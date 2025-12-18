Brasil está pronto para acabar com a escala de trabalho 6x1, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que o Brasil já reúne condições econômicas e sociais para encerrar a escala de trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador atua por seis dias consecutivos e tem apenas um dia de descanso. Segundo o presidente, não há impedimentos estruturais que justifiquem a manutenção desse formato no país. O tema já é objeto de mais de uma proposta em tramitação no Congresso Nacional, todas com apoio do governo federal. As informações são da Folha de São Paulo.

Lula cobra protagonismo dos sindicatos

Apesar do apoio institucional, Lula afirmou que não pretende encaminhar um projeto de lei de iniciativa do Executivo sem antes receber uma proposta formulada pelo movimento sindical. Segundo ele, a construção deve partir diretamente dos trabalhadores organizados.

"Eu não quero tomar iniciativa e mandar projeto de lei do governo. Eu preciso ser provocado. Então, já pedi para os dirigentes sindicais irem à porta da fábrica, fazer proposta, ir ao Conselhão, fazer uma proposta, já que, quando eu a tiver, eu a mandarei para o Congresso Nacional", declarou o presidente.

Lula voltou a afirmar que o país está preparado para a mudança e que não há argumentos contrários consistentes à redução da jornada. "O país está pronto e a economia está pronta para o fim da escala 6x1. Não existe um único argumento que possa dizer que a sociedade brasileira não está pronta", disse.

Governo apoia debate sobre jornada de trabalho

O fim da escala 6x1 passou a integrar o discurso de partidos de esquerda e é tratado como uma das principais vitrines que a gestão petista pretende apresentar na eleição presidencial de 2026. Dentro do governo, a pauta é liderada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e por Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais.

Boulos esteve recentemente na Câmara dos Deputados para defender a proposta, gesto que marcou uma atuação mais direta do Palácio do Planalto no diálogo com o Legislativo sobre o tema.

Propostas avançam no Congresso

Entre as iniciativas em discussão está uma proposta de emenda à Constituição aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira (10). O autor do texto, senador Paulo Paim (PT-RS), avalia que o fim da escala 6x1 exigirá amplo diálogo político e social para avançar.

Segundo o parlamentar, a expectativa é que a medida seja amplamente debatida ao longo de 2026, com possibilidade de aprovação no Congresso Nacional e início de vigência a partir de 2027.