As vísceras do governo Netanyahu segundo a ciência

David Harrel, o presidente da Academia Israelense de Ciências e Humanidade, um notável, denuncia o que vem ocorrendo com as comunidades cristãs palestinas de pastores de ovelhas, ao norte do Vale do Jordão, que estão sendo expulsas de suas terras. Para impedir seu retorno, as casas são queimadas junto com bens, e seus rebanhos morrem de fome. Ele expõe a limpeza étnica praticada por Israel e lamenta que israelenses como ele tenham que se calar por determinação do atual governo. É um importante ato de coragem do cientista. As vozes mais respeitadas do mundo, judaicas ou não, se posicionam. Enfim.

É sobre isso que tenho humildemente me batido desde o início das monstruosidades que têm nos sido expostas em carne viva e sofrente, esparramadas em nossas caras, espirrando sangue e ódio brutal contra o povo palestino.

As vísceras perversas da ambição, mascaradas de religião pelo sionismo, aspiram domínio total sobre a Palestina e, agora constatamos, sobre todo o Oriente Médio, se possível toda a Terra.

Alienação distópica, sem princípios, ética, moral nem freios. São as cruzadas sionistas do terceiro milênio, assustadoramente retrocedendo à Idade Média, sem compaixão nem qualquer sentimento de humanidade. Temos gritado aqui, aflitos, assistindo, pelo lado de fora das grades das redes sociais, ou talvez de dentro, ao martírio de tantos, milhares e milhares, sob conivência de grande parte do mundo, os indiferentes, os alheios, egoístas, os preocupados apenas com o perímetro de suas vidas e seu círculo social, que olham para outras direções, recusando-se a perceber esse momento premente do mundo, em que estamos contando as horas finais da civilização arduamente construída ao longo dos tempos.

Estou no Rio Grande do Sul. Ontem, ouvi de um jovem trabalhador, pouco instruído nas letras, mas hiperalimentado pelas redes sociais conservadoras, pois bem, dele ouvi loas a El Salvador e seu presidente Bukele. Achou linda a morte de milhares, entre eles inocentes e críticos ao governo, e o aparelhamento do Estado.

Lembrei-me daquele quadro de humor com Francisco Milani, em que o bordão era: "Ele acreditou!!!"

Calei-me. Sei que o dano é irreversível. A cegueira promovida pela propaganda das redes de direita é tão impossível de remediar quanto a dita cura gay. Esse depoimento se aplica a judeus do bem, sejam eles amigos fraternos ou apenas conhecidos distantes, que ou me hostilizam, ou se afastam, ou caluniam, por não acreditarem nas denúncias aqui repercutidas sobre o que realmente ocorre na Palestina.

Por mais que ainda sintamos alguns ventos da felicidade, a meteorologia das mentes está com tempo fechado. Nuvens densas impedem a percepção.