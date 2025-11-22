TV 247 logo
      Buscar
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      189 artigos

        HOME > blog

        Bolsonaro na cadeia

        Família reforça crise ao apostar em ações que agravam situação e levam Bolsonaro à condição de presidiário

        Jair Bolsonaro (Foto: Reuters)

        Não, não se trata de uma palavra de ordem. Nem de um desejo. É uma informação. Mas eu não vou utilizar este espaço para comemorar. Mesmo que os milhares que perderam suas vidas durante a pandemia, pelas atitudes criminosas dele, mereçam. Mesmo que a nossa democracia, atacada pela sua tentativa de golpe, exija. Afinal de contas, as redes sociais já estão repletas de peças bastante criativas e que cumprem esse objetivo.

        Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

        Mas, antes de analisar mais um erro estratégico da família Bolsonaro, é importante destacar que ele teria tentado romper a tornozeleira à zero hora e oito minutos deste sábado. Achou, talvez, que a Polícia Federal estaria dormindo, como tantas vezes esteve durante o seu governo. O rompimento indicaria uma tentativa de fuga. Logo, os argumentos para a prisão preventiva estão absolutamente fundamentados.

        Os extremistas erraram mais uma vez em sua estratégia. Já haviam tropeçado com a ida de Eduardo para os Estados Unidos, para articular medidas econômicas e políticas contra o Brasil com o governo Trump, numa demonstração clara de tentativa de interferir em um processo judicial contra o seu pai. O resultado nós já sabemos: após o impacto negativo, aqui e lá, Lula cresceu, o bolsonarismo reduziu sua importância e Trump descartou a família.

        E agora eles voltam a errar feio. E, mais uma vez, com um dos filhos como protagonista. Desta vez, Flávio Bolsonaro. A convocação de uma “vigília” para hoje, em frente à casa do condenado, evidentemente tratava-se de um chamamento à mobilização para criar um clima contrário às decisões do Supremo Tribunal Federal e, quiçá, à montagem de um teatro que possibilitasse a fuga de Bolsonaro para alguma embaixada aliada. A tentativa de rompimento da tornozeleira seria mais um indicativo.

        Mas por que tantos erros são cometidos? A explicação, penso, está na psicologia. A superbia, palavra latina que significa arrogância e que dá origem à palavra “soberba”. Os Bolsonaro’s carregam um forte sentimento de superioridade que os eleva a seres arrogantes, fazendo com que se considerem melhores e mais espertos que todos os demais seres humanos na Terra. Já desenvolveram o vício da soberba, que resulta no desprezo pelos outros, numa autossuficiência excessiva e numa falta de humildade absoluta. Não reconhecem seus erros, tampouco aprendem com eles. Beira a imbecilidade.

        Justamente quando a defesa jurídica de Jair Bolsonaro faz pedido de prisão domiciliar, os imbecis aprontam essa. Acabaram de condená-lo à cadeia. Tudo bem que pode ser em uma sala com TV, frigobar e ar-condicionado. Mas, sim: Bolsonaro é um presidiário.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados