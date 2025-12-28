Brasileiros, coragem!
Um poema-desabafo
Brasileiros, coragem!
Não desanimem!
Continuaremos avançando
a passos largos para trás
Quer nos fazer parar de comer presunto?
Nem a pau, Juvenal!
E o que será de nós, seu poeta maroto,
sem o nosso tradicional arroto
da Coca-Cola?!
Vê se não amola!
Somos os primeiros a reverenciar os mortos!
Para que a nanotecnologia
se na vitrola toca a Nana Caymmi?!
Mangueira, teu cenário é uma beleza!
O teto furou?
O chão ficará cheio de estrelas!
Nossas mulheres são as mais belas!
Ninguém tem sabiás nas palmeiras
como nós!
Não vá nos convencer se há um desejo
mais profundo
que ganhar mais uma Copa do Mundo!
Já somos penta, seu pentelho!
Vai se lascar!
Quer que ouçamos concertos chatos
que ideia mais punk!
Somos os reis do funk!
Somos pobres, mas dignos!
Dignidade já!
E se a tristeza bate à nossa porta
vai nos alegrar a cachaça!
Se a ressaca nos ataca
tomo um engov e pronto!
Como será depois?
Depois eu conto!
Se Deus é brasileiro, que mais podemos desejar!
Você é um estrangeiro
que quer nos colonizar!
Mas não nos rendemos
que é que há?
Abaixo os robôs!
Viva os pequenos roubos!
Não vá nos convencer
que uma TV de 60 polegadas
não é um sonho realizado!
Milionários não entram no reino do céu!
E sim, nós, os miseráveis
já temos um lugar garantido
ao lado de São Pedro
Chega de querer nos tornar saudáveis!
Doentes ficaremos,
pois cremos em Jesus
e no SUS que nos irá salvar!
Fumaremos quantos maços
de cigarros pudermos comprar!
E se não der à vista, pediremos fiado
ou emprestado ao vizinho!
O sertanejo é antes de tudo um forte!
Por isso o mundo nos inveja!
Conosco ninguém pode!
Somos campeões mundiais
dos bebedores de cerveja!
Deixamos russos, chineses, coreanos
para trás!
Gente mais chata!
Que ensina as crianças
desde pequenas a plantar batata
e a cozinhar legumes insossos!
Isso mostra que eles não têm fast-food!
Não têm miojo lámen!
A feijoada é nossa!
Não tem carne?
Ponho um osso na sopa!
Com todo o charme!
Não temos roupa?
E daí?
Nossos corpos nus estão no chape!
Invejam-nos do Polo Sul
ao Polo Norte!
Tirar um sarro do Elon Musk
é o nosso grande esporte!
Ele tem bilhões, mas não é um bamba
não sabe o que é um batuque
nunca frequentou escola de samba!
Não há no mundo felicidade
como brilhar na avenida iluminada
onde o lixeiro varre ao lado
da porta-estandarte descalça!
E daí? Sapato é frescura!
A rainha da bateria
é uma gostosura!
As nossas alegorias - nem em Veneza!
Uma cidade inundada
que os italianos - esses ignorantes
não conseguem secar!
Nem sabem fazer carnaval
nunca tiveram um Joãozinho Trinta!
Império Romano!
São ruínas que depois de tantos séculos
não conseguiram consertar!
Não têm uma Odebrecht que preste!
E os turistas babam!
E aquela torre torta então?
Está cai-não-cai!
E eles não fazem nada!
Só comem pizza
não sabem fazer uma feijoada!
Pelo amor de Deus!
Que povo decadente!
Que gosto tem
o macarrão al dente!
É prato de hospital,
de doente!
E os franceses, então?
Para que serve aquela torre?
Aquele arco do triunfo?
Orgulham-se de um tal Molière,
de um tal Tartufo!
Tomam banho de perfume
porque não têm chuveiro!
Capricham nas roupas
para esconder
os corpos branquelas!
Pierre Cardin, Coco Chanel
não chegam aos pés
das nossas costureiras
dos morros mal vestidos
onde é sempre feriado nacional!
E a champanhe? Tem alguma graça?
Nem porre dá! Não é normal!
Os ingleses batem bumbo
por um tal de Shakespeare!
Romeu e Julieta!
Que história mais chinfrim!
Eu te amo, você me ama.
Mas papai não quer
nem te ver ao menos
então vou tomar veneno
eu também.
Fim.
Compara com a nossa Globo!
Com Irmãos Coragem!
Vale tudo!
Isto é que é um drama cabeludo!
Tem um relógio só em Londres
e eles chamam de Big Ben.
Coitados!
Em São Paulo tem um relógio
em cada esquina
e ninguém exalta!
Falta propaganda!
Isso é que falta!
Os americanos não têm
vergonha na cara!
Contaram a lorota
de que foram pra Lua!
Quem acreditou é besta!
Foi um filme de Hollywood,
muito sem graça inclusive,
todo desfocado,
e até hoje essa lenda sobrevive!
Os japoneses me dão pena!
Magrinhos, amarelos, falam baixinho
sushi daqui, sushi dali
não engordam nunca!
Vivem naquelas casinhas de junco!
Juro, juro mesmo
que procuro um país melhor que o nosso,
mas a esmo!
Nunca houve palhaços
como Fuzarca e Torresmo!
Arrelia e Pimentinha!
Galos mais valentes
que os da nossa rinha!
Portanto, seu poeta de meia tigela
cala a boca!
Volta pra Ucrânia!
Aqui não, del rey!
Não venha ensinar o padre nosso
ao vigário!
Você não passa de um otário!
Inventa outra!
Os maiorais somos nós!
Em vida e depois da morte!
Quem tem um Chico Xavier?
Quem fala com o Além?
Nem Moisés, nem Abraão?
E sabe outra? Que o mundo esconde?
Jesus também é brasileiro.
Nasceu em Belém.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.