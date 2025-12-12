Lula diz que Bolsonaro merece ser condenado, mas evita palpitar sobre o tempo de prisão

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira (12) do lançamento do SBT News, em São Paulo-SP, e concedeu uma entrevista ao novo veículo de comunicação, quando opinou sobre o tema da dosimetria da pena a ser aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de estado.

Segundo Lula, Bolsonaro deve ser responsabilizado, mas ele evitou falar sobre o tamanho da pena, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 27 anos e 3 meses.

"O presidente que tentou dar um golpe de estado e é responsável por metade das mortes por Covid merece ser condenado", disse Lula, mas ponderou que não viu "o processo e não vou falar sobre a quantidade de anos que ele vai ficar preso".

"Quando chegar na minha mão, eu vou decidir", acrescentou o presidente sobre o projeto de lei (PL) da dosimetria, que deve ser analisado no Senado na próxima semana.

O PL da dosimetria propõe reduzir a pena dos condenados pelo STF por envolvimento na tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022. A proposta será analisada pela CCJ do Senado na próxima quarta-feira (17), de acordo com informações oficiais publicadas pelo Senado.