A escala 6x1 e o cansaço do país devem pautar a eleição de 2026, diz Felipe Nunes, da Quaest

Cientista político Felipe Nunes aponta que flexibilização da jornada, segurança e preço dos alimentos tendem a influenciar o voto e a disputa entre proteção social e renda

247 - A discussão sobre o fim da escala 6x1 e a flexibilização da jornada de trabalho deve ganhar centralidade na corrida eleitoral de 2026, impulsionada por um sentimento disseminado de exaustão, frustração e desejo de mais autonomia sobre o tempo. Na avaliação do cientista político Felipe Nunes, sócio-fundador da Quaest, o tema dialoga com mudanças profundas na forma como os brasileiros enxergam trabalho, renda e expectativas de futuro.

A análise foi apresentada em entrevista à BBC News Brasil, a partir de resultados de uma pesquisa com quase 10 mil brasileiros, realizada entre novembro e dezembro de 2023 e encomendada pela TV Globo, que embasa o livro O Brasil no Espelho - Um guia para entender o Brasil e os brasileiros (Globo Livros). No debate público, o governo federal tem buscado sinalizar apoio ao fim da escala: em 2 de dezembro, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou que a gestão Lula tem “compromisso em defesa do fim da jornada de trabalho 6x1 sem redução de salário”.

Nove "tribos" e um país dividido em identidades

No livro, Nunes descreve o Brasil a partir de nove perfis identitários, com valores e preferências políticas distintas: conservadores cristãos (27%), dependentes do Estado (23%), agro (13%), progressistas (11%), militantes de esquerda (7%), empresários (6%), liberais sociais (5%), empreendedores individuais (5%) e extrema direita (3%). Segundo ele, o objetivo foi olhar além das segmentações tradicionais e identificar bolhas de valores e atitudes: “eu peguei toda essa bateria de valores que a gente estudou, atitudes e preferências e rodei uma análise estatística que me deu quais são as bolhas, as tribos que a gente vive”.

O cientista político sustenta que, mesmo num ambiente de forte polarização, há pontos de convergência que atravessam os grupos. Para ele, o primeiro eixo de união é a religiosidade: “O brasileiro acredita muito em Deus, independentemente da sua religião”. O segundo é a importância atribuída à família — numa definição que, segundo o pesquisador, vem se ampliando: “O que define família para o brasileiro é o amor, mais do que o laço sanguíneo”.

Agro, consumo e símbolos de pertencimento

Um dos recortes que mais chamam atenção na tipologia apresentada é a consolidação do “agro” como terceira maior identidade, com 13% dos brasileiros. Nunes afirma que a homogeneidade do grupo não está apenas na atividade econômica, mas em padrões culturais e de consumo: “o agro hoje tem um modo de se comportar, tem consumo muito parecido. O tipo de carro que ele compra, o tipo de comida que ele gosta, o churrasco é muito importante, o tipo de bebida, a cerveja”.

Jovens da periferia e a frustração que vira ressentimento

Ao tratar dos empreendedores individuais — descritos como filhos das classes D e E —, Nunes aponta um sentimento de expectativa rompida, que pode influenciar escolhas políticas em 2026. Ele relata que esse público viu políticas públicas beneficiarem suas famílias, mas não percebeu a mesma ascensão prometida a partir do esforço individual e do estudo: “esse público de empreendedor individual tem uma frustração muito grande, porque a ele foi prometida uma melhora depois da universidade e essa grande expectativa produziu neles uma frustração gigantesca”. E completa: “Essa frustração, para alguns, acabou se transformando em ressentimento. E esse ressentimento afasta esse público”.

Segundo Nunes, esse deslocamento ajuda a explicar por que parte desse segmento passa a rejeitar a ideia do Estado como solução e migra para valores ligados à iniciativa individual: “Eles acabaram passando a acreditar que o Estado não é o solucionador do problema”.

"A eleição de 2026 vai ser uma eleição sobre o mercado de trabalho"

Para o pesquisador, o tema do trabalho tende a funcionar como eixo organizador da próxima disputa, justamente por condensar o mal-estar social. Em uma das passagens centrais da entrevista, ele afirma: “Pouca gente se deu conta de que a eleição de 2026 vai ser uma eleição sobre o mercado de trabalho. O Brasil está cansado”. Nunes descreve uma realidade de múltiplas ocupações, renda insuficiente e ampliação do desejo por flexibilidade: “As pessoas estão muito cansadas, trabalhando demais, frustradas e querendo uma vida mais flexível. Por isso, a escala 6x1 é um debate que, na minha visão, vai ser fundamental para a eleição de 26”.

Nunes também vincula o tema a pressões distintas sobre homens e mulheres. Sobre elas, ele reforça o peso da dupla (ou tripla) jornada: “Para as mulheres que, como eu disse aqui, têm que cuidar da casa, cuidar da família, ir trabalhar, flexibilidade é importantíssimo”. E, ao falar da expectativa social que recai sobre as brasileiras, resume: “há uma palavra que define bem o que se espera das mulheres no Brasil: coragem. Coragem ao quadrado”.

Segurança pública: país "punitivista", mas não "armamentista"

O pesquisador afirma que o medo é um fator com potencial de reorganizar o voto e pressionar por respostas mais duras do Estado, sem que isso signifique, necessariamente, apoio à liberação ampla de armas. “O Brasil, por exemplo, é um país punitivista do ponto de vista da violência”, diz. Ao mesmo tempo, ressalta: “Mas nós não somos um país armamentista. A gente não acredita que a solução para os problemas da violência está em armar a população de maneira generalizada”.

Nunes também avalia que, caso o eleitor chegue às urnas inseguro, a tendência é votar por mudança: “Quanto mais inseguro o eleitor for, mais ele vai buscar outro tipo de postura, uma postura mais forte, de mais combate a essa dinâmica”. E observa que a preocupação com violência ultrapassa fronteiras ideológicas e atinge até regiões onde Lula costuma ter maior força: “mesmo na base eleitoral do Lula, onde ele é mais forte, que é a região Nordeste, a preocupação com a violência chegou em níveis muito altos”.

O "supermercado" como termômetro de continuidade ou mudança

Além do trabalho e da segurança, Nunes aponta um terceiro eixo decisivo para o humor eleitoral: a comida. “O supermercado”, resume, ao explicar que o custo dos alimentos pesa desproporcionalmente sobre os mais pobres: “Boa parte da renda dos brasileiros é utilizada para comprar alimentos. Isso é ainda mais forte quanto mais pobre se é”. Na lógica apresentada por ele, preços controlados aliviam o orçamento e aumentam a chance de avaliação positiva do governo; preços altos apertam o caixa e alimentam o mau-humor nas urnas.

Redes sociais, WhatsApp e a "ilusão do conhecimento"

No campo informacional, Nunes descreve um país dividido em bolhas que se retroalimentam. “As redes são fundamentais para entender esse novo processo de disputa informacional”, afirma, defendendo que elas tendem menos a deslocar pessoas de um lado para outro e mais a reforçar convicções já existentes.

Ele também relata um dado preocupante sobre desinformação e autopercepção: “42% dos brasileiros não acertaram nenhuma dessas quatro questões. Quase metade dos brasileiros não tinha ideia do que estava acontecendo à sua volta”. Em seguida, destaca o descompasso entre desconhecimento e confiança: “70% dos brasileiros superestima o que sabe”. Para o cientista político, essa combinação amplia conflitos e radicaliza o debate público, alimentando o que ele chama de “ilusão do conhecimento”.

Terceira via e outsiders: demanda existe, mas o sistema limita

Ao discutir a possibilidade de uma alternativa fora dos polos, Nunes diz que existe “demanda social” por uma terceira via, mas que a mecânica de dois turnos tende a empurrar o eleitor ao voto estratégico: “Quando a gente tem um jogo que é jogado em dois turnos, o eleitor é chamado, de alguma maneira, a fazer um movimento estratégico”. Na mesma linha, ele afirma ver espaço para candidaturas de fora da política tradicional, impulsionadas por fadiga com o sistema: “eu vejo, sim, espaço para um outsider. Exatamente por esse cansaço, exatamente por essa fadiga da visão política”.

Ao final, Nunes sustenta que a eleição de 2026 deve condensar dilemas centrais do Brasil contemporâneo — trabalho, renda, proteção social, medo e custo de vida — com disputas que não se limitam à polarização clássica, mas atravessam identidades, valores e expectativas sobre o futuro do país.