Zezé di Camargo teria outros incômodos com o SBT e criou narrativa de cancelamento como pretexto para romper com a emissora

247 - A crise entre Zezé Di Camargo e o SBT ganhou novos contornos nos bastidores e não se resume apenas às críticas políticas feitas pelo cantor à emissora. Apuração da coluna Fábia Oliveira, no Metrópoles, divulgada nesta segunda-feira (15), indica que a insatisfação do sertanejo estaria ligada também a problemas comerciais envolvendo o especial de Natal gravado para o canal.

O caso veio à tona após Zezé publicar, na madrugada de segunda-feira, um vídeo nas redes sociais com duras críticas ao SBT e às filhas de Silvio Santos, em reação ao convite feito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a inauguração do SBT News. A declaração teve ampla repercussão e culminou no cancelamento do programa especial que iria ao ar nesta quarta-feira (17).

Segundo fontes ouvidas pela coluna, o principal estopim da revolta do artista teria sido o fracasso na venda das cotas de patrocínio do especial de Natal. Nos bastidores, o desempenho comercial do projeto ficou muito abaixo do esperado e gerou incômodo no cantor.

De acordo com as informações apuradas, a tabela cheia do especial girava em torno de R$ 400 mil por cota. Diante da dificuldade em atrair anunciantes, o SBT teria oferecido descontos agressivos, que chegaram a 90% do valor inicial. Ainda assim, as marcas não demonstraram interesse suficiente, e as negociações não avançaram.

O especial, intitulado Natal é Amor, estava programado para ir ao ar às 23h15 da próxima quarta-feira. No entanto, após a repercussão negativa do vídeo publicado por Zezé Di Camargo, a emissora decidiu cancelar a exibição.

Na gravação, o cantor criticou a direção do SBT e fez ataques diretos às herdeiras de Silvio Santos. Em um dos trechos mais polêmicos, Zezé afirmou que as filhas do fundador da emissora estariam “se prostituindo” politicamente e chegou a pedir publicamente que o especial fosse cancelado.

Diante da crise, o SBT se pronunciou oficialmente e confirmou a retirada da atração da grade. Em nota, a emissora declarou: “A Assessoria de Comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial ‘Natal é Amor’, que estava programado para a próxima quarta-feira, às 23h00. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário.”

A soma entre a frustração comercial do projeto e a controvérsia política teria criado o ambiente para a ruptura pública entre Zezé Di Camargo e o SBT, transformando um impasse interno em um episódio de grande repercussão nas redes sociais e na mídia.