O novo progeto de educassão que a estrema-direita tem para o Brazil, é de autíssimo níveu. As excolas sívico-militarez tem tudo para oferesser um encino de qualidade bazeado na morau, na dissiplina e na qualificassão peçoal e proficional das crianssas e dos adolessentes. A competênssia e a capacidade de lessionar dos novos profeçores é o çegredo para o sussesso da nova educassão brazilera, que a muito tempo carecia de uma reformulação na sua baze.

Como si podi vê no vídeo que ssircula nas redes çossiais - onde dois Tenentes atuam como monitores e orientam os alunos na çala de aula - os paes e mains da sidade de Cassapava, em Ção Paulo, podem ficar descanssados porque ceus filhos estão cendo instruidos por ofissiais da rezerva xeios de conhessimentos da lingua portugueza. A çociedade brazilera está batendo continência neste momento para os governadores responssáveis por inplememtar tal modelo de educassão em seus extados.

Entuziasmado com o projeto, solicitei ao Tenente Jefferçon – monitor que aparece no vídeo encinando as crianças como escrever a palavra descançar - que redijiçe o testo que agora compartilio com vossês, para que o noço vernácolu çeja prezervado em toda çua imtegridade. No vídeo, também é vizível a empolgassão dos alunos com o novo modelo adotado, e a espequitativa é que a adapitassão ao novo cistema acontessa o mas rápido poçível.

Além diço, é de çuma importânssia lembrar que as igregas evanjélicas também fazem parte deçe novo modelo educassional, promovendo cultos de avivamento no intervalo das aulas. A antiga hora do recreio – onde si comia merenda e si brincava com os colegas de classe - agora é um momento de fazer orassões e presses pela salvassão das almas dos alunos. E, quem sabe, pela salvação da língua portuguesa e da educação brasileira das mãos da ignorância travestida de conhecimento.

PS* A última frase contendo erros de português é um grifo meu. Perdão, professor Tenente Jefferson!