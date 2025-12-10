Presidente do PT convoca atos populares contra "retrocessos" do Congresso
Aumenta a pressão popular sobre o Congresso diante do avanço de pautas como a anistia e o marco temporal, segundo Edinho Silva
247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, convocou atos populares em defesa da democracia e do povo, contra o que classificou como "retrocessos gravíssimos" promovidos pelo Congresso Nacional. Os atos estão marcados para o domingo (14), segundo anunciou.
Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025
"Neste domingo, nossa militância, movimentos populares, sindicais, partidos do campo democrático, estarão nas ruas para proteger o que é essencial: a democracia e os direitos de todo o povo. Todos nós, nas ruas, em defesa do povo brasileiro", disse Silva em postagem nas redes.
Ao citar a redução de penas aos golpistas e a aprovação do marco temporal, o dirigente criticou, no vídeo publicado na rede X, os "retrocessos" impostos pelo Congresso Nacional.