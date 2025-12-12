"Vitória de Lula; derrota dos Bolsonaros", diz Gleisi após Trump derrubar Magnitsky

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta sexta-feira (12) que a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de retirar o ministro do STF Alexandre de Moraes e seus familiares da Lei Magnitsky representa uma vitória do esforço diplomático conduzido pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Estado brasileiro.

Gleisi ressaltou que o resultado reflete a atuação de uma diplomacia altiva e soberana, além de simbolizar, segundo ela, a derrota da família Bolsonaro, que classificou como “traidores” por defenderem sanções não apenas contra Moraes, mas também contra a economia nacional.

"A retirada das sanções dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula. Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano. É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a Justiça", disse a ministra em postagem na rede Instagram.