"Banco Master é o ovo da serpente de Bolsonaro e Campos Neto", diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atribuiu ao governo Jair Bolsonaro (PL) a responsabilidade pela criação e funcionamento do Banco Master, ao comentar supostas irregularidades envolvendo a instituição financeira. A declaração foi feita na noite de quinta-feira (19), durante discurso no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (SP).

Lula afirmou que as denúncias envolvendo o banco têm sido indevidamente associadas ao atual governo e ao PT. Ele reagiu às críticas e responsabilizou diretamente decisões tomadas durante a gestão anterior no Banco Central.

“Vira e mexe, eles tão tentando empurrar para as costas do PT e do governo o [caso do] Banco Master. Esse Banco Master é obra, é ovo da serpente, do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E nós não deixaremos pedra sobre pedra para apurar tudo que fizeram dando um golpe de R$ 50 bilhões neste país. E, se a gente não tomar cuidado, vão tentar dizer que fomos nós”, declarou o presidente.

Lula também destacou que o reconhecimento formal do Banco Master ocorreu em 2019, durante o governo Bolsonaro, e não anteriormente. “Quem reconheceu, em setembro de 2019, foi o Roberto Campos [ex-presidente do BC na gestão Bolsonaro]. E todas as falcatruas foram feitas [nesse período]”, afirmou.

Ainda no discurso, o presidente relembrou que, no início de 2019, a instituição não havia sido aprovada pelo então presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn. Segundo ele, a liberação posterior abriu caminho para as irregularidades apontadas.