Lula defende imprensa livre e importância do jornalismo durante lançamento do canal SBT News

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta sexta-feira (12), da cerimônia que marcou o início das operações do SBT News, novo canal de notícias do Grupo Silvio Santos. O evento foi realizado nos estúdios do Centro de Televisão Anhanguera, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, e reuniu autoridades do Executivo, do Judiciário e representantes do setor de comunicação.

Defesa da imprensa livre

Durante seu discurso, Lula ressaltou o papel central do jornalismo na sociedade e afirmou que a atividade só cumpre sua função quando está comprometida com a verdade e atua de forma independente. “Um jornalista existe para informar e informar com base na verdade, doa a quem doer. A imprensa só é útil se ela for livre. Se ela for partidária, ideologizada, ela não cumpre com o papel de bem informar a sociedade”, afirmou o presidente.

Homenagem a Silvio Santos

Lula também lembrou a trajetória de Silvio Santos, fundador do SBT, destacando sua presença marcante na vida dos brasileiros ao longo de décadas. “Eu acompanhei o Silvio Santos durante boa parte da minha vida, porque não havia brasileiro que não passasse o domingo assistindo os programas do Silvio Santos”, declarou. O comunicador faleceu em 2024 e completaria 95 anos na data do evento.

Democracia e pluralidade da informação

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou que a criação de um novo canal jornalístico fortalece a democracia e amplia o acesso à informação. “Não tem liberdade de expressão sem democracia. Hoje se fortalece a democracia com esse novo canal. Aliás, um canal voltado ao jornalismo, à economia, à política, que leva informação. A sociedade brasileira ganha”, disse.

Antes do início da cerimônia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a ampliação da oferta de veículos jornalísticos contribui para qualificar o debate público. “Quanto mais alternativas nós dermos para os espectadores poderem escolher suas fontes de informação fidedignas, com apuração, com contraditório, ouvindo os vários lados da política nacional, melhor para o cidadão brasileiro se posicionar”, afirmou.

Combate à desinformação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, abordou o impacto da desinformação sobre as democracias contemporâneas. “A grande chaga que vem corroendo a democracia no Brasil e em outros países do mundo é a desinformação. E nós sentimos no Brasil, assim como outros países sentem no mundo, os efeitos disso. O lançamento do SBT News é importante porque só se combate a desinformação e o discurso de ódio com a boa informação e com a liberdade de imprensa”, declarou.

Encerrando a cerimônia, a presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, agradeceu a presença das autoridades e afirmou que o novo canal nasce com o compromisso de oferecer informação responsável. “Estamos comprometidos a entregar um jornalismo com qualidade, responsabilidade, imparcialidade, excelência e veracidade”, afirmou. O SBT News tem estreia oficial prevista para a próxima segunda-feira, dia 15.