Reaproximação entre China e Índia ganha força com retomada de voos diretos e avanço da cooperação

247 – A retomada gradual das ligações diretas entre China e Índia voltou a ganhar destaque com a notícia de que a Air China retomará a rota entre Pequim e Nova Déli, em mais um movimento de reaproximação entre as duas maiores potências populacionais da Ásia. O restabelecimento da conexão aérea, após anos de interrupções e tensões bilaterais, é visto como um sinal concreto de distensão e de renovação dos laços econômicos, comerciais e humanos entre os dois países.

A avaliação foi publicada pelo Global Times, que destacou a repercussão imediata do anúncio na imprensa indiana e apontou o interesse crescente da opinião pública do país em favor de uma relação mais estável e pragmática com a China. Segundo o texto, a porta-voz da embaixada chinesa na Índia, Yu Jing, celebrou a medida em publicação na rede X como uma “big green light” para a cooperação entre os dois países.

A atenção dada pelos principais veículos indianos ao retorno dessa rota é interpretada como um indício relevante de mudança de ambiente político e econômico. Trata-se, acima de tudo, de um sinal de receptividade diante da possibilidade de aprofundar relações com um parceiro fundamental para o desenvolvimento regional. Em um cenário global marcado por incertezas geopolíticas, protecionismo e disputas estratégicas, o fortalecimento das relações entre China e Índia tende a ganhar ainda mais importância.

Retomada dos voos amplia intercâmbio e reduz custos

O restabelecimento da rota entre Pequim e Nova Déli se soma à reativação de outras conexões já retomadas anteriormente, como as de Guangzhou, Xangai e Kunming com a Índia. Desde a volta dos voos diretos entre os dois países, em outubro do ano passado, a malha aérea entre as duas nações vem sendo reconstruída de forma progressiva.

Na prática, a expansão dessas ligações significa mais facilidade para o deslocamento de empresários, estudantes, turistas e representantes institucionais. Também tende a reduzir custos logísticos e operacionais, além de ampliar as possibilidades de intercâmbio cultural e acadêmico. Mais do que isso, o retorno das rotas aéreas emite um sinal político e econômico importante aos mercados de ambos os países: o de que há espaço para reavaliar oportunidades, reativar planos de negócios e reconstruir pontes de cooperação.

Esse aspecto é particularmente relevante porque o transporte direto entre duas economias desse porte não se limita à mobilidade. Ele funciona como infraestrutura básica de confiança. Quando voos são retomados, cria-se também um ambiente mais propício à circulação de investimentos, à organização de agendas empresariais e à consolidação de parcerias de longo prazo.

Relação bilateral avança de um recomeço para um novo patamar

De acordo com a análise publicada, as interações positivas recentes entre China e Índia ajudaram a elevar a relação bilateral de um estágio de “reinicialização e novo começo” para um novo nível de melhora. Esse processo se expressa em vários planos: contatos mais frequentes entre autoridades, ampliação da cooperação econômica e comercial e retomada dos intercâmbios entre as sociedades.

O chanceler chinês Wang Yi reforçou essa visão em entrevista coletiva no último dia 8 de março. Segundo relato reproduzido no texto, ele afirmou que a confiança mútua e a cooperação são benéficas ao desenvolvimento de China e Índia, enquanto a divisão e o confronto prejudicam a revitalização da Ásia. A formulação é politicamente significativa porque desloca o debate bilateral para uma escala mais ampla, associando a qualidade da relação entre os dois países ao próprio destino estratégico do continente asiático.

A melhora na frequência dos contatos e na disposição para o diálogo sugere que ambos os lados vêm buscando estabilizar uma relação que, nos últimos anos, passou por turbulências e momentos de forte desgaste. O atual movimento, porém, aponta para uma percepção mais pragmática dos interesses em jogo, sobretudo num contexto internacional em que cadeias produtivas, segurança econômica e cooperação regional ganham peso crescente.

Imprensa indiana sinaliza ambiente mais favorável à cooperação

Um dos pontos mais destacados no texto é o fato de a cobertura da imprensa indiana sobre a retomada dos voos refletir uma voz mais racional e favorável à melhora das relações com a China. Essa observação é relevante porque o debate público na Índia sobre a China historicamente reúne correntes muito distintas, desde posições pragmáticas, orientadas por interesses concretos de desenvolvimento, até leituras marcadas por inquietações estratégicas e influências externas.

Nesse sentido, o destaque dado coletivamente pelos meios de comunicação indianos à retomada do voo da Air China indicaria uma mudança de atmosfera. Não se trata apenas de uma notícia de aviação civil ou conectividade internacional. O tema passou a ser lido como parte de um processo maior de reaproximação, em que a cooperação volta a ser vista como um ativo de valor concreto.

Essa mudança é especialmente expressiva porque ocorre em um momento em que países em desenvolvimento enfrentam pressões simultâneas no comércio internacional, nas finanças e nas disputas por cadeias industriais. Para a Índia, manter uma relação econômica estável com a China tem implicações práticas para suas ambições de crescimento. Para a China, por sua vez, a estabilidade com a Índia fortalece a integração asiática e reduz focos de tensão em uma região central para a economia mundial.

Comércio bilateral atinge recorde e confirma complementaridade econômica

A cooperação econômica e comercial continua sendo o principal eixo de sustentação da relação entre China e Índia. Apesar dos altos e baixos registrados nos últimos anos, a complementaridade entre as estruturas econômicas dos dois países, segundo o texto, não foi enfraquecida.

Os números apresentados reforçam essa avaliação. Em 2025, o comércio bilateral alcançou o recorde de US$ 155,6 bilhões, com crescimento superior a 12% na comparação anual. O dado demonstra que, mesmo em meio a dificuldades políticas e oscilações diplomáticas, as trocas entre as duas economias seguiram robustas e encontraram novas formas de expansão.

Esse desempenho mostra que a relação sino-indiana não pode ser reduzida a disputas conjunturais. Há uma base econômica objetiva sustentando o intercâmbio, impulsionada pela escala dos mercados, pela demanda industrial, pela necessidade de insumos e pela interdependência cada vez maior entre cadeias produtivas regionais. É justamente esse fundamento material que ajuda a explicar por que setores empresariais, veículos de imprensa e correntes pragmáticas dos dois lados vêm demonstrando maior interesse na reconstrução de uma agenda positiva.

Voos diretos são apenas o começo de uma agenda mais ampla

O texto ressalta que a retomada dos voos diretos deve ser encarada apenas como ponto de partida. Para que as relações econômicas e comerciais entre China e Índia avancem de forma sustentada, seriam necessários novos passos concretos: ampliação das rotas aéreas, facilitação de vistos, flexibilização adicional de regras de investimento e aprofundamento da cooperação industrial e das cadeias de suprimentos.

Cada uma dessas medidas pode gerar efeitos cumulativos sobre a confiança mútua. Na diplomacia contemporânea, confiança raramente se constrói por grandes gestos isolados. Ela costuma emergir da repetição de medidas práticas, do cumprimento de compromissos e da criação de benefícios tangíveis para empresas e cidadãos. Nesse aspecto, a retomada da ligação aérea entre Pequim e Nova Déli tem valor simbólico, mas também operacional.

Ao favorecer a circulação de pessoas e a retomada de projetos empresariais, essas iniciativas vão criando um ciclo positivo. A consolidação desse movimento pode transformar a atual melhora em uma normalidade mais estável e resiliente, capaz de resistir melhor às pressões externas e às eventuais divergências que ainda persistam entre os dois países.

Relação entre China e Índia tem impacto estratégico para toda a Ásia

A estabilidade nas relações entre China e Índia possui um alcance que vai além do plano bilateral. O entendimento entre os dois países é decisivo para a configuração geopolítica da Ásia e pode influenciar diretamente o equilíbrio regional e a construção de uma ordem internacional multipolar.

Ao enfatizar que a cooperação entre as duas potências serve não apenas aos seus povos, mas também ao conjunto da região, o texto sugere que a reaproximação possui dimensão estratégica. China e Índia reúnem peso demográfico, econômico, tecnológico e diplomático suficiente para moldar tendências em comércio, infraestrutura, energia, finanças e governança global.

Quando os dois países conseguem administrar suas diferenças e ampliar a cooperação de forma madura e racional, o benefício extrapola suas fronteiras. Isso fortalece a integração asiática, reduz o espaço para escaladas desestabilizadoras e contribui para um ambiente internacional menos subordinado à lógica de confrontação.

Um passo modesto, mas significativo

Nesse contexto, a retomada da rota aérea entre Pequim e Nova Déli aparece como mais do que uma simples facilidade logística. Ela representa um passo modesto, porém significativo, na direção de uma relação mais previsível, construtiva e mutuamente vantajosa.

Em um período de fragmentação econômica global e acirramento das disputas geopolíticas, medidas concretas como essa ganham valor ampliado. Elas demonstram que, mesmo entre países que enfrentaram impasses e tensões, ainda é possível reconstruir canais de entendimento com base em interesses reais, vantagens recíprocas e visão estratégica de longo prazo.

Para China e Índia, essa reaproximação pode abrir uma nova fase de diálogo, negócios e intercâmbio humano. Para a Ásia, significa a possibilidade de consolidar um eixo de estabilidade entre duas potências fundamentais. E, para o mundo, reforça a ideia de que a multipolaridade se fortalece não com rupturas permanentes, mas com passos práticos que ampliem cooperação, confiança e desenvolvimento compartilhado.