Celso Amorim elogia decisão de Trump sobre Moraes: 'passo na direção certa'

247 - O ex-chanceler Celso Amorim, principal assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assuntos internacionais, avaliou de forma positiva a decisão do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes das sanções previstas na Lei Magnitsky.

Em entrevista à coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, Amorim afirmou que a medida adotada pelo governo estadunidense representa um avanço no cenário diplomático. Segundo ele, trata-se de um “passo na direção certa”. Em seguida, reforçou: “Um passo importante”.

Avaliação sobre possíveis novas revogações

Questionado sobre a possibilidade de o governo Trump vir a revogar sanções aplicadas a outras autoridades brasileiras, Amorim evitou projeções diretas e recorreu a uma referência bíblica para defender cautela na análise do tema. “A cada dia basta o seu cuidado e a sua alegria”, pontuou o ex-chanceler.

Ele explicou que a frase é uma adaptação de um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz: “não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal”.