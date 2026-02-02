The Send Brasil: os enviados do imperialismo diabólico para destruir a sociedade brasileira

Lou Engle é um líder evangélico estadunidense conhecido por estimular atos de “martírio cristão” para redimir a sociedade do que ele considera pecado e para louvar o nome de Deus na terra. Em 2016, foi uma das atrações do “The Call: Azuza Now” - evento evangélico de avivamento inspirado em outro evento similar ocorrido em 1906, na Azusa Street (Rua Azusa), em Los Angeles – onde, segundo relatos, diversos milagres foram realizados, com deficientes físicos se levantando de suas cadeiras de rodas, e até pessoas sendo curadas de câncer no cérebro. É deste evento - que contou com a presença de outras importantes lideranças evangélicas estadunidenses – que se origina o The Send (Os enviados), que foi criado em 2018, e trazido para o Brasil em 2020, pelas mãos de Damares Alves, então ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, e contando com a presença do então presidente da república, Jair Bolsonaro, e do pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha - recentemente associado a fraude contra os aposentados na CPMI do INSS - no encontro realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O The Send foi criado com o objetivo de atingir pontos específicos dentro das nações, e instrumentalizá-los religiosamente para fins políticos. Universidades, escolas secundárias, crianças em situação vulnerável e comunidades locais são os alvos principais do projeto. Uma prova de que o movimento é mais uma mola na engrenagem que faz girar a Teologia do Domínio por todo o mundo, é a presença do pastor Ralph Drollinger, fundador do Capitol Ministries (Ministério do Capitólio), um grupo evangélico de extrema direita criado em 1996 que realizava cultos na Casa Branca – sede do Governo dos EUA - e cuja missão é converter políticos a uma visão evangélica de governança. Algo semelhante ao que o bispo Edir Macedo – fundador da Igreja Universal do Reino de Deus – propôs em seu livro Plano de Poder, publicado ano de 200, no qual ele afirma que Deus tem um projeto de governo para o mundo, e sugere que ele é um dos responsáveis por estabelecê-lo no Brasil. Coincidência ou não, três anos depois, em 2003, ele fundou o partido Republicanos, sigla ligada a sua empresa da fé.

Em agosto de 2023, o movimento de Ralph Drollinger esteve na ALESP a convite do deputado estadual Vitão do Cachorrão, que pertence justamente ao partido Republicanos de Edir Macedo. Na oportunidade, a missão extremista evangélica foi representada pelo pastor Brian Hanson, que na oportunidade atribuiu a vinda do Capitol Ministries ao Brasil ao “conceito de verdade cristã” presente no trabalho político do deputado. É importante que se saiba que o Ministério do Capitólio também está instalado na América Latina, e possui uma “filial” no Brasil que foi lançada em 2019, durante uma sessão realizada no Congresso Nacional. O diretor do projeto no país é um pastor chamado Giovaldo Freitas, ligado à Igreja Batista Boas Novas, com sede em São Paulo, e que está responsável pela evangelização de políticos e servidores da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mais um pecado cometido contra a laicidade do Estado, e que vem sendo perdoado pela distração da sociedade brasileira. O responsável pelo Ministério na América Latina é o pastor Oscar Zamora, nomeado em 2017 como o responsável pela região.

Lou Engle - que costuma se referir a Deus como o “vingador de sangue” e a estimular os seus seguidores a reverenciá-lo nesses termos – esteve na primeira edição do The Send no Brasil em 2020, quando declarou que "o Brasil está pronto para ser uma das maiores, senão a maior nação de envio na história, a completar a missão de alcançar os povos não-alcançados". Lou também é ativista antiaborto e recomenda aos fiéis que se martirizem para evitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não deixando claro se ele mesmo pratica tais martírios em nome de Deus e sua doutrina. Em 2009, polemizou ao declarar que o assassinato de um médico por um ativista antiaborto teria sido obra de Deus, atendendo ao sacrifício dos “cristãos” de sua seita. Lou Engle também declarou apoio ao governo de Uganda, elogiando a lei que criminaliza a homossexualidade e condena à prisão perpétua e à pena de morte gays e lésbicas daquele país. O missionário extremista parece ter sido uma das inspirações do supremacista Charlie Kirk, ativista evangélico fundamentalista morto em 2025.

No último final de semana, o The Send Brasil foi realizado na Arena Pernambuco, e recebeu figuras “ilustres” do segmento político-evangélico brasileiro, como Silas Malafaia e Deltan Dallagnol, que fizeram falas carregadas de ódio contra professores e quem eles não consideram “enviados” por Deus para transformar a nação. No evento, que é destinado prioritariamente a jovens e adolescentes, e tem na música o carro chefe da evangelização, Malafaia disparou que as crianças estão sendo enganadas nas escolas por professores ligados ao comunismo e ao que ele chama de marxismo cultural. “Você está sendo enganado na escola. Moçada, existe hoje uma coisa chamada o controle do pensamento pelo marxismo cultural. Se você pensar diferente, você é banido. Se você for contra ideologia de gênero, se você for contra o aborto, se você for contra práticas homossexuais, se você for contra essa cultura, você é ridicularizado.”, declarou ele, acrescentado que os jovens devem estar preparados para este “enfrentamento”, e que o The Send é para prepara-los para a faculdade. Resta saber se o MEC reconhece esse novo cursinho preparatório gospel.

As falas de Malafaia se alinham a ideologia dos fundadores do movimento, e demonstram como os alvos especificados estão sendo atingidos com sucesso, e como a Teologia do Domínio vem se consolidando dentro de uma sociedade brasileira cada vez mais “gospel elitizada”, e cada vez menos laica, popular e democrática, de fato. O curioso é que tudo o que foi dito por Malafaia se encaixa perfeitamente no “evangelho” pregado por líderes neopentecostais ligados ao dominionismo, que através de suas pregações controlam pensamento e ações, e induzem os fiéis a enxergarem a tudo e a todos que não estão refletidos diante do espelho, como ameaças morais e opositores da sua fé em Cristo. E se você for contra a pregação desses líderes, pior do que ridicularizá-lo, eles irão demonizá-lo e apresentá-lo como um inimigo espiritual a ser combatido em defesa do projeto de Deus para a nação. A fala de Malafaia é grave, atenta contra todo o sistema educacional do país, e, não por coincidência, objetiva controlar o pensamento dos jovens evangélicos e moldar a subjetividade dessa juventude dentro da cultura neopentecostal, obedecendo às normas sociais estabelecidas por ela, e submetendo-os ao poder de um deus (sistema) que atende pelo nome de capitalismo religioso.

Em seu discurso na ALESP, o enviado do Capitol Ministries - o pastor Brian Hanson - disse que "a única forma de qualquer área política ser relevante é ser baseada na verdade inspirada por Deus", dando a dica de como capturar indivíduos moldando a sua subjetividade ao projeto de poder neopentecostal: Fazendo-os crer que qualquer área da sociedade só será relevante se estiver baseada (e submetida) no projeto de poder político evangélico, ao que ele chama de verdade inspirada por Deus. Nesta fala também está contida a “batalha espiritual” que os evangélicos de extrema-direita como Michelle Bolsonaro, costumam evocar para justificar a resistência da sociedade à distopia cognitiva e ao mau-caratismo que eles apresentam como plano de Deus para a nação. A ideia de que nada que não tenha vindo de alguém que professe a sua mesma fé em Deus (Teologia do Domínio) pode ser bom para os evangélicos. Por isso, a esquerda é apresentada como um inimigo ideológico, e Lula como o demônio que lidera tal “legião”. E nada que ele faça politicamente, ainda que favoreça diretamente a esses fiéis ou melhore a condição social na qual eles vivem, deve ser aceito ou visto como positivo, pois não estaria de acordo com a vontade divina do dominionismo. O verdadeiro Deus adorado por esta igreja.

E quando Deltan Dallagnol - o profeta do powerpoint – se coloca de joelhos diante dos jovens presentes ao The Send na Arena Pernambuco, e clama para que Deus “afaste do cargo aqueles que praticam corrupção, que abusam do poder, que praticam injustiça”, ele reforça este conceito de guerra espiritual e acende nos jovens e adolescentes um desejo de mudança na sociedade. Uma mudança que só poderá ser feita com base na doutrina e na verdade dominionista, que se passa por Deus para enganar os fiéis. Recorrer ao discurso moralizante e ao apelo espiritual para resolver os problemas do país, é tudo que os teólogos do domínio querem que o povo acredite ter efeito, para que dessa forma o povo confie o seu voto em pessoas indicadas ou ligadas ao projeto de poder neopentecostal. Na crença que através delas Deus promoverá a tão desejada mudança no país. Lou Engle também visitou a Igreja de André Valadão em outubro passado, quando reafirmou que o Brasil é um celeiro do avivamento no mundo. Meses depois, a mesma igreja é citada no escândalo do INSS, provando que o Brasil também é o celeiro do avivamento financeiro de muitas igrejas. Mais diabólico que isso, só condenar alguém sem provas, mas com muita convicção. Os enviados do imperialismo diabólico para destruir a sociedade brasileira estão cada vez mais entre nós.