Especial de Zezé de Camargo no SBT é trocado por episódio inédito de Chaves

247 - O SBT decidiu alterar sua programação especial de Natal e substituir um show inédito de Zezé Di Camargo por um episódio nunca antes exibido de Chaves na televisão aberta brasileira. A mudança ocorreu após um pedido do próprio cantor, que se manifestou publicamente contra a participação de autoridades políticas em um evento recente da emissora.



O programa musical É o Amor, já gravado e previsto para ir ao ar na noite desta quarta-feira, foi retirado da grade após a repercussão negativa gerada por declarações do sertanejo nas redes sociais. O episódio especial da série mexicana, com temática natalina, será exibido logo após o Programa do Ratinho, por volta das 22h30, conforme a programação oficial do canal.



A reação de Zezé Di Camargo ocorreu após o evento de lançamento do SBT News, realizado na última sexta-feira (12). A cerimônia contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, além de nomes ligados à direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.



Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor criticou duramente a presença das autoridades e direcionou ataques à atual gestão do SBT, comandada pelas filhas de Silvio Santos. Em tom contundente, afirmou: "Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe [...] Vocês estão, desculpa, se prostituindo".



As declarações provocaram forte reação interna na emissora. Uma das irmãs que integram a direção do SBT afirmou à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que houve indignação com o uso do termo “prostituição” para se referir a uma empresa dirigida por seis mulheres. Segundo ela, Silvio Santos sempre manteve uma relação institucional com presidentes e autoridades de diferentes correntes políticas ao longo da história da emissora.



O retorno de Chaves em um episódio inédito marca mais um capítulo da relação histórica do SBT com a série mexicana, exibida de forma contínua desde 1984. O programa havia saído do ar entre 2020 e 2024 devido a um impasse envolvendo direitos autorais, resolvido recentemente.