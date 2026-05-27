Israel afirma ter assassinado chefe militar do Hamas

247 - Israel afirma ter assassinado o chefe militar do Hamas, Mohammed Odeh, em um ataque no norte de Gaza, mas o movimento palestino ainda não confirmou a morte, segundo informações da Al Jazeera. O anúncio foi feito pelas Forças Armadas israelenses, que divulgaram um comunicado reivindicando a ação contra o comandante das Brigadas Qassam.

De acordo com a Al Jazeera, a notícia havia sido inicialmente divulgada pela imprensa israelense na noite de terça-feira (26). Até o momento, o Hamas não se pronunciou oficialmente sobre a alegada morte de Mohammed Odeh, o que mantém a informação dependente da versão apresentada por Israel.

Odeh havia assumido em maio o comando da ala militar do Hamas, as Brigadas Qassam. Ele sucedeu Izz al-Din al-Haddad, que também foi morto em um ataque israelense, segundo o relato divulgado.

A alegação israelense ocorre em meio à continuidade das operações militares na Faixa de Gaza e à estratégia de Israel de atingir integrantes da estrutura militar do Hamas. O comunicado militar não foi acompanhado, até agora, de confirmação pública por parte do movimento palestino.

A ausência de confirmação do Hamas torna o caso mais um episódio em que a versão israelense precisa ser tratada como uma alegação oficial, e não como fato plenamente verificado. Em conflitos recentes, anúncios sobre a morte de dirigentes militares têm sido acompanhados por intervalos de incerteza até eventual confirmação pelas partes envolvidas.

Caso seja confirmada, a morte de Mohammed Odeh representará nova perda no comando das Brigadas Qassam em um curto período. O posto havia sido assumido por ele após a morte de Izz al-Din al-Haddad, também atribuída a uma ação militar israelense.