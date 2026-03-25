Automóvel Clube: a noite em que a hierarquia tremeu

Na noite de 30 de março de 1964, no Automóvel Clube do Brasil, no Rio de Janeiro, o presidente João Goulart fez o que talvez tenha sido seu gesto político mais arriscado e mais revelador do abismo institucional em que o país já se encontrava. Diante de sargentos, suboficiais, cabos e marinheiros, Jango falou diretamente às bases das Forças Armadas, contornando o alto comando. Não era um discurso protocolar. Era um chamado.

O Brasil vivia semanas de tensão extrema após o Comício da Central do Brasil e a radicalização do conflito entre reformas estruturais e a reação conservadora. A indisciplina na Marinha, simbolizada pela Revolta dos Marinheiros, havia sido anistiada dias antes, decisão que indignou a cúpula militar. No Automóvel Clube, Jango reafirmou essa anistia e foi além: defendeu direitos para os militares de baixa patente, que viviam com salários baixos, pouca assistência e praticamente nenhum reconhecimento institucional.

Para muitos oficiais, aquilo soou como incentivo à quebra da hierarquia. Mas o discurso também tinha um objetivo político maior. Goulart vinculou esses militares às Reformas de Base, especialmente à reforma agrária, tema explosivo em um país marcado pela concentração fundiária e pela violência no campo. Em várias regiões, sindicatos rurais surgiam com apoio da SUPRA, enfrentando fazendeiros armados e seus jagunços. O conflito agrário já não era abstrato, era sangrento.

Ao falar às bases militares, Jango buscava apoio social armado para sustentar mudanças que o Congresso bloqueava e que as elites combatiam frontalmente. Era uma tentativa de romper o isolamento político que se fechava ao seu redor. Para o alto generalato, porém, a leitura foi oposta. O presidente parecia estar estimulando uma “militarização popular” fora do controle da cadeia de comando.

Em plena Guerra Fria, isso foi interpretado como risco de politização das Forças Armadas, algo visto como inaceitável pelos setores conservadores. A noite do Automóvel Clube tornou-se, assim, o ato final da crise de confiança entre Jango e a cúpula militar. Muitos historiadores consideram que, ali, a ruptura se tornou irreversível.

Poucas horas depois, tropas começaram a se movimentar. Não houve resistência organizada. Isolado, sem apoio efetivo do alto comando e cercado por deserções políticas, Goulart deixou Brasília e iniciou o caminho que terminaria no exílio. O discurso que pretendia mobilizar acabou confirmando, para seus adversários, o argumento de que a ordem hierárquica estava ameaçada.

No dia seguinte, 31 de março de 1964, começava o golpe que instauraria duas décadas de regime militar no Brasil. Aquela noite, no Automóvel Clube, não foi apenas um discurso. Foi o instante em que um presidente apostou nas bases quando já havia perdido o topo e revelou, sem filtros, que o poder real já não estava mais em suas mãos.