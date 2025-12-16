Prefeitura cancela show de Zezé Di Camargo após denúncia e repercussão negativa

247 - A Prefeitura de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, cancelou o show de Zezé Di Camargo que estava previsto para a Festa de Reis de 2026 após denúncia da jornalista Amanda Miranda e forte repercussão negativa nas redes sociais. Internautas apontaram uma contradição entre a postura recente do cantor em relação ao SBT e o fato de ele manter uma apresentação contratada com recursos públicos.

O caso ganhou força depois que Zezé Di Camargo criticou publicamente o SBT e se recusou a participar do especial de Natal da emissora, alegando discordância com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no lançamento do SBT News. Ao mesmo tempo, usuários nas redes lembraram que o artista tinha um show confirmado em um evento municipal, financiado pela prefeitura.

Diante da repercussão, a Prefeitura de São José do Egito anunciou na noite de segunda-feira (15) o encerramento do contrato com o cantor. Em nota oficial, o prefeito Fredson Brito afirmou que a decisão foi tomada para preservar a imagem do município e evitar que a cidade fosse envolvida em disputas alheias à sua realidade.

“Como prefeito e representante democraticamente eleito de São José do Egito, tenho o dever de zelar pela imagem, pela paz social e pelo bem-estar do nosso povo”, declarou o gestor municipal.

Fredson Brito reforçou que o município não poderia ser arrastado para debates externos e de caráter individual. “Não aceito, em hipótese alguma, que São José do Egito seja colocado no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja — seja artista, profissional liberal ou qualquer pessoa, de qualquer área”, afirmou.

O prefeito também destacou que a cidade não deve servir de palco para controvérsias que não refletem os valores locais. “Nossa cidade não pode e não será palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores da nossa gente”, disse.

Para garantir a manutenção da programação da tradicional Festa de Reis, a prefeitura anunciou rapidamente a substituição da atração musical. Segundo a gestão municipal, a banda Seu Desejo, formada por Yara Tchê e Alessandro, foi contratada e se apresentará no dia 4 de janeiro de 2026.

“De forma imediata, a Prefeitura realizou a contratação da banda Seu Desejo (Yara Tchê & Alessandro), que se apresentará na Festa de Reis de 2026, no dia 4 de janeiro, mantendo o brilho, a alegria e a grandeza do nosso evento”, informou o prefeito.

Até o momento, Zezé Di Camargo não se manifestou oficialmente sobre o cancelamento do show em São José do Egito.