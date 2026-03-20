Choque do petróleo interrompe ciclo global de queda de juros e eleva risco inflacionário

Entrando na terceira semana do conflito no Oriente Médio, o mercado global já começa a sentir com mais intensidade os efeitos do choque energético. O preço do petróleo se estabilizou em torno de US$ 100 por barril, um patamar elevado que passa a pressionar os índices de inflação ao redor do mundo. Diante desse cenário, a reação das principais autoridades monetárias foi rápida e, sobretudo, coordenada.

Ao longo da semana, os bancos centrais das economias avançadas optaram por manter suas taxas de juros inalteradas. O Federal Reserve preservou a taxa na faixa de 3,5% a 3,75%, enquanto o Banco Central Europeu manteve os juros pouco acima de 2%. Na mesma linha, o Banco da Inglaterra seguiu com taxas ligeiramente superiores a 2%, e o Banco do Japão permaneceu com juros próximos de zero.

Mais importante do que a decisão de manter os juros foi a mudança na comunicação dessas instituições. Ficou evidente uma inflexão no discurso: o ciclo de cortes de juros, que até recentemente era dado como certo, foi interrompido. Em seu lugar, surge agora a discussão — ainda que incipiente — sobre a possibilidade de novas altas. Dirigentes do Fed indicaram que esse cenário foi debatido internamente, e o próprio Jerome Powell reconheceu esse movimento em sua coletiva de imprensa. O mesmo tom foi observado nas comunicações do BCE e do Banco da Inglaterra.

Essa mudança representa uma reviravolta relevante nas expectativas de mercado. Até poucas semanas atrás, predominava a visão de que os principais bancos centrais iniciariam cortes de juros ainda no primeiro semestre. Hoje, cresce a probabilidade de que esse movimento seja adiado — ou até mesmo cancelado — ao longo de 2026. Trata-se de uma reprecificação diretamente associada ao impacto inflacionário do petróleo.

Na Ásia, o Banco Popular da China também optou por cautela. A autoridade monetária manteve sua taxa básica próxima de 1,5% e a taxa de empréstimo de um ano ao redor de 3%, frustrando expectativas de novos estímulos. Mesmo uma economia que vinha adotando uma postura mais expansionista passou a sinalizar maior prudência diante do ambiente global mais incerto.

Nesse contexto, o Brasil aparece como exceção. O Banco Central seguiu com o processo de flexibilização monetária e promoveu um corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic. Ainda assim, o espaço para reduções adicionais parece cada vez mais limitado. O cenário mais provável, neste momento, é de pequenos cortes residuais, também de 0,25 ponto, levando a taxa para algo próximo de 14% antes do encerramento do ciclo.

Os efeitos do choque do petróleo já começam a se manifestar de forma concreta na economia real. Nos Estados Unidos, o custo para abastecer um caminhão praticamente dobrou, saltando de cerca de US$ 600–700 para algo próximo de US$ 1.200. Para as famílias, o impacto também é significativo: os gastos semanais com combustível passaram de US$ 25–30 para cerca de US$ 50–60. Esse aumento se propaga rapidamente pela cadeia produtiva, elevando custos de transporte, pressionando margens e, inevitavelmente, os preços ao consumidor.

No Brasil, a dinâmica é semelhante. A alta do diesel afeta diretamente a estrutura de custos da economia, com impactos disseminados sobre logística, alimentos e bens industriais. Embora a ameaça de paralisações de caminhoneiros não esteja no centro do radar neste momento, ela permanece como um risco latente, sobretudo em um ambiente de preços elevados.

Do ponto de vista geopolítico, as notícias recentes são ligeiramente menos negativas, com sinais de contenção em ataques a infraestruturas críticas. Ainda assim, a situação no Estreito de Ormuz segue delicada. Além disso, parte relevante da infraestrutura energética já foi danificada — incluindo portos, oleodutos e gasodutos. Mesmo em um eventual cenário de cessar-fogo, a recomposição dessa capacidade demandará tempo, o que tende a sustentar os preços do petróleo em níveis elevados.

A principal mensagem da semana é inequívoca: os bancos centrais adotaram um tom mais duro, o ciclo de cortes de juros foi interrompido e a inflação voltou ao centro das preocupações globais. No caso brasileiro, ainda há algum espaço para flexibilização, mas ele é estreito e condicionado à evolução do cenário internacional.

A partir de agora, o foco dos mercados se volta para os dados das próximas semanas, que serão decisivos para confirmar se esse novo regime — de juros mais altos por mais tempo — veio, de fato, para se consolidar.