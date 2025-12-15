Janja aponta misoginia em vídeo do bolsonarista Zezé Di Camargo contra comando do SBT

247 - A primeira-dama Janja Lula da Silva criticou nesta segunda-feira (15) um vídeo divulgado pelo cantor Zezé di Camargo nas redes sociais, no qual ele questiona a postura do SBT após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de integrantes do governo federal e do Supremo Tribunal Federal (STF) no lançamento do canal SBT News. Para Janja, a declaração extrapola o debate político e recorre a uma linguagem misógina que atinge diretamente mulheres em posições de liderança. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.

Reação da primeira-dama nas redes sociais

No vídeo, Zezé di Camargo afirma que o SBT estaria se “prostituindo” ao abrir espaço para autoridades no lançamento de seu novo telejornal. Embora não mencione diretamente Lula, o cantor critica a presença institucional no evento, o que motivou a resposta pública de Janja.

Para a primeira-dama, a escolha do termo carrega um significado que ultrapassa a crítica editorial e se dirige às filhas de Silvio Santos, que atualmente comandam a emissora. “Falar que as filhas de Silvio estão ‘prostituindo’ ao convidar e dar voz ao presidente e demais autoridades no evento do SBT News reflete todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder, alimentando discursos de ódio contra nós”, escreveu Janja nas redes sociais.

Evento do SBT reuniu autoridades

O lançamento do SBT News ocorreu na última sexta-feira (12) e contou com a presença do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Jorge Messias (AGU)e Ricardo Lewandowski (Justiça). Pelo Supremo Tribunal Federal, participaram os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (republicanos-SP), também esteve no evento.

Pedido de cancelamento do especial de Natal

A repercussão aumentou após Zezé di Camargo solicitar publicamente que o SBT retire do ar seu especial de Natal, previsto para o próximo dia 17. Em vídeo publicado na madrugada desta segunda-feira 15), o cantor afirmou não querer associar sua imagem à linha adotada recentemente pela emissora. “Se vocês puderem fazer um favor para mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso”, declarou.

O sertanejo também afirmou que a postura do canal não representa suas convicções pessoais. “Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias. Juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento”, disse. O especial já está gravado e conta com a participação de outros artistas.