BolsoMaster: metabolismo econômico - Campos Neto e Paulo Guedes

À luz do exercício canalha que as organizações Globo vêm praticando, ao tentar inverter o polo de responsabilidade pela existência do escândalo do Banco Master, faz-se necessário afirmar com clareza: o BolsoMaster não surgiu por geração espontânea, tampouco em período recente. Ele encontra seu terreno de incubação no ciclo político inaugurado pelo governo de Jair Bolsonaro. Foi ali que o carcinoma foi gestado e onde seu metabolismo passou a operar em ritmo acelerado, convertendo o discurso ideológico em uma arquitetura econômica concreta.

É justamente esse processo de progressão tumoral que buscarei demonstrar hoje e nos textos que publicarei nos próximos dias.

E aqui começa a biópsia do esquema BolsoMaster.

Toda estrutura precisa de metabolismo. Em termos políticos, trata-se dos agentes que transformam narrativa em norma, acordos em políticas públicas, desejos em caminhos de facilidades - que fazem o sistema funcionar a favor dos seus interesses.

Campos Neto aparece, nesse primeiro corte sobre a mesa fria da necrópsia, como uma figura discreta, porém persistente. Um operador de bastidores cuja função é garantir que decisões políticas encontrem possíveis sustentações técnicas e viabilidade institucional. Sua atuação, longe dos holofotes, não é acessória: ela pavimenta alianças, reduz resistências e cria as condições para que mudanças estruturais avancem.

Esse trabalho silencioso é o que dá fluidez ao sistema. Em um ambiente político fragmentado, Campos Neto exerce o papel de mediador, conectando interesses difusos e viabilizando consensos mínimos. É nesse ponto que o tecido se reorganiza, permitindo a aprovação de medidas que flexibilizam regras e abrem novas frentes de atuação no setor financeiro.

No plano mais visível da lâmina, Paulo Guedes surge como o principal formulador desse metabolismo. À frente da política econômica, operou uma agenda de liberalização que, sob o rótulo de modernização, promoveu uma reconfiguração profunda das estruturas de mercado. A ampliação da autonomia de instituições financeiras, a flexibilização de instrumentos de crédito e o estímulo à atuação de bancos médios não são medidas isoladas: compõem um ambiente funcional para agentes como Daniel Vorcaro.

Iniciativas como a expansão do mercado de capitais para além dos grandes bancos tradicionais, o incentivo a estruturas financeiras mais complexas e a defesa de menor intervenção estatal consolidam esse cenário. Na prática, essas medidas reduziram barreiras de entrada e ampliaram margens de operação - sem que houvesse, na mesma proporção, o fortalecimento dos mecanismos de controle e transparência.

O resultado é um metabolismo eficiente aos interesses dos moradores do poder, e patologicamente concentrador e nocivo ao restante do corpo. Recursos passam a circular com mais velocidade, porém, se acumulam em poucos pontos do organismo. O discurso da eficiência opera, aqui, como cobertura simbólica de uma dinâmica de privilégio, na qual poucos agentes capturam os maiores ganhos.

Uma primeira etapa da biópsia revela, portanto, que o BolsoMaster não é um desvio isolado, mas a consequência lógica de atuação de um agente infeccioso inoculado no governo brasileiro através de barreiras até então existentes e que foram dizimadas pelo governo Bolsonaro. Um sistema em que operadores políticos, como Campos Neto, garantem a sua viabilidade, enquanto formuladores, como Paulo Guedes, desenham as regras de funcionamento.

No fim, o organismo funciona - e funciona bem para quem ocupa o seu centro. A questão é que, como em toda patologia, o funcionamento desequilibrado de uma parte pode significar, inevitavelmente, o adoecimento do todo.