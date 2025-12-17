Lula lidera todos os cenários de 1º turno, aponta Real Time Big Data

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em todos os cenários de um eventual primeiro turno das eleições presidenciais, segundo levantamento do Real Time Big Data divulgado nesta quarta-feira (17). A pesquisa testou diferentes composições de candidaturas e indica estabilidade do desempenho do chefe do Executivo em todas as simulações analisadas.

No primeiro cenário apresentado, Lula registra 35% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) surge na segunda posição, com 17%, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), que soma 12%. Os governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (União), de Goiás, aparecem empatados com 5% cada. O ex-ministro Aldo Rebelo (DC) e o líder do MBL (Movimento Brasil Livre), Renan Santos (Missão), registram 1% cada.

Na segunda simulação, o presidente mantém os mesmos 35%. Flávio Bolsonaro avança para 20%, enquanto o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), aparece com 7%. Romeu Zema alcança 6%, Caiado permanece com 5%, e Aldo Rebelo e Renan Santos seguem com 1% cada.

Já no terceiro e último cenário testado, Lula novamente registra 35% das intenções de voto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), surge como principal adversário, com 26%. Ronaldo Caiado aparece com 6%, seguido por Romeu Zema, com 5%. Aldo Rebelo marca 2% e Renan Santos, 1%.

A pesquisa ouviu 33.300 pessoas entre os dias 5 e 16 de dezembro, abrangendo os 26 estados e o Distrito Federal. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança informado é de 95%.