Brasileiros, coragem!

Não desanimem!

Continuaremos avançando

a passos largos para trás





Quer nos fazer parar de comer presunto?

Nem a pau, Juvenal!

E o que será de nós, seu poeta maroto,

sem o nosso tradicional arroto

da Coca-Cola?!

Vê se não amola!





Somos os primeiros a reverenciar os mortos!

Para que a nanotecnologia

se na vitrola toca a Nana Caymmi?!





Mangueira, teu cenário é uma beleza!

O teto furou?

O chão ficará cheio de estrelas!

Nossas mulheres são as mais belas!

Ninguém tem sabiás nas palmeiras

como nós!





Não vá nos convencer se há um desejo

mais profundo

que ganhar mais uma Copa do Mundo!

Já somos penta, seu pentelho!

Vai se lascar!

Quer que ouçamos concertos chatos

que ideia mais punk!

Somos os reis do funk!





Somos pobres, mas dignos!

Dignidade já!

E se a tristeza bate à nossa porta

vai nos alegrar a cachaça!

Se a ressaca nos ataca

tomo um engov e pronto!

Como será depois?

Depois eu conto!





Se Deus é brasileiro, que mais podemos desejar!

Você é um estrangeiro

que quer nos colonizar!

Mas não nos rendemos

que é que há?

Abaixo os robôs!

Viva os pequenos roubos!

Não vá nos convencer

que uma TV de 60 polegadas

não é um sonho realizado!





Milionários não entram no reino do céu!

E sim, nós, os miseráveis

já temos um lugar garantido

ao lado de São Pedro

Chega de querer nos tornar saudáveis!





Doentes ficaremos,

pois cremos em Jesus

e no SUS que nos irá salvar!

Fumaremos quantos maços

de cigarros pudermos comprar!

E se não der à vista, pediremos fiado

ou emprestado ao vizinho!





O sertanejo é antes de tudo um forte!

Por isso o mundo nos inveja!

Conosco ninguém pode!

Somos campeões mundiais

dos bebedores de cerveja!

Deixamos russos, chineses, coreanos

para trás!

Gente mais chata!

Que ensina as crianças

desde pequenas a plantar batata

e a cozinhar legumes insossos!

Isso mostra que eles não têm fast-food!

Não têm miojo lámen!





A feijoada é nossa!

Não tem carne?

Ponho um osso na sopa!

Com todo o charme!

Não temos roupa?

E daí?

Nossos corpos nus estão no chape!





Invejam-nos do Polo Sul

ao Polo Norte!

Tirar um sarro do Elon Musk

é o nosso grande esporte!

Ele tem bilhões, mas não é um bamba

não sabe o que é um batuque

nunca frequentou escola de samba!





Não há no mundo felicidade

como brilhar na avenida iluminada

onde o lixeiro varre ao lado

da porta-estandarte descalça!

E daí? Sapato é frescura!

A rainha da bateria

é uma gostosura!

As nossas alegorias - nem em Veneza!

Uma cidade inundada

que os italianos - esses ignorantes

não conseguem secar!

Nem sabem fazer carnaval

nunca tiveram um Joãozinho Trinta!





Império Romano!

São ruínas que depois de tantos séculos

não conseguiram consertar!

Não têm uma Odebrecht que preste!

E os turistas babam!





E aquela torre torta então?

Está cai-não-cai!

E eles não fazem nada!

Só comem pizza

não sabem fazer uma feijoada!

Pelo amor de Deus!

Que povo decadente!

Que gosto tem

o macarrão al dente!

É prato de hospital,

de doente!





E os franceses, então?

Para que serve aquela torre?

Aquele arco do triunfo?

Orgulham-se de um tal Molière,

de um tal Tartufo!





Tomam banho de perfume

porque não têm chuveiro!

Capricham nas roupas

para esconder

os corpos branquelas!

Pierre Cardin, Coco Chanel

não chegam aos pés

das nossas costureiras

dos morros mal vestidos

onde é sempre feriado nacional!

E a champanhe? Tem alguma graça?

Nem porre dá! Não é normal!





Os ingleses batem bumbo

por um tal de Shakespeare!

Romeu e Julieta!

Que história mais chinfrim!

Eu te amo, você me ama.

Mas papai não quer

nem te ver ao menos

então vou tomar veneno

eu também.

Fim.





Compara com a nossa Globo!

Com Irmãos Coragem!

Vale tudo!

Isto é que é um drama cabeludo!

Tem um relógio só em Londres

e eles chamam de Big Ben.

Coitados!

Em São Paulo tem um relógio

em cada esquina

e ninguém exalta!

Falta propaganda!

Isso é que falta!





Os americanos não têm

vergonha na cara!

Contaram a lorota

de que foram pra Lua!

Quem acreditou é besta!

Foi um filme de Hollywood,

muito sem graça inclusive,

todo desfocado,

e até hoje essa lenda sobrevive!





Os japoneses me dão pena!

Magrinhos, amarelos, falam baixinho

sushi daqui, sushi dali

não engordam nunca!

Vivem naquelas casinhas de junco!





Juro, juro mesmo

que procuro um país melhor que o nosso,

mas a esmo!

Nunca houve palhaços

como Fuzarca e Torresmo!

Arrelia e Pimentinha!

Galos mais valentes

que os da nossa rinha!





Portanto, seu poeta de meia tigela

cala a boca!

Volta pra Ucrânia!

Aqui não, del rey!

Não venha ensinar o padre nosso

ao vigário!

Você não passa de um otário!

Inventa outra!

Os maiorais somos nós!

Em vida e depois da morte!

Quem tem um Chico Xavier?

Quem fala com o Além?

Nem Moisés, nem Abraão?

E sabe outra? Que o mundo esconde?

Jesus também é brasileiro.

Nasceu em Belém.