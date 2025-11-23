“A direita planeja descolar-se de Bolsonaro, mas o adesivo de bolsonarista será aplicado na testa de todos”, diz Noblat

247 - A disputa interna da direita para as eleições de 2026 ganhou um novo capítulo após o desgaste provocado pelo episódio da tornozeleira de Jair Bolsonaro. O jornalista Ricardo Noblat, em sua coluna no Metrópoles, afirma que, até então, “restavam dois candidatos marcadamente bolsonaristas para disputar a eleição presidencial de 2026 – Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Não restam mais” ou “talvez só reste um, Flávio, chamuscado pelo ato do seu pai de violar com uma solda a tornozeleira eletrônica que o prende”.

Segundo ele, “Tarcísio queimou-se mais do que Flávio” ao se antecipar à confissão de Bolsonaro e “sair mais uma vez em defesa do seu ex-chefe, no passado companheiro de farda”.

Noblat observa que a situação de Flávio é distinta: “A um filho, tudo é permitido para salvar o pai, a um político sem grau de parentesco com outro, não”. Já sobre os demais nomes cogitados na direita, o colunista afirma que “Ratinho Júnior (PSD-PR) não tem maiores ligações com ele; Ronaldo Caiado (União-GO) até já brigou com Bolsonaro; e Romeu Zema (Novo-MG) é só um oportunista”.

Para Noblat, esses políticos “já prometeram, se eleito, indultar Bolsonaro por seus crimes, livrando-o do cumprimento da pena de 27 anos e três meses de prisão”. Mas ele ressalta que “a promessa não trai amor nem admiração por Bolsonaro, algo que nunca sentiram. Trai o desejo de cada um de herdar os votos do fundador da direita no Brasil”.

O colunista afirma ainda que “a esquerda saliva de felicidade com o comportamento submisso da direita a Bolsonaro que agora se renova”. Ele avalia que, mesmo que setores conservadores planejem se afastar do ex-presidente no futuro, isso não surtirá efeito imediato: “Não importa que a direita planeje descolar-se de Bolsonaro e dos seus filhos tão logo o ex-presidente vá para a Papuda ou qualquer outro lugar”.

Segundo ele, ainda assim, “o adesivo de bolsonarista roxo será aplicado com estardalhaço na testa de todos os seus representantes”.

Ricardo Noblat conclui que Tarcísio tem plena consciência dos efeitos de suas escolhas, enquanto Flávio Bolsonaro pode acabar assumindo o desgaste do pai. Nas palavras do colunista: “Tarcísio está cansado de saber. Por amor ao pai, Flávio está disposto a ir para o sacrifício”.