou a colocá-lo ali.

E é exatamente esse o cenário que começa a se desenhar no caso envolvendo Flávio Bolsonaro.

A publicação dos áudios recentes elevou substancialmente a gravidade política e jurídica das suspeitas. Em qualquer investigação séria, quando surgem indícios robustos, coerentes e potencialmente comprometedores, a consequência natural é o aprofundamento da apuração. Isso inclui, inevitavelmente, a análise de movimentações financeiras, cruzamento de dados fiscais e eventual quebra de sigilos bancário e tributário.

A questão central, portanto, deixa de ser apenas o conteúdo político do caso. Passa a ser um teste institucional para o próprio STF — e, em especial, para André Mendonça.

Se o ministro mantiver a mesma lógica aplicada em outros processos recentes, será difícil justificar tratamento distinto diante da gravidade dos fatos agora revelados. Por muito menos, ele determinou a quebra de sigilo bancário de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula, de quem a família Bolsonaro é adversária..

O princípio da igualdade perante a lei exige coerência. E coerência é justamente aquilo que define a credibilidade de um magistrado constitucional.

A história de André Mendonça ajuda a explicar por que esse momento possui peso simbólico tão grande.

Nascido em Santos, em 1972, Mendonça construiu carreira principalmente dentro da advocacia pública federal. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, tornou-se advogado da União e posteriormente ocupou posições estratégicas nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Foi Advogado-Geral da União e, depois, ministro da Justiça.

Sua indicação ao STF, em 2021, ocorreu após intensa articulação política. Bolsonaro buscava consolidar uma presença ideológica mais clara na Corte e apresentou Mendonça como alguém alinhado a valores conservadores e religiosos. A sabatina no Senado foi longa e turbulenta, marcada por resistência política e questionamentos sobre sua independência.

Desde então, o ministro tem alternado decisões discretas com posicionamentos de impacto. Em alguns momentos, desagradou setores bolsonaristas; em outros, foi criticado pela oposição. Esse movimento ambíguo talvez revele justamente o esforço de escapar da caricatura de “ministro de estimação” de um grupo político.

Agora, porém, ele se aproxima daquilo que pode definir sua biografia no Supremo.

No Brasil, ministros do STF frequentemente carregam para sempre a marca de suas primeiras grandes escolhas. Há decisões que se tornam divisores de águas não apenas para os processos envolvidos, mas para a própria imagem histórica de quem as profere.

Para André Mendonça, o caso envolvendo Flávio Bolsonaro pode ser esse momento.

Se agir segundo os elementos objetivos da investigação, independentemente dos custos políticos, consolidará a imagem de um ministro efetivamente autônomo. Se recuar diante da pressão ou adotar critérios distintos dos utilizados em casos anteriores, reforçará exatamente a suspeita que acompanha sua trajetória desde a indicação ao Supremo: a de que sua independência teria limites definidos pela conveniência política.

A hora da verdade, portanto, parece ter chegado.