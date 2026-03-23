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      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

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        BolsoMaster: a expansão dos tentáculos – Ciro Nogueira, Filipe Barros e Nikolas

        Articulações políticas e blindagens institucionais teriam impulsionado a expansão do esquema, ampliando sua influência no sistema financeiro e no debate público

        Ciro Nogueira (Foto: Saulo Cruz/Agência Senado)

        Se a primeira lâmina da biópsia revelou o metabolismo do organismo, a segunda expôs seu sistema nervoso. Este novo corte permite observar outra dimensão da patologia: a sua capacidade de expansão. Nenhum tumor cresce isoladamente. Ele precisa de vasos, conexões e suporte externo para avançar sobre novos territórios.

        É aqui que entram outros aliados políticos.

        O Banco Master não operou apenas como agente econômico. Sua expansão encontra indícios de sustentação em iniciativas legislativas e articulações políticas que, se aprovadas, teriam ampliado de forma significativa sua capacidade de captação e circulação de recursos.

        Projetos apresentados no Congresso Nacional, como aqueles associados aos nomes do senador Ciro Nogueira e do deputado paranaense Filipe Barros – ambos bolsonaristas de carteirinha –, buscavam alterar regras relacionadas ao Fundo Garantidor de Créditos. A ampliação dessa cobertura não é um detalhe técnico: trata-se de um mecanismo que, na prática, aumenta a confiança do mercado e potencializa a entrada de recursos em determinadas instituições financeiras.

        Se tais mudanças tivessem avançado, o efeito seria direto: maior volume de recursos sob proteção formal e, consequentemente, maior capacidade de alavancagem. Em termos clínicos, seria como oferecer novos vasos sanguíneos a um organismo cancerígeno já em expansão acelerada.

        Esse movimento não ocorre no vazio. Ele se insere em uma rede mais ampla de relações políticas, simbólicas e sociais.

        No plano da comunicação e da disputa de narrativa, figuras como Nikolas Ferreira cumprem outro papel dentro desse organismo. Não como formuladores diretos de políticas, mas como agentes de dispersão – capazes de deslocar o foco do debate público. Em momentos de tensão, a produção de ruído e de espetáculos comunicacionais atua como cortina de fumaça, reorganizando a atenção coletiva e reduzindo a pressão sobre temas mais sensíveis.

        A biópsia também revela conexões periféricas que merecem ser observadas com atenção. Relações pessoais, vínculos institucionais e interações no período eleitoral apontam para uma proximidade entre diferentes atores desse sistema. Elementos que, isoladamente, podem parecer circunstanciais, mas que, em conjunto, desenham um padrão de interdependência.

        O que emerge desse novo corte é um organismo que não apenas funciona internamente, mas que se projeta para fora – buscando sustentação política, ampliando sua cobertura e protegendo suas operações.

        Diferentemente do que parte da narrativa do PIG tenta sugerir, não se trata de um fenômeno espontâneo ou isolado. À medida que a biópsia avança e mais órgãos são analisados, o que se observa é a consistência de vínculos entre estruturas financeiras e determinados setores do sistema político. As conexões tornam-se mais nítidas. As relações, mais densas.

        E o diagnóstico, cada vez mais difícil de ignorar, apesar dos desejos e movimentos das Organizações Globo, é evidente: os indícios levam, indubitavelmente, à conclusão de que o esquema BolsoMaster é um organismo que foi gestado e cresceu alimentado por um ambiente político específico – um ambiente que não apenas permitiu, mas também facilitou a sua expansão: o governo Bolsonaro e o bolsonarismo.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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