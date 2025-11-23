Não é normal um condenado monitorado dia e noite tentar romper uma tornozeleira eletrônica monitorada dia e noite.

Não é normal usar um ferro de soldar para romper a tornozeleira. Nunca aconteceu antes.

Quem faz isso coloca em risco a própria vida e dá sinais de que pode ser portador de problemas cognitivos.

Não é só burrice, é coisa de quem não avalia as consequências de seus atos. Nem Freud explica.

Tomara que não haja um ferro de soldar na Sala de Estado Maior da PF.

Prender somente não basta.

Camisa de força nele.