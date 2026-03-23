Como é possível uma comunidade com futuro compartilhado: Parte I

Nota do editor: 2026 marca o 13º aniversário da ideia proposta pela China de construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. A CGTN convidou Wang Yiwei, professor titular da Cátedra Jean Monnet e diretor do Instituto de Assuntos Internacionais da Universidade Renmin da China, para explorar o que significa uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade e analisar o significado prático e a urgência dessa ideia no contexto das atuais situações internacionais interligadas e turbulentas. Abaixo está a primeira parte, na qual Wang explora o significado desse conceito.

O conceito de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade não é uma simples combinação dos três termos “humanidade”, “futuro compartilhado” e “comunidade”. Em vez disso, representa uma versão aprimorada de cada um desses conceitos e, quando integrados, formam uma síntese sistemática e inovadora.

Esse conceito foi descoberto pela China, não inventado. Primeiro, vamos falar sobre a humanidade. A ideia de “humanidade” como um conceito unificado começou a ganhar forma mais clara após a Era das Descobertas, à medida que os avanços científicos — especialmente em áreas como biologia, geologia e antropologia — ofereceram novas percepções sobre as origens humanas, a evolução biológica e a interconexão da vida na Terra. No entanto, embora esses avanços tenham contribuído para uma compreensão mais ampla da existência humana, o conceito de humanidade permaneceu amplamente antropocêntrico, focando os seres humanos como centrais no mundo natural e enfatizando seus interesses e perspectivas no desenvolvimento do conhecimento.

O Ocidente dominou esse processo e, assim, o conceito de “humanidade” tornou-se centrado no Ocidente. Por exemplo, chamaram seus próprios estudos de “clássicos”, os estudos das civilizações antigas de “estudos orientais” e todo o restante de “antropologia” — um discurso que carregava, inerentemente, um sentido de discriminação. Portanto, argumenta-se que humanidade e natureza formam uma comunidade de vida, existindo em igualdade. Não se vê mais a humanidade como mestre da natureza, superando o antropocentrismo que levou à destruição ambiental desde a Revolução Industrial, e adotando, em vez disso, o conceito de civilização ecológica. É por isso que se enfatiza um mundo limpo e belo como um dos pilares centrais de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Em seguida, vamos falar sobre o futuro compartilhado. Existem três tipos representativos de civilizações no mundo: monoteístas, politeístas e ateístas. As tradições monoteístas frequentemente enfatizam conceitos como pecado original e salvação, que alguns interpretam como refletindo um plano divino com aspectos predeterminados. Além disso, muitas dessas religiões sustentam a crença em uma divindade única e exclusiva, com seus seguidores considerando seu deus como o único verdadeiro. No entanto, na cultura chinesa, “céu” é singular, mas “deuses” são plurais — há muitos deuses sob o céu; não são os deuses que criaram o céu. O espaço precede o tempo, e o calendário precede a história. As tradições politeístas veem a vida como cíclica, refletindo uma visão passiva de mundo — em contraste com a ideia de Mêncio de “compreender os caminhos do céu e utilizá-los”. O sistema de crenças chinês reverencia o céu e os ancestrais, não adere a um único deus e até mesmo os próprios deuses são secularizados.

Na política externa, isso se reflete na ênfase na independência e na autossuficiência, rejeitando intervencionismo, dependência e fatalismo. O conceito de uma comunidade com futuro compartilhado aborda especificamente o paradoxo global de depender dos Estados Unidos para segurança e da China para a economia, particularmente no contexto do sistema de alianças dos EUA. Muitos países vincularam sua segurança nacional aos Estados Unidos, carecendo de autonomia estratégica. Por exemplo, quando os EUA atacaram o Irã, não informaram seus aliados — exceto Israel — previamente, mas esperaram que eles arcassem com as consequências da retaliação iraniana e se envolvessem no conflito. Essa situação irracional decorre da dependência. A compreensão de alianças por parte de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, é a de coalizões coercitivas. Defende-se que o destino de cada país está em suas próprias mãos, e o futuro do mundo está nas mãos de todas as nações. Opõe-se a sacrificar a segurança de outros países para garantir a própria, sustentando o princípio de que “a maior virtude do céu é a vida, e sua maior virtude é a coexistência”. Portanto, um destino compartilhado e um futuro comum constituem a filosofia central de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Em terceiro lugar, o conceito de comunidade se inspira e integra ideias da Comunidade Europeia e de outros modelos baseados em comunidades, incluindo o sistema de segurança coletiva das Nações Unidas. No entanto, difere da homogeneidade e exclusividade da Comunidade Europeia. Há paz dentro da União Europeia, mas o desejo da Ucrânia de ingressar tanto na UE quanto na OTAN levou ao atual conflito entre Rússia e Ucrânia — um exemplo claro de externalidades negativas. Somente ao elevar comunidades regionais para abranger toda a humanidade é possível eliminar essas externalidades. Além disso, esse conceito não enfatiza a transferência de soberania. Pelo contrário, ressalta o respeito à soberania nacional e aos princípios da Carta da ONU, em vez de substituir um sistema por outro ou uma ideologia por outra. Não se trata de uma teoria linear de evolução.

A visão de uma comunidade com futuro compartilhado reformula a compreensão moderna de tempo e espaço. Ela desafia a noção evolucionista linear de “pré-moderno, moderno, pós-moderno”, enfatizando que todos existimos dentro do mesmo quadro temporal e espacial. Também transforma a mentalidade de soma zero, a lei da selva e a lógica de que os fortes dominam os fracos. Destaca que as aspirações de todos os povos por uma vida melhor devem ser realizadas, defende uma diversidade genuína de civilizações — e não uma civilização representada apenas pelo Ocidente — e enfatiza respostas coletivas a desafios globais como a inteligência artificial e as mudanças climáticas.

Portanto, é necessário superar o sistema westfaliano tradicional de relações internacionais, que enxerga o mundo apenas por meio das interações entre Estados-nação, e focar no bem-estar comum de toda a humanidade. Essa visão revitaliza a ideia de um mundo unido e de um destino compartilhado presente em diversas culturas tradicionais, formando a base comum mais ampla. Ela possui uma base sólida na cultura humana, responde a necessidades práticas urgentes e oferece uma orientação para o futuro. Caso essa visão não seja construída, o mundo corre o risco de mergulhar em uma terceira guerra mundial, conflitos e confrontos. Nesse sentido, uma comunidade com futuro compartilhado projeta paz duradoura, segurança comum, prosperidade compartilhada, abertura, inclusão e um mundo limpo e belo.

Futuro compartilhado para a humanidade incorporado nas iniciativas GDI, GSI, GCI e GGI

As relações lógicas internas entre esses objetivos são refletidas em quatro grandes iniciativas — a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global, a Iniciativa de Civilização Global e a Iniciativa de Governança Global — com uma possível quinta iniciativa a ser desenvolvida para implementação. Essas quatro iniciativas correspondem às dimensões de desenvolvimento, segurança, civilização e governança.

Primeiro, o desenvolvimento é fundamental — é a chave mestra para resolver todos os problemas humanos. No entanto, muitos países enfrentam gargalos de segurança em seu desenvolvimento. A segurança comum leva ao desenvolvimento comum, a segurança sustentável impulsiona o desenvolvimento sustentável, e uma lógica de ganhos mútuos garante a resolução coordenada de segurança e desenvolvimento — dois lados da mesma moeda. Subjacente à segurança e ao desenvolvimento está a suposição de que desenvolvimento ou modernização equivalem à ocidentalização, levando muitos países a imitar seus antigos colonizadores, resultando em sistemas híbridos que não funcionam adequadamente. Para permitir que os países sigam caminhos de desenvolvimento e segurança adequados às suas condições nacionais, é necessário fortalecer as bases desses dois pilares. É nesse ponto que entra a Iniciativa de Civilização Global, promovendo intercâmbios genuínos e aprendizado mútuo entre civilizações, ao mesmo tempo em que preserva a diversidade. Traduzir esses conceitos em ação exige uma governança global eficaz, já que as Nações Unidas atualmente enfrentam limitações de representação, eficácia e autoridade.

Uma possível Iniciativa Ecológica Global poderia ser concebida, composta por cinco grandes iniciativas globais — simbolicamente alinhadas com os cinco elementos da filosofia chinesa (metal, madeira, água, fogo e terra) — que serviriam como os cinco pilares para a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Uma plataforma crucial para implementar essas iniciativas globais por meio da cooperação multilateral regional é a Iniciativa Cinturão e Rota, que promove a modernização comum do mundo.

A humanidade já constitui uma comunidade com futuro compartilhado em sentido negativo — como revelado pelas mudanças climáticas globais e pelos conflitos regionais: todos somos habitantes do planeta Terra, nosso único lar. Isso ressoa com o conceito budista de karma coletivo e a noção taoista de um céu compartilhado.

No entanto, também há o ideal confucionista de coexistência, que exige busca consciente e construção ativa em um sentido positivo.

Fundamentalmente, isso requer a construção de uma identidade compartilhada na qual você está em mim e eu estou em você, reconhecendo que vivemos no mesmo tempo e espaço, em vez de nos prender a uma visão evolucionista linear — como a progressão “pré-moderno, moderno, pós-moderno” da União Europeia ou a percepção dos Estados Unidos de que “eu” ou “nós” somos avançados e estamos do lado certo da história, enquanto “você” ou “outros” são atrasados e estão do lado errado.