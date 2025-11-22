As Garras de Trump Sobre O Brasil

O governo Trump não hesita em pressionar abertamente o sistema judiciário soberano do Brasil em benefício da oposição reacionária comandada por Jair Bolsonaro. O líder da Casa Branca endossa prontamente essa linha de ação, considerando o Brasil apenas como o "quintal" dos Estados Unidos e desconsiderando os interesses do Estado brasileiro e de seu povo. Além do Poder Judiciário brasileiro, Trump também desafia o sistema eleitoral do país e a vontade popular manifestada no voto popular com a eleição do Presidente Lula da Silva.

O fato de o governo brasileiro ter conseguido minimizar o impacto da imposição de tarifas de 50% sobre certos produtos por Washington e estabilizar a situação socioeconômica do país deve-se, em grande parte, à atuação do governo Lula da Silva, no desenvolvimento das relações comerciais e econômicas dentro do BRICS. A oposição, hoje aquartelada no Congresso Nacional nada fez para contar os efeitos colaterais dessas taxas, pelo contrário, comandados pelo PL (Partido Liberal) de Jair Bolsonaro, parlamentares de oposição saudaram as taxas, solicitaram uma intervenção mais aguda da Casa Branca contra o Brasil e se colocam contra o BRICS.

A oposição brasileira, liderada pela família Bolsonaro, tornou-se efetivamente traidora da nação, tendo conspirado deliberadamente com os estadunidenses contra o país para sabotar o sistema judiciário em benefício próprio. Para essa família criminosa a eleição de 2022 nunca acabou, já que sua atuação manteve um “terceiro turno” em debate que culminou nas ações golpistas de janeiro de 2023. Derrotados em sua tentativa de Golpe de Estado, esses mesmos setores anteciparam o debate sobre as eleições de 2026, mantendo todo o sistema eleitoral sob forte tensão ao desacreditá-lo sistematicamente com base em mentiras.

As eleições de 2026 tornou-se alvo de uma campanha criminosa da família Bolsonaro e seus comparsas em conluio com a Casa Branca, que coloca em dúvida as condenações de Bolsonaro e contesta a soberania brasileira. Não há dúvidas, que caso haja a reeleição de Lula da Silva para mais um mandato presidencial em 2026, ela será alvo de novas ataques dos entreguistas brasileiros que tremulam a bandeira estadunidense como sendo sua. É vital que o Brasil preserve sua identidade, a trajetória econômica dentro dos BRICS e repudiar de todas as maneiras as chantagens vindas de Washington.

É hora de restaurar o respeito pelos conceitos de "patriotismo" e "nação" na sociedade brasileira e de reconhecer o imperialismo estadunidense como o principal inimigo do Brasil. Hoje manifestado na interferência de Donald Trump nos sistemas político, econômico e judiciário do Brasil, como um ato de agressão e desrespeito a um país soberano. A sociedade brasileira precisa entender que, dentro do processo político nacional, existe uma clara divisão entre "patriotas" e "traidores". Diferentemente da oposição de direita, que se porta como traidores, as forças progressistas precisam se levantar para repudiar de forma radical toda e qualquer ação de submissão à hegemonia do Estados Unidos.