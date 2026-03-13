Bolsonaro passa mal, vai ao hospital e reacende guerra de narrativas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou ao hospital na madrugada desta sexta-feira (13), após acordar com calafrios e vômitos, segundo relato publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A nova intercorrência médica já ultrapassou o terreno clínico e recolocou no centro da cena uma engrenagem conhecida do bolsonarismo: a conversão de um episódio de saúde em combustível político, emocional e eleitoral.

O fato bruto é esse: Bolsonaro, hoje preso e cumprindo pena superior a 27 anos por trama golpista, foi levado ao hospital, sem que até agora tenham sido detalhadas a causa dos sintomas ou a gravidade do quadro. Mas, no universo bolsonarista, a disputa nunca para no boletim médico. Ela começa justamente ali, no vazio de informação, onde prosperam a versão da fragilidade física, a narrativa da perseguição judicial e a tentativa de reumanizar politicamente um líder acuado pela prisão e pelo desgaste criminal.

Não se trata de negar a dimensão real da saúde de Bolsonaro. Desde a facada de 2018, ele acumula cirurgias, internações e recorrentes complicações clínicas. No fim de dezembro, passou por cirurgia de hérnia e, dias depois, por novos procedimentos para conter crises persistentes de soluço. Em janeiro, precisou de autorização do ministro Alexandre de Moraes para deixar a prisão e realizar exames após uma queda com impacto na cabeça. Há, portanto, um histórico concreto de debilidade física.

Ainda assim, a política fala mais alto porque o timing pesa. A nova ida ao hospital ocorre no momento em que Flávio tenta se firmar como herdeiro direto do capital eleitoral do pai para a disputa presidencial de 2026. Em dezembro, o próprio Bolsonaro formalizou apoio ao filho como pré-candidato ao Planalto, num movimento que mexeu com o mercado e com a própria direita, que ainda via nomes mais competitivos fora do clã. Quando o patriarca adoece, o filho ganha duas frentes simultâneas: a de porta-voz da família e a de guardião de uma base mobilizada pela ideia de injustiça.

É nesse ponto que a internação deixa de ser apenas um episódio médico e volta a operar como peça de linguagem política. Flávio não fala apenas para informar o estado do pai. Fala para manter a militância em estado de alerta, reforçar o vínculo emocional entre Bolsonaro e sua base e sustentar a tese de que o ex-presidente segue no centro do jogo, mesmo encarcerado. A doença, nesse roteiro, cumpre dupla função: humaniza o líder e ajuda a transferir para o campo da emoção uma disputa que, no plano judicial, é extremamente desfavorável ao bolsonarismo.

O clã sabe que a prisão reduziu a capacidade operacional de Jair Bolsonaro, mas não eliminou sua utilidade política. Ao contrário. Para uma base radicalizada, a imagem do ex-presidente doente, preso e ainda combativo serve como prova viva de martírio. É o velho enredo da vitimização, agora reativado com um componente hospitalar que facilita apelos religiosos, afetivos e militantes, sobretudo nas redes sociais.

Também há um cálculo mais frio. Toda vez que Bolsonaro reaparece no noticiário sob a chave da fragilidade, o foco se desloca, ainda que parcialmente, do conteúdo da condenação para a condição pessoal do condenado. Em vez da trama golpista, entra em cena o corpo abatido. Em vez da responsabilidade criminal, avança o discurso da compaixão. Não apaga a sentença, claro, mas ajuda a reorganizar a conversa pública em um terreno mais favorável ao bolsonarismo.

Para Flávio, isso pode ser útil em dois sentidos. Primeiro, porque reforça seu papel de sucessor legitimado pelo sofrimento do pai. Segundo, porque mantém a marca Bolsonaro viva num momento em que outros atores da direita tentam ocupar espaço nacional. A saúde do ex-presidente, nesse contexto, vira também um ativo político de campanha.

O episódio desta sexta-feira, portanto, não muda apenas a agenda médica de Jair Bolsonaro. Ele reacende um método político. A família volta a testar, diante do país, a força de uma narrativa em que doença, prisão e perseguição se misturam em um só pacote de mobilização. O problema para o bolsonarismo é que esse expediente ainda move a base, mas já encontra limites fora dela. O drama pessoal sensibiliza, porém não apaga nem a condenação nem o isolamento crescente do ex-presidente no plano institucional.