      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

        Camisa de força nele

        Tomara que não haja um ferro de soldar na PF

        Tornozeleira de Jair Bolsonaro (Foto: SEAP/Divulgação)

        Não é normal um condenado monitorado dia e noite tentar romper uma tornozeleira eletrônica monitorada dia e noite. 

        Não é normal usar um ferro de soldar para romper a tornozeleira. Nunca aconteceu antes.

        Quem faz isso coloca em risco a própria vida e dá sinais de que pode ser portador de problemas cognitivos.

        Não é só burrice, é coisa de quem não avalia as consequências de seus atos. Nem Freud explica.

        Tomara que não haja um ferro de soldar na Sala de Estado Maior da PF.

        Prender somente não basta.

        Camisa de força nele.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

