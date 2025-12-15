Bolsonarista Zezé Di Camargo rompe com o SBT após emissora convidar Lula e Moraes para especial

247 - O cantor e militante bolsonarista Zezé Di Camargo anunciou em suas redes que rompeu com o SBT após a emissora convidar o presidente Lula e o ministro do STF Alexandre de Moraes para um especial e para o lançamento do SBT News. Ele ainda reivindicou que a emissora cancele sua participação no especial de Natal.

"Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas, diante da situação que eu vi, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava...", iniciou o sertanejo.

"Uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, pra mim não existe", disparou o artista contra as filhas de Silvio Santos, que seguem à frente da emissora após a morte do pai.

Zezé pediu que o SBT não transmita o especial de Natal "É Amor". "Eu só queria dizer uma coisa pra vocês, SBT: custou caro pra mim, tempo, serviço, mas, se puderem, não precisa pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso", avisou.

O SBT conseguiu também reunir protagonistas de campos opostos da política e eventuais adversários em 2026, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Tarcísio de Freitas, em um ambiente de paz, harmonia e distensão política. Do lado do governo Lula, estiveram presentes o próprio presidente da República, a primeira-dama Rosângela Janja Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, indicado para a Suprema Corte, assim como o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, acompanhado de seu secretário-executivo, Manoel Carlos. Pelo Supremo Tribunal Federal, além de Alexandre de Moraes, marcou presença o decano da Corte, Gilmar Mendes. Pelo Tribunal de Contas da União, marcou presença o ministro Bruno Dantas.

R$ 450 mil aos cofres públicos

A apresentação recente da dupla Zezé Di Camargo e Luciano na cidade de Porto Belo (SC), na última segunda-feira (13), custou R$ 450 mil aos cofres do município. O show foi marcado por uma manifestação exaltada de Zezé a favor de bolsonaristas, conhecidos pela propagação de críticas e desinformação a respeito das políticas de fomento à cultura. Na ocasião, o artista, de 63 anos, levantou uma camiseta em que se lia a seguinte mensagem: "Anistia já para os presos do 8 de janeiro".