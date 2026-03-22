TV 247 logo
      Buscar
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      260 artigos

        HOME > blog

        BolsoMaster: metabolismo econômico - Campos Neto e Paulo Guedes

        No plano mais visível da lâmina, Paulo Guedes surge como o principal formulador desse metabolismo

        Paulo Guedes e Roberto Campos Neto (Foto: EDU ANDRADE/Ascom/ME | Clauber Cleber Caetano/PR)

        À luz do exercício canalha que as organizações Globo vêm praticando, ao tentar inverter o polo de responsabilidade pela existência do escândalo do Banco Master, faz-se necessário afirmar com clareza: o BolsoMaster não surgiu por geração espontânea, tampouco em período recente. Ele encontra seu terreno de incubação no ciclo político inaugurado pelo governo de Jair Bolsonaro. Foi ali que o carcinoma foi gestado e onde seu metabolismo passou a operar em ritmo acelerado, convertendo o discurso ideológico em uma arquitetura econômica concreta.

        É justamente esse processo de progressão tumoral que buscarei demonstrar hoje e nos textos que publicarei nos próximos dias.

        E aqui começa a biópsia do esquema BolsoMaster.

        Toda estrutura precisa de metabolismo. Em termos políticos, trata-se dos agentes que transformam narrativa em norma, acordos em políticas públicas, desejos em caminhos de facilidades - que fazem o sistema funcionar a favor dos seus interesses.

        Campos Neto aparece, nesse primeiro corte sobre a mesa fria da necrópsia, como uma figura discreta, porém persistente. Um operador de bastidores cuja função é garantir que decisões políticas encontrem possíveis sustentações técnicas e viabilidade institucional. Sua atuação, longe dos holofotes, não é acessória: ela pavimenta alianças, reduz resistências e cria as condições para que mudanças estruturais avancem.

        Esse trabalho silencioso é o que dá fluidez ao sistema. Em um ambiente político fragmentado, Campos Neto exerce o papel de mediador, conectando interesses difusos e viabilizando consensos mínimos. É nesse ponto que o tecido se reorganiza, permitindo a aprovação de medidas que flexibilizam regras e abrem novas frentes de atuação no setor financeiro.

        No plano mais visível da lâmina, Paulo Guedes surge como o principal formulador desse metabolismo. À frente da política econômica, operou uma agenda de liberalização que, sob o rótulo de modernização, promoveu uma reconfiguração profunda das estruturas de mercado. A ampliação da autonomia de instituições financeiras, a flexibilização de instrumentos de crédito e o estímulo à atuação de bancos médios não são medidas isoladas: compõem um ambiente funcional para agentes como Daniel Vorcaro.

        Iniciativas como a expansão do mercado de capitais para além dos grandes bancos tradicionais, o incentivo a estruturas financeiras mais complexas e a defesa de menor intervenção estatal consolidam esse cenário. Na prática, essas medidas reduziram barreiras de entrada e ampliaram margens de operação - sem que houvesse, na mesma proporção, o fortalecimento dos mecanismos de controle e transparência.

        O resultado é um metabolismo eficiente aos interesses dos moradores do poder, e patologicamente concentrador e nocivo ao restante do corpo. Recursos passam a circular com mais velocidade, porém, se acumulam em poucos pontos do organismo. O discurso da eficiência opera, aqui, como cobertura simbólica de uma dinâmica de privilégio, na qual poucos agentes capturam os maiores ganhos.

        Uma primeira etapa da biópsia revela, portanto, que o BolsoMaster não é um desvio isolado, mas a consequência lógica de atuação de um agente infeccioso inoculado no governo brasileiro através de barreiras até então existentes e que foram dizimadas pelo governo Bolsonaro. Um sistema em que operadores políticos, como Campos Neto, garantem a sua viabilidade, enquanto formuladores, como Paulo Guedes, desenham as regras de funcionamento.

        No fim, o organismo funciona - e funciona bem para quem ocupa o seu centro. A questão é que, como em toda patologia, o funcionamento desequilibrado de uma parte pode significar, inevitavelmente, o adoecimento do todo. 

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados