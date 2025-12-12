Edinho Silva diz que Congresso adotou “agenda extremamente impopular”

247 - O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, reagiu nesta manhã às críticas feitas à convocação de protestos contra o projeto de lei que altera a dosimetria das penas aplicadas aos condenados pelos atos golpistas e pelo 8 de janeiro. A manifestação ocorre em meio a um novo capítulo de tensão entre a base do governo e o Congresso Nacional. As informações são da CNN Brasil.

Ao comentar o tema, Edinho Silva fez críticas diretas à agenda priorizada pelo Congresso, mencionando nominalmente os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Ao citar Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, o dirigente petista afirmou que as Casas legislativas optaram por uma pauta que, segundo ele, não encontra respaldo social e amplia o conflito político.

“Tenho respeito pelos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre; sempre defendo o Congresso Nacional com expressão da democracia, mas as Casas optaram por uma agenda extremamente impopular, que gera instabilidade institucional, uma agenda de confronto político”, declarou Edinho, em mensagem encaminhada por WhatsApp.

O presidente do PT ressaltou sua disposição para o diálogo, mas reforçou que isso não significa abrir mão das posições históricas do partido nem da defesa de pautas ligadas à democracia e aos interesses populares.

“Sempre vou procurar ser um agente do diálogo e da pacificação política, mas jamais vou deixar de defender o fortalecimento da democracia, e os interesses populares, jamais vou deixar de defender as posições históricas do PT”, afirmou.