Flávio diz a empresários ser "moderado" e afirma: "sou o Bolsonaro que todo mundo quer"

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que se apresenta como pré-candidato à Presidência da República, afirmou nesta quarta-feira (17) que sua candidatura é viável e vem ganhando força no cenário político nacional. A declaração, segundo o Metrópoles, foi feita após um almoço com empresários em São Paulo, encontro voltado a apresentar seu projeto político e ampliar o diálogo com o setor empresarial, visando reduzir tensões internas no campo da direita.

Encontro com empresários em São Paulo

Após o almoço, Flávio Bolsonaro disse que a reunião serviu para reforçar a percepção de crescimento de sua candidatura e afastar disputas entre aliados. “Foi mais uma conversa para mostrar que a cada dia que passa é uma candidatura mais forte, mais viável e que será vitoriosa e acalmar todos aqui com relação a essa torcida, que parte de alguns, de querer causar animosidade entre Bolsonaro, Tarcísio e outros partidos como União Brasil, Progressistas, PSD, Republicanos. Eu sou da política, sei como funciona o jogo do poder em Brasília”, afirmou o senador a jornalistas.

Discurso de moderação e viabilidade eleitoral

Durante a conversa , Flávio reforçou a estratégia de se apresentar como uma liderança mais moderada em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O senador comentou o resultado da primeira pesquisa eleitoral que incluiu seu nome após o anúncio de que foi escolhido pelo pai como candidato do campo bolsonarista.

“As pesquisas vão refletir isso, que vão conhecer o Flávio Bolsonaro. Sempre pediram um Bolsonaro mais moderado e eu sempre fui assim. Eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado e, eu espero que isso reflita, inclusive, na confiança da população que nós vamos apresentar o melhor projeto pro Brasil”, declarou.

Polarização e estratégia para 2026

Apesar do discurso de equilíbrio, Flávio Bolsonaro afirmou que a eleição de 2026 será marcada por forte polarização. Segundo ele, os eleitores terão de escolher entre dois projetos opostos para o país. O senador disse que a disputa colocará frente a frente “o caminho da prosperidade e o caminho das trevas que é o PT”.

Empresários que participaram do encontro avaliaram que a candidatura foi apresentada como consistente. De acordo com um dos presentes, Flávio afirmou ser o “Bolsonaro que todo mundo quer”, buscando associar sua imagem a um perfil menos radical. O senador também teria destacado que há um reagrupamento da base bolsonarista e que vê chances de chegar ao segundo turno.

Rejeição e desconhecimento por parte do eleitorado

Segundo relatos de participantes, Flávio Bolsonaro afirmou que pretende “mostrar quem ele é” para enfrentar os índices de rejeição. Ele avaliou que parte dessa resistência está ligada ao fato de ainda ser pouco conhecido nacionalmente, o que, segundo sua avaliação, pode mudar ao longo da campanha.

Atraso para o encontro com empresários

O encontro foi organizado por Gabriel Rocha Kanner, sobrinho de Flávio Rocha, CEO do Grupo Riachuelo e aliado da família Bolsonaro. A reunião ocorreu em um imóvel da família controladora da varejista, no Jardim Europa, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, e reuniu cerca de 40 empresários. Aproximadamente 15 convidados deixaram o local antes da chegada do senador.

O senador chegou ao local do encontro por volta das 15h10, com cerca de três horas de atraso. Ele explicou que participou da sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que aprovou o Projeto de Lei da Dosimetria. Após o almoço, Flávio retornou a Brasília por volta das 18h para votar a proposta no plenário do Senado.