Lula exalta vitória de Moraes contra Trump e envia recado a Tarcísio

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta sexta-feira (12) o ministro Alexandre de Moraes, do STF, após o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, decidir derrubar as sanções da lei Magnitsky contra o magistrado.

Lula, ao discursar em evento do SBT News em São Paulo-SP, também se dirigiu diretamente ao governador de SP, Tarcísio de Freitas, confrontando o chefe do Palácio dos Bandeirantes com os sólidos dados econômicos do governo federal.

"Os prognósticos deram errado. Tudo melhorou em outubro. Tudo", disse Lula, dirigindo-se a Tarcísio.

Ao falar da derrubada das sanções dos EUA contra Moraes, o presidente Lula destacou a injustiça das medidas do governo Trump. "Moraes ganhou de presente do Trump o reconhecimento que não era justo punir um ministro do STF por cumprir a Constituição", disse.

Lula detalhou que, em conversa telefônica recente com Trump, o chefe da Casa Branca questionou: "isso é bom para você?". Segundo Lula, a resposta foi: "é bom para a democracia, para o STF".

"Não é possível essa punição. Sua vitória é a vitória da democracia brasileira", completou Lula, dirigindo-se a Moraes.

O presidente também destacou em seu discurso o papel da imprensa livre e criticou aqueles que apoiam a censura e promovem o jonralismo desqualificado. "Jornalista não existe para julgar e sim o juiz. A imprensa só é útil se for livre", disse Lula.