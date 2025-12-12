TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Poder

      Lula exalta vitória de Moraes contra Trump e envia recado a Tarcísio

      Mais cedo, governo dos EUA derrubou sanções contra o ministro do STF

      Braslia (DF) - 18/04/2023 - O presidente Luiz Incio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Foto: Jodson Alves/Agncia Brasil)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta sexta-feira (12) o ministro Alexandre de Moraes, do STF, após o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, decidir derrubar as sanções da lei Magnitsky contra o magistrado. 

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Lula, ao discursar em evento do SBT News em São Paulo-SP, também se dirigiu diretamente ao governador de SP, Tarcísio de Freitas, confrontando o chefe do Palácio dos Bandeirantes com os sólidos dados econômicos do governo federal. 

      "Os prognósticos deram errado. Tudo melhorou em outubro. Tudo", disse Lula, dirigindo-se a Tarcísio. 

      Ao falar da derrubada das sanções dos EUA contra Moraes, o presidente Lula destacou a injustiça das medidas do governo Trump. "Moraes ganhou de presente do Trump o reconhecimento que não era justo punir um ministro do STF por cumprir a Constituição", disse. 

      Lula detalhou que, em conversa telefônica recente com Trump, o chefe da Casa Branca questionou: "isso é bom para você?". Segundo Lula, a resposta foi: "é bom para a democracia, para o STF". 

      "Não é possível essa punição. Sua vitória é a vitória da democracia brasileira", completou Lula, dirigindo-se a Moraes. 

      O presidente também destacou em seu discurso o papel da imprensa livre e criticou aqueles que apoiam a censura e promovem o jonralismo desqualificado. "Jornalista não existe para julgar e sim o juiz. A imprensa só é útil se for livre", disse Lula. 

      Artigos Relacionados

      Tags