      Alex Solnik

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2795 artigos

        Brasileiros, coragem!

        Um poema-desabafo

        São Paulo (SP) - 21/09/2025 - Bandeira do Brasil durante ato contra a PEC da Anistia e da Blindagem, no MASP (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

        Brasileiros, coragem!

        Não desanimem!

        Continuaremos avançando

        a passos largos para trás


        Quer nos fazer parar de comer presunto?

        Nem a pau, Juvenal!

        E o que será de nós, seu poeta maroto,

        sem o nosso tradicional arroto

        da Coca-Cola?!

        Vê se não amola!


        Somos os primeiros a reverenciar os mortos!

        Para que a nanotecnologia

        se na vitrola toca a Nana Caymmi?!


        Mangueira, teu cenário é uma beleza!

        O teto furou?

        O chão ficará cheio de estrelas!

        Nossas mulheres são as mais belas!

        Ninguém tem sabiás nas palmeiras

        como nós!


        Não vá nos convencer se há um desejo

        mais profundo

        que ganhar mais uma Copa do Mundo!

        Já somos penta, seu pentelho!

        Vai se lascar!

        Quer que ouçamos concertos chatos

        que ideia mais punk!

        Somos os reis do funk!


        Somos pobres, mas dignos!

        Dignidade já!

        E se a tristeza bate à nossa porta

        vai nos alegrar a cachaça!

        Se a ressaca nos ataca

        tomo um engov e pronto!

        Como será depois?

        Depois eu conto!


        Se Deus é brasileiro, que mais podemos desejar!

        Você é um estrangeiro

        que quer nos colonizar!

        Mas não nos rendemos

        que é que há?

        Abaixo os robôs!

        Viva os pequenos roubos!

        Não vá nos convencer

        que uma TV de 60 polegadas

        não é um sonho realizado!


        Milionários não entram no reino do céu!

        E sim, nós, os miseráveis

        já temos um lugar garantido

        ao lado de São Pedro

        Chega de querer nos tornar saudáveis!


        Doentes ficaremos,

        pois cremos em Jesus

        e no SUS que nos irá salvar!

        Fumaremos quantos maços

        de cigarros pudermos comprar!

        E se não der à vista, pediremos fiado

        ou emprestado ao vizinho!


        O sertanejo é antes de tudo um forte!

        Por isso o mundo nos inveja!

        Conosco ninguém pode!

        Somos campeões mundiais

        dos bebedores de cerveja!

        Deixamos russos, chineses, coreanos

        para trás!

        Gente mais chata!

        Que ensina as crianças

        desde pequenas a plantar batata

        e a cozinhar legumes insossos!

        Isso mostra que eles não têm fast-food!

        Não têm miojo lámen!


        A feijoada é nossa!

        Não tem carne?

        Ponho um osso na sopa!

        Com todo o charme!

        Não temos roupa?

        E daí?

        Nossos corpos nus estão no chape!


        Invejam-nos do Polo Sul

        ao Polo Norte!

        Tirar um sarro do Elon Musk

        é o nosso grande esporte!

        Ele tem bilhões, mas não é um bamba

        não sabe o que é um batuque

        nunca frequentou escola de samba!


        Não há no mundo felicidade

        como brilhar na avenida iluminada

        onde o lixeiro varre ao lado

        da porta-estandarte descalça!

        E daí? Sapato é frescura!

        A rainha da bateria

        é uma gostosura!

        As nossas alegorias - nem em Veneza!

        Uma cidade inundada

        que os italianos - esses ignorantes

        não conseguem secar!

        Nem sabem fazer carnaval

        nunca tiveram um Joãozinho Trinta!


        Império Romano!

        São ruínas que depois de tantos séculos

        não conseguiram consertar!

        Não têm uma Odebrecht que preste!

        E os turistas babam!


        E aquela torre torta então?

        Está cai-não-cai!

        E eles não fazem nada!

        Só comem pizza

        não sabem fazer uma feijoada!

        Pelo amor de Deus!

        Que povo decadente!

        Que gosto tem

        o macarrão al dente!

        É prato de hospital,

        de doente!


        E os franceses, então?

        Para que serve aquela torre?

        Aquele arco do triunfo?

        Orgulham-se de um tal Molière,

        de um tal Tartufo!


        Tomam banho de perfume

        porque não têm chuveiro!

        Capricham nas roupas

        para esconder

        os corpos branquelas!

        Pierre Cardin, Coco Chanel

        não chegam aos pés

        das nossas costureiras

        dos morros mal vestidos

        onde é sempre feriado nacional!

        E a champanhe? Tem alguma graça?

        Nem porre dá! Não é normal!


        Os ingleses batem bumbo

        por um tal de Shakespeare!

        Romeu e Julieta!

        Que história mais chinfrim!

        Eu te amo, você me ama.

        Mas papai não quer

        nem te ver ao menos

        então vou tomar veneno

        eu também.

        Fim.


        Compara com a nossa Globo!

        Com Irmãos Coragem!

        Vale tudo!

        Isto é que é um drama cabeludo!

        Tem um relógio só em Londres

        e eles chamam de Big Ben.

        Coitados!

        Em São Paulo tem um relógio

        em cada esquina

        e ninguém exalta!

        Falta propaganda!

        Isso é que falta!


        Os americanos não têm

        vergonha na cara!

        Contaram a lorota

        de que foram pra Lua!

        Quem acreditou é besta!

        Foi um filme de Hollywood,

        muito sem graça inclusive,

        todo desfocado,

        e até hoje essa lenda sobrevive! 


        Os japoneses me dão pena!

        Magrinhos, amarelos, falam baixinho

        sushi daqui, sushi dali

        não engordam nunca!

        Vivem naquelas casinhas de junco!


        Juro, juro mesmo

        que procuro um país melhor que o nosso,

        mas a esmo!

        Nunca houve palhaços

        como Fuzarca e Torresmo!

        Arrelia e Pimentinha!

        Galos mais valentes

        que os da nossa rinha!


        Portanto, seu poeta de meia tigela

        cala a boca! 

        Volta pra Ucrânia!

        Aqui não, del rey!

        Não venha ensinar o padre nosso

        ao vigário!

        Você não passa de um otário!

        Inventa outra!

        Os maiorais somos nós!

        Em vida e depois da morte!

        Quem tem um Chico Xavier?

        Quem fala com o Além?

        Nem Moisés, nem Abraão?

        E sabe outra? Que o mundo esconde?

        Jesus também é brasileiro.

        Nasceu em Belém.

