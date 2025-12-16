Acusação de “prostituição” de Zezé Di Camargo foi peça central para filhas de Silvio Santos

247 - O uso da palavra “prostituição” por Zezé Di Camargo ao se referir ao SBT foi o principal fator que levou a emissora a cancelar a exibição do especial É o Amor, que iria ao ar nesta quarta-feira (17). A informação foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo.

A declaração do cantor foi feita em um vídeo divulgado nas redes sociais na madrugada de segunda-feira (15), no qual ele criticou a emissora por convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para a cerimônia de lançamento do canal SBT News, realizada no domingo (14).

No vídeo, Zezé afirmou que não se sentia confortável em manter o especial na grade da emissora diante das decisões editoriais adotadas após a morte de Silvio Santos. “A partir do momento em que as pessoas [filhas de Silvio] pensam diferente do que o pai pensava, do que grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim não faz sentido colocar esse especial no ar, tá bom?”, disse o cantor.

Em seguida, ele endureceu o tom e fez críticas diretas às herdeiras do fundador do SBT. “Filho que honra pai e mãe, para mim não existe”, afirmou. Na parte final do vídeo, Zezé utilizou a expressão que causou maior impacto interno na emissora: “Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, tudo, mas eu acho que vocês estão, desculpe, prostituindo. Então, não faço parte disso”.

Antes de assistir ao vídeo completo, uma das filhas de Silvio Santos, Patrícia Abravanel, chegou a entrar em contato com o cantor para tentar contornar a situação. A intenção era explicar que o SBT convidou representantes institucionais do Estado brasileiro e que Alexandre de Moraes participou do evento como vice-presidente do STF, já que o presidente da Corte, Edson Fachin, não pôde comparecer.

No entanto, após as filhas do apresentador assistirem à íntegra da gravação e, especialmente, ao trecho em que Zezé usa o termo “prostituição”, a avaliação interna mudou. A partir daí, a decisão foi pelo rompimento do contrato e pelo cancelamento do especial.

Uma das filhas de Silvio Santos falou com a coluna de Mônica Bergamo na noite de segunda-feira (15), logo após a divulgação da suspensão do programa. Segundo ela, a reação foi de indignação. “Foi um verdadeiro absurdo, estamos indignadas”, afirmou a executiva, acrescentando que ficou “revoltada” com o uso da palavra para se referir a uma empresa comandada por seis mulheres.

Ela também rebateu a acusação de que as filhas não honrariam o legado do pai. De acordo com o relato, Silvio Santos sempre manteve relação institucional com presidentes da República, independentemente de suas posições ideológicas. “Está cheio de fotos do meu pai com o Lula, com todos os presidentes”, disse.

O episódio marca um dos rompimentos mais ruidosos entre um artista historicamente associado ao SBT e a emissora fundada por Silvio Santos, e expõe o impacto das tensões políticas recentes nas relações entre artistas, veículos de comunicação e seus públicos.