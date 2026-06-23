Ata do Copom reforça cautela e mantém em aberto os próximos passos da Selic

A ata divulgada nesta terça-feira pelo Comitê de Política Monetária (Copom) trouxe detalhes importantes sobre a decisão tomada na semana passada, quando o Banco Central reduziu a taxa Selic de 14,50% para 14,25% ao ano. Embora o corte já fosse conhecido, o documento ajuda a entender melhor o raciocínio da autoridade monetária e reforça uma mensagem de cautela em relação aos próximos movimentos dos juros.

De um lado, o cenário continua marcado por fatores que recomendam prudência. O Copom voltou a destacar as incertezas associadas ao ambiente internacional, especialmente os desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Apesar disso, o petróleo recuou nos últimos dias e voltou a ser negociado abaixo de US$ 80 por barril, reduzindo parte das preocupações imediatas com pressões inflacionárias vindas do exterior.

Por outro lado, a economia brasileira segue apresentando sinais de força. A atividade econômica acelerou no primeiro trimestre, o mercado de trabalho continua surpreendendo positivamente e as expectativas de inflação permanecem acima da meta. Esses elementos ajudam a explicar por que o Banco Central continua adotando um discurso relativamente conservador, mesmo após iniciar o processo de redução dos juros.

Um dos pontos que mais chamam atenção na ata é a avaliação dos riscos para a inflação. O documento deixa claro que o comitê enxerga uma assimetria altista mais pronunciada. Entre os fatores de preocupação estão eventuais pressões sobre os preços de commodities, a persistência da inflação de serviços, movimentos cambiais desfavoráveis e uma demanda doméstica ainda resiliente. Do lado baixista, os riscos aparecem mais concentrados em uma eventual desaceleração mais forte da economia global.

A leitura geral é que o Banco Central continua mais preocupado com a convergência da inflação do que com o ritmo de crescimento da economia. As projeções apresentadas pelo próprio BC permanecem acima da meta nos horizontes relevantes para a política monetária. Segundo a avaliação do comitê, a inflação só retornaria de forma mais consistente para níveis compatíveis com o centro da meta ao longo de 2028.

A parte mais interessante da ata aparece na discussão sobre as diferentes trajetórias de juros avaliadas pelo Copom. O documento revela que foram considerados diversos cenários alternativos, envolvendo combinações distintas de cortes, pausas e eventuais retomadas do ciclo de flexibilização. A conclusão do comitê foi que uma estratégia mais gradual produziria resultados mais favoráveis para a convergência da inflação, especialmente diante do elevado grau de incerteza que caracteriza o cenário atual.

A ata também mostra que o Banco Central prefere evitar reações excessivas a choques temporários de oferta, particularmente aqueles associados aos desdobramentos geopolíticos recentes. Em um ambiente de grande incerteza, a avaliação do comitê é que movimentos mais graduais permitem incorporar novas informações sem comprometer a credibilidade da política monetária.

O documento, porém, não oferece uma sinalização clara sobre a próxima reunião. Em nenhum momento o Copom indica explicitamente se pretende continuar reduzindo os juros ou interromper o ciclo já em agosto. A mensagem é que as decisões futuras dependerão da evolução dos dados econômicos e da trajetória da inflação.

Existem hoje dois cenários principais sobre a mesa. O primeiro é o encerramento do ciclo com a Selic em 14,25%. O segundo é a realização de mais um corte de 0,25 ponto percentual na reunião de agosto, levando a taxa para 14,00%. A ata não fornece elementos suficientes para descartar nenhuma dessas alternativas.

O que fica mais claro após a leitura do documento é que o Banco Central optou por uma estratégia de transição suave. Em vez de promover altas e cortes mais rápidos para depois eventualmente precisar reverter o movimento, o comitê parece preferir uma trajetória mais gradual, mantendo os juros em patamar elevado por um período prolongado. Afinal, mesmo com a redução realizada na semana passada, a Selic continua extremamente alta em termos históricos, e a diferença entre 14,50%, 14,25% ou mesmo 14,00% tem impacto limitado sobre o grau de aperto monetário da economia.

A ata, portanto, amplia a compreensão sobre a decisão tomada na semana passada, mas mantém em aberto a principal questão para os mercados: se o ciclo de cortes já chegou ao fim ou se ainda haverá espaço para mais um ajuste residual nos próximos meses.