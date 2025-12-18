Lula se solidariza às filhas de Silvio Santos após "cretinice" de Zezé di Camargo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou solidariedade às filhas de Silvio Santos após os ataques feitos pelo cantor Zezé di Camargo à direção do SBT. Ao comentar o episódio, Lula criticou duramente o teor das declarações do artista e afirmou que o comportamento teve caráter ofensivo e direcionado contra mulheres, algo que, segundo ele, dificilmente ocorreria se os alvos fossem homens.

A declaração foi feita durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (18), no Palácio do Planalto. Lula se dirigiu a uma jornalista da emissora e pediu que sua mensagem fosse transmitida às herdeiras do fundador do SBT. “Queria encerrar essa entrevista… Quem é do SBT? Que você transmita às filhas do Silvio Santos minha solidariedade pela cretinice do ataque que o Zezé di Camargo fez a elas. Ele não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas fez às mulheres”, afirmou o presidente.

A manifestação de Lula ocorre em meio a uma polêmica iniciada após Zezé di Camargo criticar publicamente o SBT por receber o presidente da República e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em um evento de lançamento do SBT News. Incomodado com a presença das autoridades, o cantor usou as redes sociais para atacar diretamente as filhas de Silvio Santos, que atualmente comandam a emissora.

No vídeo, Zezé acusou as dirigentes de não honrarem a memória e os valores do pai e utilizou a expressão de que estariam “se prostituindo” ao abrir espaço para figuras políticas no evento. As falas geraram forte repercussão negativa e foram amplamente criticadas pelo tom considerado ofensivo e misógino.

Como desdobramento da crise, o cantor pediu publicamente que o especial de Natal que havia gravado para o SBT não fosse exibido. Diante do pedido e da controvérsia gerada, a emissora optou por cancelar a exibição do programa e substituiu a atração por um episódio inédito do seriado “Chaves”.

O SBT também divulgou uma carta pública na qual defendeu sua postura institucional, reafirmou o compromisso com a pluralidade de vozes e destacou que a presença de diferentes correntes políticas faz parte de uma cobertura jornalística democrática.

A declaração de Zezé di Camargo provocou reações em diferentes setores. A primeira-dama Janja se manifestou nas redes sociais, classificando as falas do cantor como machistas e misóginas. Já o apresentador Ratinho, um dos nomes mais conhecidos do SBT, saiu em defesa da emissora e criticou a postura do artista, apontando ignorância no ataque à direção do canal.

Após a repercussão negativa, Zezé di Camargo divulgou um pedido público de desculpas, afirmando ter se arrependido do uso da expressão “prostituindo”.