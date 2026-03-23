BolsoMaster: a expansão dos tentáculos – Ciro Nogueira, Filipe Barros e Nikolas

Se a primeira lâmina da biópsia revelou o metabolismo do organismo, a segunda expôs seu sistema nervoso. Este novo corte permite observar outra dimensão da patologia: a sua capacidade de expansão. Nenhum tumor cresce isoladamente. Ele precisa de vasos, conexões e suporte externo para avançar sobre novos territórios.

É aqui que entram outros aliados políticos.

O Banco Master não operou apenas como agente econômico. Sua expansão encontra indícios de sustentação em iniciativas legislativas e articulações políticas que, se aprovadas, teriam ampliado de forma significativa sua capacidade de captação e circulação de recursos.

Projetos apresentados no Congresso Nacional, como aqueles associados aos nomes do senador Ciro Nogueira e do deputado paranaense Filipe Barros – ambos bolsonaristas de carteirinha –, buscavam alterar regras relacionadas ao Fundo Garantidor de Créditos. A ampliação dessa cobertura não é um detalhe técnico: trata-se de um mecanismo que, na prática, aumenta a confiança do mercado e potencializa a entrada de recursos em determinadas instituições financeiras.

Se tais mudanças tivessem avançado, o efeito seria direto: maior volume de recursos sob proteção formal e, consequentemente, maior capacidade de alavancagem. Em termos clínicos, seria como oferecer novos vasos sanguíneos a um organismo cancerígeno já em expansão acelerada.

Esse movimento não ocorre no vazio. Ele se insere em uma rede mais ampla de relações políticas, simbólicas e sociais.

No plano da comunicação e da disputa de narrativa, figuras como Nikolas Ferreira cumprem outro papel dentro desse organismo. Não como formuladores diretos de políticas, mas como agentes de dispersão – capazes de deslocar o foco do debate público. Em momentos de tensão, a produção de ruído e de espetáculos comunicacionais atua como cortina de fumaça, reorganizando a atenção coletiva e reduzindo a pressão sobre temas mais sensíveis.

A biópsia também revela conexões periféricas que merecem ser observadas com atenção. Relações pessoais, vínculos institucionais e interações no período eleitoral apontam para uma proximidade entre diferentes atores desse sistema. Elementos que, isoladamente, podem parecer circunstanciais, mas que, em conjunto, desenham um padrão de interdependência.

O que emerge desse novo corte é um organismo que não apenas funciona internamente, mas que se projeta para fora – buscando sustentação política, ampliando sua cobertura e protegendo suas operações.

Diferentemente do que parte da narrativa do PIG tenta sugerir, não se trata de um fenômeno espontâneo ou isolado. À medida que a biópsia avança e mais órgãos são analisados, o que se observa é a consistência de vínculos entre estruturas financeiras e determinados setores do sistema político. As conexões tornam-se mais nítidas. As relações, mais densas.

E o diagnóstico, cada vez mais difícil de ignorar, apesar dos desejos e movimentos das Organizações Globo, é evidente: os indícios levam, indubitavelmente, à conclusão de que o esquema BolsoMaster é um organismo que foi gestado e cresceu alimentado por um ambiente político específico – um ambiente que não apenas permitiu, mas também facilitou a sua expansão: o governo Bolsonaro e o bolsonarismo.