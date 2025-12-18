Avalanche de realidade afunda a extrema direita: é hora da esquerda coordenar a narrativa política

Eis que no meio da atual briga interna geral do campo da extrema direita, surgiu uma curiosíssima briga nonsense, entre o cantor (SIC) sertanejo (ou seja lá como deva ser nomeado hoje em dia...) Zezé de Camargo e a herdeira do falecido empresário, Sr. Abravanel (vulgo: Silvio Santos).

O Titanic da extrema direita afunda a olhos vistos, e neste momento de retumbante fracasso político deste campo, as guerras narrativas surgem como deslizamento: na derrota, os responsáveis por ela, culpam a falta de “radicalidade” do grupo, como os militares japoneses que após Hiroshima escreviam que faltou um “segundo” bombardeio a Pearl Harbour, ou os liberais argentinos do Plano Cavallo, que reclamavam que não teriam “liberalizado” o bastante a Argentina, antes da crise do argentinazo de 2001.

As guerras narrativas seguirão, e o nonsenso não terá limites: preparem-se! Mas o absurdo precisa ser explicitado, pois o mundo é, cada vez mais, uma realidade complexa, e noções mínimas de compreensões dos vetores econômicos, sociais, materiais, dessa realidade, precisam ser entendidas para a construção de uma visão minimamente realista.

Pois é exatamente contra esse estudo mínimo para se entender a realidade, que essa extrema direita dedica toda sua fúria odiosa contra qualquer noção de verdade. E o decadente cantor em questão não é um pato cego isolado: há muitos nessa condição.

Na verdade, o colapso da realidade para essa extrema direita, vem da avalanche de realidade hoje sobre sua narrativa fantasiosa. E nesse wishful thinking, encantado e mítico, o dito cantor não está só: vários escritórios da Faria Lima apostaram contra o Real a maior parte de 2025, TODAS as agências de previsibilidade econômica apostaram desbragadamente contra o governo brasileiro, desde 2023, para não falar da aposta dessa extrema direita em arrancar do governo Trump sanções econômicas sem fim contra o Brasil: haja visto a aposta demente de um deputado, Eduardo Bolsonaro, em se mudar para os EUA para lutar por ataques (até militares!!! O que é ALTA TRAIÇÃO À PÁTRIA!!!!) e sanções contra o país que paga (SEMPRE PAGOU) seu salário...

Mas todas essas apostas bizarras saíram pela culatra, e hoje o Sol da realidade derrete o castelo de mentiras que fundamenta a cabeça dessa gente.

Lembro uma vez conversando com uma amiga médica (nada de extrema direita), e demonstrava a ela que o PT pegou o Brasil em 2003 como a 14° economia do mundo, e a entregou em 6° colocação em 2010, pagou a dívida externa (nacionalizou-a), de como tudo melhorou para todos, nos governos do PT.... E ouvi a resposta: “você sabe que não é isso que as pessoas falam.” Pois é, as pessoas (imensa parte delas...) não se pautam pela realidade, mas por subjetividades manipuladas pelas redes, pelas mídias, que têm lado! Logo, no mínimo sinal de ruído, “os problemas” de qualquer governo popular viram crises terminais (haja visto o que fizeram com a honesta Dilma!), enquanto governantes corruptos e ineptos podem deixar milhões sem água e luz, que NADA lhes atinge (vide: Tarcísio e Nunes em SP...), pois são blindados por essa narrativa fantasmagórica.

Política com História: RELEMBRAR É DAR SENTIDO AO PRESENTE!

As mentiras dessa extrema direita estão agora nuas sob o Sol, onde morrem como vampiros sob a luz solar. Mas as pessoas, nas redes, vivem em presentes constantes, que lhes retiram qualquer dimensão de continuidade histórica, de construção sistêmica: a mídia, e as redes sociais, assim fazem loucamente com todos, mas essas mesmas pessoas estão sufocadas por esse presente amnésico! É preciso que as forças populares façam suas campanhas com uma boa dose de história!!!! RELEMBRAR É DAR SENTIDO! E as pessoas estão precisando desse sentido, para ver o gelo do ódio, e da burrice, dessa extrema direita derreter ao Sol.

O momento de iluminação é uma felicidade, que não pode ser desperdiçada: o Brasil ganhou a nomeação das Olimpíadas e Copa, encontrou o petróleo do Pré-Sal, numa onda de alegria entre 2008/2010... Mas este solar momento foi violentado na sequência. Hoje abre-se uma janela de diálogo, uma vez que o outro lado não tem argumentos nem para soluçar, e a forma de transformar esse derretimento da extrema direita numa janela de diálogo com o centro expandido, é forçar a aceitação de ARGUMENTOS FACTUAIS. Não dá para discutir com “eu acho” sobre temas que já têm um acúmulo de argumentação racional.

A sra Patrícia Abravanel respondeu, ao ato de fidelidade do cantor com o campo político em decomposição que ele segue defendendo, com sua racionalidade econômica: meu pai me ensinou a articular com todos os governos... Ponto! Mas a esquerda precisa da história neste momento: o Silvio Santos foi apoiador do golpe de 2016 e do Temer sim! Em quadros até em que a senilidade física do empresário/apresentador se imiscuía com a podridão do momento golpista de forma bizarra... até curiosa. Agora a herdeira, nascida em berço de ouro, segue fiel ao caminho vitorioso, pouco importa opiniões pessoais, enquanto o cantor que nasceu pobre e enriqueceu, segue fiel ao campo político que chuta a escada da melhora econômica aos outros pobres, que ele como vindo da pobreza, tanto odeia... O auto ódio dele é constrangedor.

Neste momento de confusão na direita, que a esquerda seja fiel e ao mesmo tempo pragmática: neste colapso narrativo da extrema direita, é preciso que o campo progressista imponha os campos do debate político aceitável:

- Defender sanções, e ATÉ INTERVENÇÕES MILITARES de potência estrangeira no Brasil É CRIME DE ALTA TRAIÇÃO, NÃO É ACEITÁVEL;

-Defender legislar por interesses setoriais, para gerar anistia sonsa aos golpistas, e assim permitir minoração de penas aleatórias a quem quer que seja, NÃO É ACEITÁVEL;

-Fazer campanha contra a instituição STF, e defender punições aleatórias e pessoais a ministros que trabalham dentro dos marcos da defesa da Constituição (que é a obrigação dos ministros do STF!), NÃO É ACEITÁVEL;

- Atacar INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS NÃO É ACEITÁVEL;

-Atacar a economia nacional (como foi feita pela lava-jato) NÃO É ACEITÁVEL.

É preciso que o campo progressista faça uma ampla campanha de educação política, trazendo todas as forças que querem participar, para dentro de um quadro de racionalidade operacional que determina o que é aceitável e o que não é.

É preciso criar as bases de uma campanha para um Congresso sintonizado com o Povo, logo, com um patriotismo popular mínimo, coisa que a extrema direita bolsonarista comprovou não ter de forma alguma: a camisa da seleção para eles é a senha para lutar contra o próprio país, como o cantorzinho sertanejo que, desafinado com sua história de vida, tem nojo de sua própria origem, de seu passado, de si mesmo... O auto ódio contra o Brasil da extrema direita tem que ser RADICALMENTE EXPLORADO PELA ESQUERDA: no Brasil só é patriota quem é do campo progressista. Ponto!

Campanha de 2026: educação política com História, Instituições, e patriotismo popular, contra a loucura suicidária dos amnésicos impatriotas da extrema direita

Os progressistas do Brasil necessitam reverter, e minimizar, o quadro de loucura que a extrema direita escancarou desde 2013, e para isso é preciso definir o que é inaceitável. E o ponto mais central e evidente é o do impatriotismo rastejante dos Bolsonaros: que vendem suas candidaturas, seus mandatos, seu país... É preciso impor limites ao que é aceitável politicamente, e dialogar com o bom senso popular, usando a HISTÓRIA.

Sair da matrix do golpe é defender instituições, e qualquer um que estude o Institucionalismo sabe que não há respeito às Instituições sem conhecimento histórico.

O Judiciário é uma instituição fundamental;

O PT é a maior instituição político partidária do quadro político brasileiro, e precisa ser respeitado, nunca difamado! O Partido Comunista é uma instituição mais que centenária no Brasil, que está na base do SUS, do direito à liberdade de culto, e de tantas conquistas civilizatórias do Brasil: tem que ser respeitado!

Eis aqui um singelo, e pragmático, plano para os progressistas pegarem a régua e o compasso do momento político, para uma campanha popular: trabalhar pela educação política, pegando para a esquerda as bandeiras do INSTITUCIONALISMO e do PATRIOTISMO, pelo uso da HISTÓRIA.

Os políticos que querem reinventar a roda todo ano, estão apenas atrasando o progresso do Povo, que já tem muita luta acumulada para perder tempo com revoltadinhos sem memória: a amnésia coletiva, que mídia e as redes digitais das Big Tech difundem, e a extrema direita vocaliza no Congresso, é um instrumento de deseducação, de antipolítica, que os progressistas precisamos rebater, e destruir com a HISTÓRIA.

RELEMBRAR É DAR SENTIDO ao PRESENTE, e LIBERTAR O POVO DA PRISÃO DA AMNÉSIA HISTÓRICA!

SÓ PODE ESTAR NO CONGRESSO QUEM RELEMBRA NOSSA HISTÓRIA NACIONAL, E HONRA SEUS DESDOBRAMENTOS: UM CONGRESSO DO POVO É FEITO POR PARLAMENTARES QUE RECONHECEM A HISTÓRIA DE LUTAS DESSE POVO.